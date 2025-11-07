BursaDEX+
Harga live Bella hari ini adalah 0.1806 USD. Lacak informasi harga aktual BEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BEL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bella(BEL)

Harga Live 1 BEL ke USD:

$0.1806
+1.17%1D
USD
Grafik Harga Live Bella (BEL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:13:14 (UTC+8)

Informasi Harga Bella (BEL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1767
Low 24 Jam
$ 0.1912
High 24 Jam

$ 0.1767
$ 0.1912
$ 10.0337760204
$ 0.09109745891461007
-0.72%

+1.17%

-13.30%

-13.30%

Harga aktual Bella (BEL) adalah $ 0.1806. Selama 24 jam terakhir, BEL diperdagangkan antara low $ 0.1767 dan high $ 0.1912, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBEL adalah $ 10.0337760204, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09109745891461007.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BEL telah berubah sebesar -0.72% selama 1 jam terakhir, +1.17% selama 24 jam, dan -13.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bella (BEL)

No.939

$ 14.45M
$ 374.48K
$ 18.06M
80.00M
100,000,000
2020-09-09 00:00:00

$ 0.75
ETH

Kapitalisasi Pasar Bella saat ini adalah $ 14.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 374.48K. Suplai beredar BEL adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.06M.

Riwayat Harga Bella (BEL) USD

Pantau perubahan harga Bella untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002089+1.17%
30 Days$ -0.0572-24.06%
60 Hari$ -0.062-25.56%
90 Hari$ -0.0925-33.88%
Perubahan Harga Bella Hari Ini

Hari ini, BEL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002089 (+1.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bella 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0572 (-24.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bella 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BEL terlihat mengalami perubahan $ -0.062 (-25.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bella 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0925 (-33.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bella (BEL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bella sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Bella tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bella Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bella di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bella dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bella (USD)

Berapa nilai Bella (BEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bella (BEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bella.

Cek prediksi harga Bella sekarang!

Tokenomi Bella (BEL)

Memahami tokenomi Bella (BEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEL sekarang!

Cara membeli Bella (BEL)

Ingin mengetahui cara membeli Bella? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bella di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BEL ke Mata Uang Lokal

1 Bella(BEL) ke VND
4,752.489
1 Bella(BEL) ke AUD
A$0.278124
1 Bella(BEL) ke GBP
0.137256
1 Bella(BEL) ke EUR
0.155316
1 Bella(BEL) ke USD
$0.1806
1 Bella(BEL) ke MYR
RM0.754908
1 Bella(BEL) ke TRY
7.619514
1 Bella(BEL) ke JPY
¥27.4512
1 Bella(BEL) ke ARS
ARS$262.117422
1 Bella(BEL) ke RUB
14.671944
1 Bella(BEL) ke INR
16.013802
1 Bella(BEL) ke IDR
Rp3,009.998796
1 Bella(BEL) ke PHP
10.659012
1 Bella(BEL) ke EGP
￡E.8.54238
1 Bella(BEL) ke BRL
R$0.96621
1 Bella(BEL) ke CAD
C$0.254646
1 Bella(BEL) ke BDT
22.035006
1 Bella(BEL) ke NGN
259.854504
1 Bella(BEL) ke COP
$691.952646
1 Bella(BEL) ke ZAR
R.3.138828
1 Bella(BEL) ke UAH
7.596036
1 Bella(BEL) ke TZS
T.Sh.443.7342
1 Bella(BEL) ke VES
Bs40.9962
1 Bella(BEL) ke CLP
$170.3058
1 Bella(BEL) ke PKR
Rs51.044784
1 Bella(BEL) ke KZT
95.001018
1 Bella(BEL) ke THB
฿5.849634
1 Bella(BEL) ke TWD
NT$5.596794
1 Bella(BEL) ke AED
د.إ0.662802
1 Bella(BEL) ke CHF
Fr0.14448
1 Bella(BEL) ke HKD
HK$1.403262
1 Bella(BEL) ke AMD
֏69.06144
1 Bella(BEL) ke MAD
.د.م1.67958
1 Bella(BEL) ke MXN
$3.355548
1 Bella(BEL) ke SAR
ريال0.67725
1 Bella(BEL) ke ETB
Br27.792534
1 Bella(BEL) ke KES
KSh23.326296
1 Bella(BEL) ke JOD
د.أ0.1280454
1 Bella(BEL) ke PLN
0.664608
1 Bella(BEL) ke RON
лв0.79464
1 Bella(BEL) ke SEK
kr1.726536
1 Bella(BEL) ke BGN
лв0.305214
1 Bella(BEL) ke HUF
Ft60.379998
1 Bella(BEL) ke CZK
3.805242
1 Bella(BEL) ke KWD
د.ك0.0552636
1 Bella(BEL) ke ILS
0.590562
1 Bella(BEL) ke BOB
Bs1.24614
1 Bella(BEL) ke AZN
0.30702
1 Bella(BEL) ke TJS
SM1.665132
1 Bella(BEL) ke GEL
0.489426
1 Bella(BEL) ke AOA
Kz165.536154
1 Bella(BEL) ke BHD
.د.ب0.0680862
1 Bella(BEL) ke BMD
$0.1806
1 Bella(BEL) ke DKK
kr1.166676
1 Bella(BEL) ke HNL
L4.757004
1 Bella(BEL) ke MUR
8.3076
1 Bella(BEL) ke NAD
$3.137022
1 Bella(BEL) ke NOK
kr1.840314
1 Bella(BEL) ke NZD
$0.319662
1 Bella(BEL) ke PAB
B/.0.1806
1 Bella(BEL) ke PGK
K0.75852
1 Bella(BEL) ke QAR
ر.ق0.657384
1 Bella(BEL) ke RSD
дин.18.3309
1 Bella(BEL) ke UZS
soʻm2,175.903114
1 Bella(BEL) ke ALL
L15.14331
1 Bella(BEL) ke ANG
ƒ0.323274
1 Bella(BEL) ke AWG
ƒ0.32508
1 Bella(BEL) ke BBD
$0.3612
1 Bella(BEL) ke BAM
KM0.305214
1 Bella(BEL) ke BIF
Fr532.5894
1 Bella(BEL) ke BND
$0.23478
1 Bella(BEL) ke BSD
$0.1806
1 Bella(BEL) ke JMD
$28.95921
1 Bella(BEL) ke KHR
725.300436
1 Bella(BEL) ke KMF
Fr75.852
1 Bella(BEL) ke LAK
3,926.086878
1 Bella(BEL) ke LKR
රු55.059522
1 Bella(BEL) ke MDL
L3.0702
1 Bella(BEL) ke MGA
Ar813.5127
1 Bella(BEL) ke MOP
P1.4448
1 Bella(BEL) ke MVR
2.78124
1 Bella(BEL) ke MWK
MK313.541466
1 Bella(BEL) ke MZN
MT11.54937
1 Bella(BEL) ke NPR
रु25.59102
1 Bella(BEL) ke PYG
1,280.8152
1 Bella(BEL) ke RWF
Fr262.0506
1 Bella(BEL) ke SBD
$1.486338
1 Bella(BEL) ke SCR
2.71803
1 Bella(BEL) ke SRD
$6.9531
1 Bella(BEL) ke SVC
$1.578444
1 Bella(BEL) ke SZL
L3.135216
1 Bella(BEL) ke TMT
m0.6321
1 Bella(BEL) ke TND
د.ت0.5343954
1 Bella(BEL) ke TTD
$1.222662
1 Bella(BEL) ke UGX
Sh631.3776
1 Bella(BEL) ke XAF
Fr102.4002
1 Bella(BEL) ke XCD
$0.48762
1 Bella(BEL) ke XOF
Fr102.4002
1 Bella(BEL) ke XPF
Fr18.6018
1 Bella(BEL) ke BWP
P2.42907
1 Bella(BEL) ke BZD
$0.363006
1 Bella(BEL) ke CVE
$17.308704
1 Bella(BEL) ke DJF
Fr31.9662
1 Bella(BEL) ke DOP
$11.614386
1 Bella(BEL) ke DZD
د.ج23.564688
1 Bella(BEL) ke FJD
$0.411768
1 Bella(BEL) ke GNF
Fr1,570.317
1 Bella(BEL) ke GTQ
Q1.383396
1 Bella(BEL) ke GYD
$37.774296
1 Bella(BEL) ke ISK
kr22.7556

Sumber Daya Bella

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bella, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bella
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bella

Berapa nilai Bella (BEL) hari ini?
Harga live BEL dalam USD adalah 0.1806 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BEL ke USD saat ini?
Harga BEL ke USD saat ini adalah $ 0.1806. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bella?
Kapitalisasi pasar BEL adalah $ 14.45M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BEL?
Suplai beredar BEL adalah 80.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BEL?
BEL mencapai harga ATH sebesar 10.0337760204 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BEL?
BEL mencapai harga ATL 0.09109745891461007 USD.
Berapa volume perdagangan BEL?
Volume perdagangan 24 jam live BEL adalah $ 374.48K USD.
Akankah harga BEL naik lebih tinggi tahun ini?
BEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:13:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

