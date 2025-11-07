Apa yang dimaksud dengan Brickken (BKN)

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Berapa nilai Brickken (BKN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Brickken (BKN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brickken.

Memahami tokenomi Brickken (BKN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BKN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Brickken Berapa nilai Brickken (BKN) hari ini? Harga live BKN dalam USD adalah 0.12216 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BKN ke USD saat ini? $ 0.12216 . Cobalah Harga BKN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Brickken? Kapitalisasi pasar BKN adalah $ 9.85M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BKN? Suplai beredar BKN adalah 80.61M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BKN? BKN mencapai harga ATH sebesar 1.363698643727798 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BKN? BKN mencapai harga ATL 0.07598068547152313 USD . Berapa volume perdagangan BKN? Volume perdagangan 24 jam live BKN adalah $ 264.17K USD . Akankah harga BKN naik lebih tinggi tahun ini? BKN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BKN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

