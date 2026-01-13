BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Boeing hari ini adalah 239.89 USD. Kapitalisasi pasar BAON adalah 1,409,053.4058584536 USD. Lacak informasi harga aktual BAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Boeing hari ini adalah 239.89 USD. Kapitalisasi pasar BAON adalah 1,409,053.4058584536 USD. Lacak informasi harga aktual BAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BAON

Info Harga BAON

Penjelasan BAON

Situs Web Resmi BAON

Tokenomi BAON

Prakiraan Harga BAON

Riwayat BAON

Panduan Membeli BAON

Konverter BAON ke Mata Uang Fiat

Spot BAON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Boeing

Harga Boeing(BAON)

Harga Live 1 BAON ke USD:

$239.83
$239.83$239.83
+0.75%1D
USD
Grafik Harga Live Boeing (BAON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:08:59 (UTC+8)

Harga Boeing Hari Ini

Harga live Boeing (BAON) hari ini adalah $ 239.89, dengan perubahan 0.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAON ke USD saat ini adalah $ 239.89 per BAON.

Boeing saat ini berada di peringkat #1924 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.41M, dengan suplai yang beredar 5.87K BAON. Selama 24 jam terakhir, BAON diperdagangkan antara $ 232.65 (low) dan $ 239.96 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 237.35716534131973, sementara all-time low aset ini adalah $ 178.9966735917946.

Dalam kinerja jangka pendek, BAON bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +33.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 930.16K.

Informasi Pasar Boeing (BAON)

No.1924

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 930.16K
$ 930.16K$ 930.16K

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

5.87K
5.87K 5.87K

5,873.74799224
5,873.74799224 5,873.74799224

ETH

Kapitalisasi Pasar Boeing saat ini adalah $ 1.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 930.16K. Suplai beredar BAON adalah 5.87K, dan total suplainya sebesar 5873.74799224. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.41M.

Riwayat Harga Boeing USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 232.65
$ 232.65$ 232.65
Low 24 Jam
$ 239.96
$ 239.96$ 239.96
High 24 Jam

$ 232.65
$ 232.65$ 232.65

$ 239.96
$ 239.96$ 239.96

$ 237.35716534131973
$ 237.35716534131973$ 237.35716534131973

$ 178.9966735917946
$ 178.9966735917946$ 178.9966735917946

+0.02%

+0.75%

+33.27%

+33.27%

Riwayat Harga Boeing (BAON) USD

Pantau perubahan harga Boeing untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.7853+0.75%
30 Days$ +59.89+33.27%
60 Hari$ +59.89+33.27%
90 Hari$ +59.89+33.27%
Perubahan Harga Boeing Hari Ini

Hari ini, BAON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.7853 (+0.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boeing 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +59.89 (+33.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boeing 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAON terlihat mengalami perubahan $ +59.89 (+33.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boeing 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +59.89 (+33.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boeing (BAON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boeing sekarang.

Analisis AI untuk Boeing

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Boeing, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Boeing?

Harga saham Boeing (BA) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Pesanan dan pengiriman pesawat - Kontrak baru serta jadwal pengiriman secara langsung memengaruhi pendapatan
2. Masalah keselamatan - Insiden seperti masalah 737 MAX berdampak signifikan terhadap harga saham
3. Kontrak pertahanan - Pengeluaran militer pemerintah memengaruhi segmen pertahanan
4. Harga bahan bakar - Berdampak pada profitabilitas maskapai dan permintaan pesawat
5. Siklus ekonomi - Resesi mengurangi perjalanan udara dan pembelian pesawat
6. Persaingan - Persaingan dengan Airbus memengaruhi pangsa pasar
7. Gangguan rantai pasokan - Penundaan manufaktur berdampak pada pengiriman
8. Persetujuan regulasi - Sertifikasi FAA sangat penting bagi pesawat baru
9. Ketegangan geopolitik - Perang dagang dan hubungan internasional memengaruhi penjualan

Mengapa orang ingin tahu harga Boeing hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga saham Boeing hari ini untuk pengambilan keputusan investasi, pelacakan portofolio, analisis pasar, dan peluang perdagangan. Boeing adalah perusahaan dirgantara besar yang harga sahamnya mencerminkan tren industri, kontrak pertahanan, permintaan penerbangan komersial, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan yang memengaruhi kinerja sektor transportasi.

Prediksi Harga untuk Boeing

Prediksi Harga Boeing (BAON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BAON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Boeing (BAON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Boeing berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Boeing yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BAON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Boeing.

Cara membeli & berinvestasi Boeing di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Boeing? Pembelian BAON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Boeing. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Boeing (BAON) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Boeing akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Boeing (BAON)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Boeing

Dengan memiliki Boeing, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Boeing (BAON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Boeing (BAON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Sumber Daya Boeing

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boeing, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Boeing
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boeing

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:08:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Boeing (BAON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Boeing Berita Populer

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

January 13, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Boeing Selengkapnya

BAON USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada BAON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BAON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Boeing (BAON) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Boeing secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BAON/USDT
$239.83
$239.83$239.83
+0.72%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01889
$0.01889$0.01889

+88.90%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8151
$0.8151$0.8151

+171.70%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6616
$0.6616$0.6616

+14.48%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08094
$0.08094$0.08094

-0.29%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.4999
$2.4999$2.4999

+1,151.20%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01889
$0.01889$0.01889

+88.90%

UCN

UCN

UCN

$950.77
$950.77$950.77

+35.09%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07155
$0.07155$0.07155

+31.28%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004341
$0.000000004341$0.000000004341

+27.22%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAON ke USD

Jumlah

BAON
BAON
USD
USD

1 BAON = 239.89 USD