Harga live Marina Protocol hari ini adalah 0.12724 USD. Lacak informasi harga aktual BAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Marina Protocol(BAY)

Harga Live 1 BAY ke USD:

$0.12724
-0.94%1D
USD
Grafik Harga Live Marina Protocol (BAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:21:48 (UTC+8)

Informasi Harga Marina Protocol (BAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.11037
Low 24 Jam
$ 0.1356
High 24 Jam

$ 0.11037
$ 0.1356
--
--
+0.56%

-0.94%

+1,172.40%

+1,172.40%

Harga aktual Marina Protocol (BAY) adalah $ 0.12724. Selama 24 jam terakhir, BAY diperdagangkan antara low $ 0.11037 dan high $ 0.1356, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAY telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, -0.94% selama 24 jam, dan +1,172.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Marina Protocol (BAY)

$ 25.45M
$ 77.90K
$ 127.24M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Marina Protocol saat ini adalah $ 25.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 77.90K. Suplai beredar BAY adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.24M.

Riwayat Harga Marina Protocol (BAY) USD

Pantau perubahan harga Marina Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012074-0.94%
30 Days$ +0.11724+1,172.40%
60 Hari$ +0.11724+1,172.40%
90 Hari$ +0.11724+1,172.40%
Perubahan Harga Marina Protocol Hari Ini

Hari ini, BAY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0012074 (-0.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Marina Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.11724 (+1,172.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Marina Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAY terlihat mengalami perubahan $ +0.11724 (+1,172.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Marina Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.11724 (+1,172.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Marina Protocol (BAY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Marina Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Marina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Marina Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Marina Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Marina Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Marina Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Marina Protocol (USD)

Berapa nilai Marina Protocol (BAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Marina Protocol (BAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Marina Protocol.

Cek prediksi harga Marina Protocol sekarang!

Tokenomi Marina Protocol (BAY)

Memahami tokenomi Marina Protocol (BAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAY sekarang!

Cara membeli Marina Protocol (BAY)

Ingin mengetahui cara membeli Marina Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Marina Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Marina Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Marina Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Marina Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Marina Protocol

Berapa nilai Marina Protocol (BAY) hari ini?
Harga live BAY dalam USD adalah 0.12724 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAY ke USD saat ini?
Harga BAY ke USD saat ini adalah $ 0.12724. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Marina Protocol?
Kapitalisasi pasar BAY adalah $ 25.45M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAY?
Suplai beredar BAY adalah 200.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAY?
BAY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAY?
BAY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BAY?
Volume perdagangan 24 jam live BAY adalah $ 77.90K USD.
Akankah harga BAY naik lebih tinggi tahun ini?
BAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Marina Protocol (BAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

