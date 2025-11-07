BursaDEX+
Harga live Beldex hari ini adalah 0.08414 USD. Lacak informasi harga aktual BDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Beldex

Harga Beldex(BDX)

Harga Live 1 BDX ke USD:

$0.08408
$0.08408
-0.32%1D
USD
Grafik Harga Live Beldex (BDX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:53 (UTC+8)

Informasi Harga Beldex (BDX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08126
$ 0.08126
Low 24 Jam
$ 0.08959
$ 0.08959
High 24 Jam

$ 0.08126
$ 0.08126

$ 0.08959
$ 0.08959

$ 0.171586639362
$ 0.171586639362

$ 0.0145953987018
$ 0.0145953987018

+0.01%

-0.32%

+5.17%

+5.17%

Harga aktual Beldex (BDX) adalah $ 0.08414. Selama 24 jam terakhir, BDX diperdagangkan antara low $ 0.08126 dan high $ 0.08959, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBDX adalah $ 0.171586639362, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0145953987018.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BDX telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -0.32% selama 24 jam, dan +5.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Beldex (BDX)

No.206

$ 629.14M
$ 629.14M

$ 1.07M
$ 1.07M

$ 836.21M
$ 836.21M

7.48B
7.48B

9,938,286,049.080694
9,938,286,049.080694

BDX

Kapitalisasi Pasar Beldex saat ini adalah $ 629.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.07M. Suplai beredar BDX adalah 7.48B, dan total suplainya sebesar 9938286049.080694. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 836.21M.

Riwayat Harga Beldex (BDX) USD

Pantau perubahan harga Beldex untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002699-0.32%
30 Days$ +0.00213+2.59%
60 Hari$ +0.01011+13.65%
90 Hari$ +0.01079+14.71%
Perubahan Harga Beldex Hari Ini

Hari ini, BDX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002699 (-0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Beldex 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00213 (+2.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Beldex 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BDX terlihat mengalami perubahan $ +0.01011 (+13.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Beldex 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01079 (+14.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Beldex (BDX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Beldex sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Beldex (BDX)

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Beldex tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Beldex Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Beldex di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Beldex dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Beldex (USD)

Berapa nilai Beldex (BDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Beldex (BDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beldex.

Cek prediksi harga Beldex sekarang!

Tokenomi Beldex (BDX)

Memahami tokenomi Beldex (BDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BDX sekarang!

Cara membeli Beldex (BDX)

Ingin mengetahui cara membeli Beldex? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Beldex di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BDX ke Mata Uang Lokal

1 Beldex(BDX) ke VND
2,214.1441
1 Beldex(BDX) ke AUD
A$0.1295756
1 Beldex(BDX) ke GBP
0.0639464
1 Beldex(BDX) ke EUR
0.0723604
1 Beldex(BDX) ke USD
$0.08414
1 Beldex(BDX) ke MYR
RM0.3517052
1 Beldex(BDX) ke TRY
3.542294
1 Beldex(BDX) ke JPY
¥12.87342
1 Beldex(BDX) ke ARS
ARS$122.1182718
1 Beldex(BDX) ke RUB
6.8355336
1 Beldex(BDX) ke INR
7.4598524
1 Beldex(BDX) ke IDR
Rp1,402.3327724
1 Beldex(BDX) ke PHP
4.9634186
1 Beldex(BDX) ke EGP
￡E.3.979822
1 Beldex(BDX) ke BRL
R$0.450149
1 Beldex(BDX) ke CAD
C$0.1186374
1 Beldex(BDX) ke BDT
10.2659214
1 Beldex(BDX) ke NGN
121.0639976
1 Beldex(BDX) ke COP
$322.3748374
1 Beldex(BDX) ke ZAR
R.1.4615118
1 Beldex(BDX) ke UAH
3.5389284
1 Beldex(BDX) ke TZS
T.Sh.206.73198
1 Beldex(BDX) ke VES
Bs18.76322
1 Beldex(BDX) ke CLP
$79.25988
1 Beldex(BDX) ke PKR
Rs23.7813296
1 Beldex(BDX) ke KZT
44.2601642
1 Beldex(BDX) ke THB
฿2.726136
1 Beldex(BDX) ke TWD
NT$2.6066572
1 Beldex(BDX) ke AED
د.إ0.3087938
1 Beldex(BDX) ke CHF
Fr0.067312
1 Beldex(BDX) ke HKD
HK$0.6537678
1 Beldex(BDX) ke AMD
֏32.175136
1 Beldex(BDX) ke MAD
.د.م0.7833434
1 Beldex(BDX) ke MXN
$1.5624798
1 Beldex(BDX) ke SAR
ريال0.315525
1 Beldex(BDX) ke ETB
Br12.9146486
1 Beldex(BDX) ke KES
KSh10.8658396
1 Beldex(BDX) ke JOD
د.أ0.05965526
1 Beldex(BDX) ke PLN
0.3096352
1 Beldex(BDX) ke RON
лв0.370216
1 Beldex(BDX) ke SEK
kr0.8043784
1 Beldex(BDX) ke BGN
лв0.1421966
1 Beldex(BDX) ke HUF
Ft28.1305262
1 Beldex(BDX) ke CZK
1.7728298
1 Beldex(BDX) ke KWD
د.ك0.02574684
1 Beldex(BDX) ke ILS
0.2751378
1 Beldex(BDX) ke BOB
Bs0.580566
1 Beldex(BDX) ke AZN
0.143038
1 Beldex(BDX) ke TJS
SM0.7757708
1 Beldex(BDX) ke GEL
0.2280194
1 Beldex(BDX) ke AOA
Kz76.769336
1 Beldex(BDX) ke BHD
.د.ب0.03163664
1 Beldex(BDX) ke BMD
$0.08414
1 Beldex(BDX) ke DKK
kr0.5435444
1 Beldex(BDX) ke HNL
L2.2111992
1 Beldex(BDX) ke MUR
3.87044
1 Beldex(BDX) ke NAD
$1.4615118
1 Beldex(BDX) ke NOK
kr0.858228
1 Beldex(BDX) ke NZD
$0.1489278
1 Beldex(BDX) ke PAB
B/.0.08414
1 Beldex(BDX) ke PGK
K0.3592778
1 Beldex(BDX) ke QAR
ر.ق0.3062696
1 Beldex(BDX) ke RSD
дин.8.54021
1 Beldex(BDX) ke UZS
soʻm1,001.6665064
1 Beldex(BDX) ke ALL
L7.0568218
1 Beldex(BDX) ke ANG
ƒ0.1506106
1 Beldex(BDX) ke AWG
ƒ0.151452
1 Beldex(BDX) ke BBD
$0.16828
1 Beldex(BDX) ke BAM
KM0.1421966
1 Beldex(BDX) ke BIF
Fr248.12886
1 Beldex(BDX) ke BND
$0.109382
1 Beldex(BDX) ke BSD
$0.08414
1 Beldex(BDX) ke JMD
$13.491849
1 Beldex(BDX) ke KHR
337.9112884
1 Beldex(BDX) ke KMF
Fr35.92778
1 Beldex(BDX) ke LAK
1,829.1303982
1 Beldex(BDX) ke LKR
රු25.6517618
1 Beldex(BDX) ke MDL
L1.4396354
1 Beldex(BDX) ke MGA
Ar379.00863
1 Beldex(BDX) ke MOP
P0.67312
1 Beldex(BDX) ke MVR
1.295756
1 Beldex(BDX) ke MWK
MK145.823034
1 Beldex(BDX) ke MZN
MT5.380753
1 Beldex(BDX) ke NPR
रु11.922638
1 Beldex(BDX) ke PYG
596.72088
1 Beldex(BDX) ke RWF
Fr122.25542
1 Beldex(BDX) ke SBD
$0.6916308
1 Beldex(BDX) ke SCR
1.1720702
1 Beldex(BDX) ke SRD
$3.23939
1 Beldex(BDX) ke SVC
$0.7353836
1 Beldex(BDX) ke SZL
L1.459829
1 Beldex(BDX) ke TMT
m0.29449
1 Beldex(BDX) ke TND
د.ت0.24897026
1 Beldex(BDX) ke TTD
$0.5696278
1 Beldex(BDX) ke UGX
Sh294.15344
1 Beldex(BDX) ke XAF
Fr47.79152
1 Beldex(BDX) ke XCD
$0.227178
1 Beldex(BDX) ke XOF
Fr47.79152
1 Beldex(BDX) ke XPF
Fr8.66642
1 Beldex(BDX) ke BWP
P1.131683
1 Beldex(BDX) ke BZD
$0.1691214
1 Beldex(BDX) ke CVE
$8.0639776
1 Beldex(BDX) ke DJF
Fr14.97692
1 Beldex(BDX) ke DOP
$5.410202
1 Beldex(BDX) ke DZD
د.ج10.9769044
1 Beldex(BDX) ke FJD
$0.1918392
1 Beldex(BDX) ke GNF
Fr731.5973
1 Beldex(BDX) ke GTQ
Q0.6445124
1 Beldex(BDX) ke GYD
$17.5987224
1 Beldex(BDX) ke ISK
kr10.60164

Sumber Daya Beldex

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Beldex, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Beldex
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Beldex

Berapa nilai Beldex (BDX) hari ini?
Harga live BDX dalam USD adalah 0.08414 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BDX ke USD saat ini?
Harga BDX ke USD saat ini adalah $ 0.08414. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Beldex?
Kapitalisasi pasar BDX adalah $ 629.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BDX?
Suplai beredar BDX adalah 7.48B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BDX?
BDX mencapai harga ATH sebesar 0.171586639362 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BDX?
BDX mencapai harga ATL 0.0145953987018 USD.
Berapa volume perdagangan BDX?
Volume perdagangan 24 jam live BDX adalah $ 1.07M USD.
Akankah harga BDX naik lebih tinggi tahun ini?
BDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Beldex (BDX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

