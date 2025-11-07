BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bitcoin Cash Node hari ini adalah 469.7 USD. Lacak informasi harga aktual BCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitcoin Cash Node hari ini adalah 469.7 USD. Lacak informasi harga aktual BCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BCH

Info Harga BCH

Penjelasan BCH

Whitepaper BCH

Situs Web Resmi BCH

Tokenomi BCH

Prakiraan Harga BCH

Riwayat BCH

Panduan Membeli BCH

Konverter BCH ke Mata Uang Fiat

Spot BCH

Futures Coin-M BCH

Futures USDT-M BCH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bitcoin Cash Node

Harga Bitcoin Cash Node(BCH)

Harga Live 1 BCH ke USD:

$469.7
$469.7$469.7
-0.19%1D
USD
Grafik Harga Live Bitcoin Cash Node (BCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:38 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcoin Cash Node (BCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 464.2
$ 464.2$ 464.2
Low 24 Jam
$ 491.8
$ 491.8$ 491.8
High 24 Jam

$ 464.2
$ 464.2$ 464.2

$ 491.8
$ 491.8$ 491.8

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

-0.89%

-0.19%

-12.37%

-12.37%

Harga aktual Bitcoin Cash Node (BCH) adalah $ 469.7. Selama 24 jam terakhir, BCH diperdagangkan antara low $ 464.2 dan high $ 491.8, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBCH adalah $ 4,355.6201171875, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 75.0753135706.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BCH telah berubah sebesar -0.89% selama 1 jam terakhir, -0.19% selama 24 jam, dan -12.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcoin Cash Node (BCH)

No.13

$ 9.37B
$ 9.37B$ 9.37B

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

$ 9.86B
$ 9.86B$ 9.86B

19.95M
19.95M 19.95M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,949,043.75
19,949,043.75 19,949,043.75

94.99%

0.28%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

Kapitalisasi Pasar Bitcoin Cash Node saat ini adalah $ 9.37B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.24M. Suplai beredar BCH adalah 19.95M, dan total suplainya sebesar 19949043.75. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.86B.

Riwayat Harga Bitcoin Cash Node (BCH) USD

Pantau perubahan harga Bitcoin Cash Node untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.894-0.19%
30 Days$ -108.2-18.73%
60 Hari$ -133.5-22.14%
90 Hari$ -116.3-19.85%
Perubahan Harga Bitcoin Cash Node Hari Ini

Hari ini, BCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.894 (-0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bitcoin Cash Node 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -108.2 (-18.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bitcoin Cash Node 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BCH terlihat mengalami perubahan $ -133.5 (-22.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bitcoin Cash Node 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -116.3 (-19.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitcoin Cash Node (BCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bitcoin Cash Node sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC adalah implementasi node penuh dari protokol Bitcoin Cash, yang bertujuan untuk menyediakan perangkat lunak yang kokoh dan stabil serta membantu memimpin pengembangan protokol Bitcoin Cash dengan proses yang terbuka dan kolaboratif.

Bitcoin Cash Node tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitcoin Cash Node Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitcoin Cash Node di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitcoin Cash Node dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitcoin Cash Node (USD)

Berapa nilai Bitcoin Cash Node (BCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin Cash Node (BCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cash Node.

Cek prediksi harga Bitcoin Cash Node sekarang!

Tokenomi Bitcoin Cash Node (BCH)

Memahami tokenomi Bitcoin Cash Node (BCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCH sekarang!

Cara membeli Bitcoin Cash Node (BCH)

Ingin mengetahui cara membeli Bitcoin Cash Node? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitcoin Cash Node di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BCH ke Mata Uang Lokal

1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke VND
12,360,155.5
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AUD
A$723.338
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke GBP
356.972
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke EUR
403.942
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke USD
$469.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MYR
RM1,963.346
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TRY
19,774.37
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke JPY
¥71,864.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ARS
ARS$681,708.489
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RUB
38,158.428
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke INR
41,643.602
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke IDR
Rp7,828,330.202
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PHP
27,707.603
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke EGP
￡E.22,216.81
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BRL
R$2,512.895
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CAD
C$662.277
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BDT
57,308.097
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NGN
675,823.148
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke COP
$1,799,613.277
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ZAR
R.8,158.689
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke UAH
19,755.582
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TZS
T.Sh.1,154,052.9
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke VES
Bs104,743.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CLP
$442,457.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PKR
Rs132,756.008
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KZT
247,076.291
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke THB
฿15,218.28
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TWD
NT$14,551.306
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AED
د.إ1,723.799
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CHF
Fr375.76
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke HKD
HK$3,649.569
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AMD
֏179,613.28
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MAD
.د.م4,372.907
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MXN
$8,722.329
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SAR
ريال1,761.375
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ETB
Br72,094.253
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KES
KSh60,657.058
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke JOD
د.أ333.0173
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PLN
1,728.496
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RON
лв2,066.68
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SEK
kr4,490.332
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BGN
лв793.793
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke HUF
Ft157,034.801
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CZK
9,896.579
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KWD
د.ك143.7282
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ILS
1,535.919
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BOB
Bs3,240.93
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AZN
798.49
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TJS
SM4,330.634
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke GEL
1,272.887
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AOA
Kz428,554.28
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BHD
.د.ب176.6072
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BMD
$469.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke DKK
kr3,034.262
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke HNL
L12,343.716
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MUR
21,606.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NAD
$8,158.689
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NOK
kr4,790.94
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NZD
$831.369
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PAB
B/.469.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PGK
K2,005.619
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke QAR
ر.ق1,709.708
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RSD
дин.47,674.55
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke UZS
soʻm5,591,665.772
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ALL
L39,393.739
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ANG
ƒ840.763
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AWG
ƒ845.46
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BBD
$939.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BAM
KM793.793
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BIF
Fr1,385,145.3
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BND
$610.61
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BSD
$469.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke JMD
$75,316.395
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KHR
1,886,343.382
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KMF
Fr200,561.9
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke LAK
10,210,869.361
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke LKR
රු143,197.439
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MDL
L8,036.567
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MGA
Ar2,115,763.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MOP
P3,757.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MVR
7,233.38
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MWK
MK814,037.07
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MZN
MT30,037.315
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NPR
रु66,556.49
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PYG
3,331,112.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RWF
Fr682,474.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SBD
$3,860.934
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SCR
6,542.921
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SRD
$18,083.45
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SVC
$4,105.178
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SZL
L8,149.295
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TMT
m1,643.95
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TND
د.ت1,389.8423
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TTD
$3,179.869
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke UGX
Sh1,642,071.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke XAF
Fr266,789.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke XCD
$1,268.19
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke XOF
Fr266,789.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke XPF
Fr48,379.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BWP
P6,317.465
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BZD
$944.097
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CVE
$45,016.048
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke DJF
Fr83,606.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke DOP
$30,201.71
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke DZD
د.ج61,277.062
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke FJD
$1,070.916
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke GNF
Fr4,084,041.5
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke GTQ
Q3,597.902
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke GYD
$98,242.452
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ISK
kr59,182.2

Sumber Daya Bitcoin Cash Node

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitcoin Cash Node, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bitcoin Cash Node
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitcoin Cash Node

Berapa nilai Bitcoin Cash Node (BCH) hari ini?
Harga live BCH dalam USD adalah 469.7 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BCH ke USD saat ini?
Harga BCH ke USD saat ini adalah $ 469.7. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin Cash Node?
Kapitalisasi pasar BCH adalah $ 9.37B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BCH?
Suplai beredar BCH adalah 19.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BCH?
BCH mencapai harga ATH sebesar 4,355.6201171875 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BCH?
BCH mencapai harga ATL 75.0753135706 USD.
Berapa volume perdagangan BCH?
Volume perdagangan 24 jam live BCH adalah $ 3.24M USD.
Akankah harga BCH naik lebih tinggi tahun ini?
BCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcoin Cash Node (BCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,829.69
$100,829.69$100,829.69

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.43
$3,304.43$3,304.43

+0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.12
$155.12$155.12

-0.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0393
$1.0393$1.0393

+21.13%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,829.69
$100,829.69$100,829.69

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.43
$3,304.43$3,304.43

+0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.12
$155.12$155.12

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1957
$2.1957$2.1957

-1.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9995
$0.9995$0.9995

-1.63%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1161
$0.1161$0.1161

+132.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004057
$0.0004057$0.0004057

+170.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016830
$0.016830$0.016830

+1,583.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.666
$4.666$4.666

+366.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1161
$0.1161$0.1161

+132.20%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001631
$0.001631$0.001631

+49.90%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002131
$0.0000002131$0.0000002131

+42.06%