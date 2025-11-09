Tokenomi Marina Protocol (BAY)

Telusuri wawasan utama tentang Marina Protocol (BAY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:17:07 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Marina Protocol (BAY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Marina Protocol (BAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 24.83M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 200.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 124.17M
All-Time High:
$ 0.17899
All-Time Low:
--
Harga Saat Ini:
$ 0.12417
Informasi Marina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Situs Web Resmi:
https://marina-protocol.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.marina-protocol.com/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xa7bef5abd9265ab97ee43d2fc4a56e0ba25aca25

Tokenomi Marina Protocol (BAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Marina Protocol (BAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BAY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BAY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BAY, jelajahi harga live token BAY!

Riwayat Harga Marina Protocol (BAY)

Menganalisis riwayat harga BAY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga BAY

Ingin mengetahui arah BAY? Halaman prediksi harga BAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

