Harga live BELUGA hari ini adalah 112.8774 USD. Lacak informasi harga aktual BELUGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BELUGA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 BELUGA ke USD:

$112.8662
$112.8662$112.8662
+2.02%1D
USD
Grafik Harga Live BELUGA (BELUGA)
Informasi Harga BELUGA (BELUGA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 109.0948
$ 109.0948$ 109.0948
Low 24 Jam
$ 115.5445
$ 115.5445$ 115.5445
High 24 Jam

$ 109.0948
$ 109.0948$ 109.0948

$ 115.5445
$ 115.5445$ 115.5445

--
----

--
----

+0.70%

+2.02%

-2.72%

-2.72%

Harga aktual BELUGA (BELUGA) adalah $ 112.8774. Selama 24 jam terakhir, BELUGA diperdagangkan antara low $ 109.0948 dan high $ 115.5445, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBELUGA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BELUGA telah berubah sebesar +0.70% selama 1 jam terakhir, +2.02% selama 24 jam, dan -2.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BELUGA (BELUGA)

--
----

$ 25.97K
$ 25.97K$ 25.97K

$ 225.75B
$ 225.75B$ 225.75B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar BELUGA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 25.97K. Suplai beredar BELUGA adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 225.75B.

Riwayat Harga BELUGA (BELUGA) USD

Pantau perubahan harga BELUGA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.234755+2.02%
30 Days$ -16.4033-12.69%
60 Hari$ +2.4598+2.22%
90 Hari$ -15.9267-12.37%
Perubahan Harga BELUGA Hari Ini

Hari ini, BELUGA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.234755 (+2.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BELUGA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -16.4033 (-12.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BELUGA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BELUGA terlihat mengalami perubahan $ +2.4598 (+2.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BELUGA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -15.9267 (-12.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BELUGA (BELUGA)?

Lihat halaman Riwayat Harga BELUGA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BELUGA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BELUGA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BELUGA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BELUGA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BELUGA (USD)

Berapa nilai BELUGA (BELUGA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BELUGA (BELUGA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BELUGA.

Cek prediksi harga BELUGA sekarang!

Tokenomi BELUGA (BELUGA)

Memahami tokenomi BELUGA (BELUGA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BELUGA sekarang!

Cara membeli BELUGA (BELUGA)

Ingin mengetahui cara membeli BELUGA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BELUGA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BELUGA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BELUGA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BELUGA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BELUGA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BELUGA

Berapa nilai BELUGA (BELUGA) hari ini?
Harga live BELUGA dalam USD adalah 112.8774 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BELUGA ke USD saat ini?
Harga BELUGA ke USD saat ini adalah $ 112.8774. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BELUGA?
Kapitalisasi pasar BELUGA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BELUGA?
Suplai beredar BELUGA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BELUGA?
BELUGA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BELUGA?
BELUGA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BELUGA?
Volume perdagangan 24 jam live BELUGA adalah $ 25.97K USD.
Akankah harga BELUGA naik lebih tinggi tahun ini?
BELUGA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BELUGA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

