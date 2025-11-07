Apa yang dimaksud dengan Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC adalah implementasi node penuh dari protokol Bitcoin Cash, yang bertujuan untuk menyediakan perangkat lunak yang kokoh dan stabil serta membantu memimpin pengembangan protokol Bitcoin Cash dengan proses yang terbuka dan kolaboratif. Bitcoin ABC adalah implementasi node penuh dari protokol Bitcoin Cash, yang bertujuan untuk menyediakan perangkat lunak yang kokoh dan stabil serta membantu memimpin pengembangan protokol Bitcoin Cash dengan proses yang terbuka dan kolaboratif.

Prediksi Harga Bitcoin Cash Node (USD)

Berapa nilai Bitcoin Cash Node (BCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin Cash Node (BCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cash Node.

Tokenomi Bitcoin Cash Node (BCH)

Memahami tokenomi Bitcoin Cash Node (BCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCH sekarang!

Cara membeli Bitcoin Cash Node (BCH)

Ingin mengetahui cara membeli Bitcoin Cash Node? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitcoin Cash Node di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BCH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Bitcoin Cash Node

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitcoin Cash Node, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitcoin Cash Node Berapa nilai Bitcoin Cash Node (BCH) hari ini? Harga live BCH dalam USD adalah 469.7 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BCH ke USD saat ini? $ 469.7 . Cobalah Harga BCH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin Cash Node? Kapitalisasi pasar BCH adalah $ 9.37B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BCH? Suplai beredar BCH adalah 19.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BCH? BCH mencapai harga ATH sebesar 4,355.6201171875 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BCH? BCH mencapai harga ATL 75.0753135706 USD . Berapa volume perdagangan BCH? Volume perdagangan 24 jam live BCH adalah $ 3.24M USD . Akankah harga BCH naik lebih tinggi tahun ini? BCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Bitcoin Cash Node (BCH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

