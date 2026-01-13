Harga Boeing Hari Ini

Harga live Boeing (BAON) hari ini adalah $ 239.89, dengan perubahan 0.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAON ke USD saat ini adalah $ 239.89 per BAON.

Boeing saat ini berada di peringkat #1924 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.41M, dengan suplai yang beredar 5.87K BAON. Selama 24 jam terakhir, BAON diperdagangkan antara $ 232.65 (low) dan $ 239.96 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 237.35716534131973, sementara all-time low aset ini adalah $ 178.9966735917946.

Dalam kinerja jangka pendek, BAON bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +33.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 930.16K.

Informasi Pasar Boeing (BAON)

Peringkat No.1924 Kapitalisasi Pasar $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volume (24 Jam) $ 930.16K$ 930.16K $ 930.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Suplai Peredaran 5.87K 5.87K 5.87K Total Suplai 5,873.74799224 5,873.74799224 5,873.74799224 Blockchain Publik ETH

