Apa yang dimaksud dengan BENQI (BENQI)

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

Prediksi Harga BENQI (USD)

Berapa nilai BENQI (BENQI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BENQI (BENQI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BENQI.

Tokenomi BENQI (BENQI)

Memahami tokenomi BENQI (BENQI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BENQI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BENQI Berapa nilai BENQI (BENQI) hari ini? Harga live BENQI dalam USD adalah 0.004214 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BENQI ke USD saat ini? $ 0.004214 . Cobalah Harga BENQI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BENQI? Kapitalisasi pasar BENQI adalah $ 30.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BENQI? Suplai beredar BENQI adalah 7.20B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BENQI? BENQI mencapai harga ATH sebesar 0.40805462 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BENQI? BENQI mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan BENQI? Volume perdagangan 24 jam live BENQI adalah $ 208.69K USD . Akankah harga BENQI naik lebih tinggi tahun ini? BENQI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BENQI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

