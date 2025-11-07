BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Brickken hari ini adalah 0.12216 USD. Lacak informasi harga aktual BKN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BKN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Brickken hari ini adalah 0.12216 USD. Lacak informasi harga aktual BKN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BKN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BKN

Info Harga BKN

Penjelasan BKN

Whitepaper BKN

Situs Web Resmi BKN

Tokenomi BKN

Prakiraan Harga BKN

Riwayat BKN

Panduan Membeli BKN

Konverter BKN ke Mata Uang Fiat

Spot BKN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Brickken

Harga Brickken(BKN)

Harga Live 1 BKN ke USD:

$0.12216
$0.12216$0.12216
-2.70%1D
USD
Grafik Harga Live Brickken (BKN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:29:22 (UTC+8)

Informasi Harga Brickken (BKN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.118
$ 0.118$ 0.118
Low 24 Jam
$ 0.129
$ 0.129$ 0.129
High 24 Jam

$ 0.118
$ 0.118$ 0.118

$ 0.129
$ 0.129$ 0.129

$ 1.363698643727798
$ 1.363698643727798$ 1.363698643727798

$ 0.07598068547152313
$ 0.07598068547152313$ 0.07598068547152313

-0.89%

-2.70%

-5.83%

-5.83%

Harga aktual Brickken (BKN) adalah $ 0.12216. Selama 24 jam terakhir, BKN diperdagangkan antara low $ 0.118 dan high $ 0.129, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBKN adalah $ 1.363698643727798, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07598068547152313.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BKN telah berubah sebesar -0.89% selama 1 jam terakhir, -2.70% selama 24 jam, dan -5.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Brickken (BKN)

No.1094

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

$ 264.17K
$ 264.17K$ 264.17K

$ 17.47M
$ 17.47M$ 17.47M

80.61M
80.61M 80.61M

143,000,000
143,000,000 143,000,000

143,000,000
143,000,000 143,000,000

56.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar Brickken saat ini adalah $ 9.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 264.17K. Suplai beredar BKN adalah 80.61M, dan total suplainya sebesar 143000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.47M.

Riwayat Harga Brickken (BKN) USD

Pantau perubahan harga Brickken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0033898-2.70%
30 Days$ -0.11149-47.72%
60 Hari$ -0.06876-36.02%
90 Hari$ -0.05512-31.10%
Perubahan Harga Brickken Hari Ini

Hari ini, BKN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0033898 (-2.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Brickken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.11149 (-47.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Brickken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BKN terlihat mengalami perubahan $ -0.06876 (-36.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Brickken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05512 (-31.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Brickken (BKN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Brickken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Brickken (BKN)

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Brickken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Brickken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BKN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Brickken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Brickken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Brickken (USD)

Berapa nilai Brickken (BKN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Brickken (BKN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brickken.

Cek prediksi harga Brickken sekarang!

Tokenomi Brickken (BKN)

Memahami tokenomi Brickken (BKN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BKN sekarang!

Cara membeli Brickken (BKN)

Ingin mengetahui cara membeli Brickken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Brickken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BKN ke Mata Uang Lokal

1 Brickken(BKN) ke VND
3,214.6404
1 Brickken(BKN) ke AUD
A$0.1881264
1 Brickken(BKN) ke GBP
0.0928416
1 Brickken(BKN) ke EUR
0.1050576
1 Brickken(BKN) ke USD
$0.12216
1 Brickken(BKN) ke MYR
RM0.5106288
1 Brickken(BKN) ke TRY
5.1539304
1 Brickken(BKN) ke JPY
¥18.69048
1 Brickken(BKN) ke ARS
ARS$177.2993592
1 Brickken(BKN) ke RUB
9.9255
1 Brickken(BKN) ke INR
10.8319272
1 Brickken(BKN) ke IDR
Rp2,035.9991856
1 Brickken(BKN) ke PHP
7.2001104
1 Brickken(BKN) ke EGP
￡E.5.7769464
1 Brickken(BKN) ke BRL
R$0.6523344
1 Brickken(BKN) ke CAD
C$0.1722456
1 Brickken(BKN) ke BDT
14.9047416
1 Brickken(BKN) ke NGN
175.7686944
1 Brickken(BKN) ke COP
$468.0450456
1 Brickken(BKN) ke ZAR
R.2.1219192
1 Brickken(BKN) ke UAH
5.1380496
1 Brickken(BKN) ke TZS
T.Sh.300.14712
1 Brickken(BKN) ke VES
Bs27.73032
1 Brickken(BKN) ke CLP
$115.19688
1 Brickken(BKN) ke PKR
Rs34.5273024
1 Brickken(BKN) ke KZT
64.2598248
1 Brickken(BKN) ke THB
฿3.9555408
1 Brickken(BKN) ke TWD
NT$3.7845168
1 Brickken(BKN) ke AED
د.إ0.4483272
1 Brickken(BKN) ke CHF
Fr0.097728
1 Brickken(BKN) ke HKD
HK$0.9491832
1 Brickken(BKN) ke AMD
֏46.713984
1 Brickken(BKN) ke MAD
.د.م1.136088
1 Brickken(BKN) ke MXN
$2.2685112
1 Brickken(BKN) ke SAR
ريال0.4581
1 Brickken(BKN) ke ETB
Br18.7992024
1 Brickken(BKN) ke KES
KSh15.7757424
1 Brickken(BKN) ke JOD
د.أ0.08661144
1 Brickken(BKN) ke PLN
0.4495488
1 Brickken(BKN) ke RON
лв0.537504
1 Brickken(BKN) ke SEK
kr1.1690712
1 Brickken(BKN) ke BGN
лв0.2064504
1 Brickken(BKN) ke HUF
Ft40.8967248
1 Brickken(BKN) ke CZK
2.5763544
1 Brickken(BKN) ke KWD
د.ك0.03738096
1 Brickken(BKN) ke ILS
0.3994632
1 Brickken(BKN) ke BOB
Bs0.842904
1 Brickken(BKN) ke AZN
0.207672
1 Brickken(BKN) ke TJS
SM1.1263152
1 Brickken(BKN) ke GEL
0.3310536
1 Brickken(BKN) ke AOA
Kz111.9706344
1 Brickken(BKN) ke BHD
.د.ب0.04605432
1 Brickken(BKN) ke BMD
$0.12216
1 Brickken(BKN) ke DKK
kr0.7903752
1 Brickken(BKN) ke HNL
L3.2176944
1 Brickken(BKN) ke MUR
5.6120304
1 Brickken(BKN) ke NAD
$2.1219192
1 Brickken(BKN) ke NOK
kr1.2448104
1 Brickken(BKN) ke NZD
$0.2162232
1 Brickken(BKN) ke PAB
B/.0.12216
1 Brickken(BKN) ke PGK
K0.513072
1 Brickken(BKN) ke QAR
ر.ق0.4446624
1 Brickken(BKN) ke RSD
дин.12.4090128
1 Brickken(BKN) ke UZS
soʻm1,471.8068904
1 Brickken(BKN) ke ALL
L10.243116
1 Brickken(BKN) ke ANG
ƒ0.2186664
1 Brickken(BKN) ke AWG
ƒ0.219888
1 Brickken(BKN) ke BBD
$0.24432
1 Brickken(BKN) ke BAM
KM0.2064504
1 Brickken(BKN) ke BIF
Fr360.24984
1 Brickken(BKN) ke BND
$0.158808
1 Brickken(BKN) ke BSD
$0.12216
1 Brickken(BKN) ke JMD
$19.588356
1 Brickken(BKN) ke KHR
490.6018896
1 Brickken(BKN) ke KMF
Fr51.3072
1 Brickken(BKN) ke LAK
2,655.6521208
1 Brickken(BKN) ke LKR
රු37.2429192
1 Brickken(BKN) ke MDL
L2.07672
1 Brickken(BKN) ke MGA
Ar550.26972
1 Brickken(BKN) ke MOP
P0.97728
1 Brickken(BKN) ke MVR
1.881264
1 Brickken(BKN) ke MWK
MK212.0831976
1 Brickken(BKN) ke MZN
MT7.812132
1 Brickken(BKN) ke NPR
रु17.310072
1 Brickken(BKN) ke PYG
866.35872
1 Brickken(BKN) ke RWF
Fr177.25416
1 Brickken(BKN) ke SBD
$1.0053768
1 Brickken(BKN) ke SCR
1.71024
1 Brickken(BKN) ke SRD
$4.70316
1 Brickken(BKN) ke SVC
$1.0676784
1 Brickken(BKN) ke SZL
L2.1206976
1 Brickken(BKN) ke TMT
m0.42756
1 Brickken(BKN) ke TND
د.ت0.36147144
1 Brickken(BKN) ke TTD
$0.8270232
1 Brickken(BKN) ke UGX
Sh427.07136
1 Brickken(BKN) ke XAF
Fr69.38688
1 Brickken(BKN) ke XCD
$0.329832
1 Brickken(BKN) ke XOF
Fr69.38688
1 Brickken(BKN) ke XPF
Fr12.58248
1 Brickken(BKN) ke BWP
P1.643052
1 Brickken(BKN) ke BZD
$0.2455416
1 Brickken(BKN) ke CVE
$11.7078144
1 Brickken(BKN) ke DJF
Fr21.62232
1 Brickken(BKN) ke DOP
$7.8561096
1 Brickken(BKN) ke DZD
د.ج15.9369936
1 Brickken(BKN) ke FJD
$0.2785248
1 Brickken(BKN) ke GNF
Fr1,062.1812
1 Brickken(BKN) ke GTQ
Q0.9357456
1 Brickken(BKN) ke GYD
$25.5509856
1 Brickken(BKN) ke ISK
kr15.39216

Sumber Daya Brickken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Brickken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Brickken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Brickken

Berapa nilai Brickken (BKN) hari ini?
Harga live BKN dalam USD adalah 0.12216 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BKN ke USD saat ini?
Harga BKN ke USD saat ini adalah $ 0.12216. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Brickken?
Kapitalisasi pasar BKN adalah $ 9.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BKN?
Suplai beredar BKN adalah 80.61M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BKN?
BKN mencapai harga ATH sebesar 1.363698643727798 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BKN?
BKN mencapai harga ATL 0.07598068547152313 USD.
Berapa volume perdagangan BKN?
Volume perdagangan 24 jam live BKN adalah $ 264.17K USD.
Akankah harga BKN naik lebih tinggi tahun ini?
BKN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BKN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:29:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Brickken (BKN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BKN ke USD

Jumlah

BKN
BKN
USD
USD

1 BKN = 0.12216 USD

Perdagangkan BKN

BKN/USDC
$0.12252
$0.12252$0.12252
-2.52%
BKN/USDT
$0.12216
$0.12216$0.12216
-2.70%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,759.33
$101,759.33$101,759.33

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.40
$3,324.40$3,324.40

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0417
$1.0417$1.0417

+21.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,759.33
$101,759.33$101,759.33

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.40
$3,324.40$3,324.40

+0.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2186
$2.2186$2.2186

-0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0236
$1.0236$1.0236

+0.73%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0877
$0.0877$0.0877

+75.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012431
$0.012431$0.012431

+1,143.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009778
$0.009778$0.009778

+358.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.339
$4.339$4.339

+333.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0877
$0.0877$0.0877

+75.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002373
$0.0000002373$0.0000002373

+58.20%