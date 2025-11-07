BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Blendr Network hari ini adalah 0.004741 USD. Lacak informasi harga aktual BLENDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLENDR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Blendr Network hari ini adalah 0.004741 USD. Lacak informasi harga aktual BLENDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLENDR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLENDR

Info Harga BLENDR

Penjelasan BLENDR

Whitepaper BLENDR

Situs Web Resmi BLENDR

Tokenomi BLENDR

Prakiraan Harga BLENDR

Riwayat BLENDR

Panduan Membeli BLENDR

Konverter BLENDR ke Mata Uang Fiat

Spot BLENDR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Blendr Network

Harga Blendr Network(BLENDR)

Harga Live 1 BLENDR ke USD:

$0.004741
$0.004741$0.004741
-8.77%1D
USD
Grafik Harga Live Blendr Network (BLENDR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:14:12 (UTC+8)

Informasi Harga Blendr Network (BLENDR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042
Low 24 Jam
$ 0.009969
$ 0.009969$ 0.009969
High 24 Jam

$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042

$ 0.009969
$ 0.009969$ 0.009969

$ 4.2763998001721975
$ 4.2763998001721975$ 4.2763998001721975

$ 0.001450651452298408
$ 0.001450651452298408$ 0.001450651452298408

-8.83%

-8.77%

-43.63%

-43.63%

Harga aktual Blendr Network (BLENDR) adalah $ 0.004741. Selama 24 jam terakhir, BLENDR diperdagangkan antara low $ 0.0042 dan high $ 0.009969, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLENDR adalah $ 4.2763998001721975, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001450651452298408.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLENDR telah berubah sebesar -8.83% selama 1 jam terakhir, -8.77% selama 24 jam, dan -43.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blendr Network (BLENDR)

No.2820

$ 189.91K
$ 189.91K$ 189.91K

$ 13.97K
$ 13.97K$ 13.97K

$ 199.12K
$ 199.12K$ 199.12K

40.06M
40.06M 40.06M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

42,000,000
42,000,000 42,000,000

95.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar Blendr Network saat ini adalah $ 189.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.97K. Suplai beredar BLENDR adalah 40.06M, dan total suplainya sebesar 42000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 199.12K.

Riwayat Harga Blendr Network (BLENDR) USD

Pantau perubahan harga Blendr Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00045576-8.77%
30 Days$ -0.006579-58.12%
60 Hari$ -0.019679-80.59%
90 Hari$ -0.043299-90.14%
Perubahan Harga Blendr Network Hari Ini

Hari ini, BLENDR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00045576 (-8.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Blendr Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.006579 (-58.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Blendr Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLENDR terlihat mengalami perubahan $ -0.019679 (-80.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Blendr Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.043299 (-90.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Blendr Network (BLENDR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Blendr Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blendr Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLENDR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Blendr Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blendr Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blendr Network (USD)

Berapa nilai Blendr Network (BLENDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blendr Network (BLENDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blendr Network.

Cek prediksi harga Blendr Network sekarang!

Tokenomi Blendr Network (BLENDR)

Memahami tokenomi Blendr Network (BLENDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLENDR sekarang!

Cara membeli Blendr Network (BLENDR)

Ingin mengetahui cara membeli Blendr Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blendr Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLENDR ke Mata Uang Lokal

1 Blendr Network(BLENDR) ke VND
124.759415
1 Blendr Network(BLENDR) ke AUD
A$0.00730114
1 Blendr Network(BLENDR) ke GBP
0.00360316
1 Blendr Network(BLENDR) ke EUR
0.00407726
1 Blendr Network(BLENDR) ke USD
$0.004741
1 Blendr Network(BLENDR) ke MYR
RM0.01981738
1 Blendr Network(BLENDR) ke TRY
0.20002279
1 Blendr Network(BLENDR) ke JPY
¥0.720632
1 Blendr Network(BLENDR) ke ARS
ARS$6.88094517
1 Blendr Network(BLENDR) ke RUB
0.38515884
1 Blendr Network(BLENDR) ke INR
0.42038447
1 Blendr Network(BLENDR) ke IDR
Rp79.01663506
1 Blendr Network(BLENDR) ke PHP
0.27981382
1 Blendr Network(BLENDR) ke EGP
￡E.0.2242493
1 Blendr Network(BLENDR) ke BRL
R$0.02536435
1 Blendr Network(BLENDR) ke CAD
C$0.00668481
1 Blendr Network(BLENDR) ke BDT
0.57844941
1 Blendr Network(BLENDR) ke NGN
6.82154044
1 Blendr Network(BLENDR) ke COP
$18.16471481
1 Blendr Network(BLENDR) ke ZAR
R.0.08239858
1 Blendr Network(BLENDR) ke UAH
0.19940646
1 Blendr Network(BLENDR) ke TZS
T.Sh.11.648637
1 Blendr Network(BLENDR) ke VES
Bs1.076207
1 Blendr Network(BLENDR) ke CLP
$4.470763
1 Blendr Network(BLENDR) ke PKR
Rs1.33999624
1 Blendr Network(BLENDR) ke KZT
2.49390823
1 Blendr Network(BLENDR) ke THB
฿0.15356099
1 Blendr Network(BLENDR) ke TWD
NT$0.14692359
1 Blendr Network(BLENDR) ke AED
د.إ0.01739947
1 Blendr Network(BLENDR) ke CHF
Fr0.0037928
1 Blendr Network(BLENDR) ke HKD
HK$0.03683757
1 Blendr Network(BLENDR) ke AMD
֏1.8129584
1 Blendr Network(BLENDR) ke MAD
.د.م0.0440913
1 Blendr Network(BLENDR) ke MXN
$0.08808778
1 Blendr Network(BLENDR) ke SAR
ريال0.01777875
1 Blendr Network(BLENDR) ke ETB
Br0.72959249
1 Blendr Network(BLENDR) ke KES
KSh0.61234756
1 Blendr Network(BLENDR) ke JOD
د.أ0.003361369
1 Blendr Network(BLENDR) ke PLN
0.01744688
1 Blendr Network(BLENDR) ke RON
лв0.0208604
1 Blendr Network(BLENDR) ke SEK
kr0.04532396
1 Blendr Network(BLENDR) ke BGN
лв0.00801229
1 Blendr Network(BLENDR) ke HUF
Ft1.58505853
1 Blendr Network(BLENDR) ke CZK
0.09989287
1 Blendr Network(BLENDR) ke KWD
د.ك0.001450746
1 Blendr Network(BLENDR) ke ILS
0.01550307
1 Blendr Network(BLENDR) ke BOB
Bs0.0327129
1 Blendr Network(BLENDR) ke AZN
0.0080597
1 Blendr Network(BLENDR) ke TJS
SM0.04371202
1 Blendr Network(BLENDR) ke GEL
0.01284811
1 Blendr Network(BLENDR) ke AOA
Kz4.34555319
1 Blendr Network(BLENDR) ke BHD
.د.ب0.001787357
1 Blendr Network(BLENDR) ke BMD
$0.004741
1 Blendr Network(BLENDR) ke DKK
kr0.03062686
1 Blendr Network(BLENDR) ke HNL
L0.12487794
1 Blendr Network(BLENDR) ke MUR
0.218086
1 Blendr Network(BLENDR) ke NAD
$0.08235117
1 Blendr Network(BLENDR) ke NOK
kr0.04831079
1 Blendr Network(BLENDR) ke NZD
$0.00839157
1 Blendr Network(BLENDR) ke PAB
B/.0.004741
1 Blendr Network(BLENDR) ke PGK
K0.0199122
1 Blendr Network(BLENDR) ke QAR
ر.ق0.01725724
1 Blendr Network(BLENDR) ke RSD
дин.0.4812115
1 Blendr Network(BLENDR) ke UZS
soʻm57.12046879
1 Blendr Network(BLENDR) ke ALL
L0.39753285
1 Blendr Network(BLENDR) ke ANG
ƒ0.00848639
1 Blendr Network(BLENDR) ke AWG
ƒ0.0085338
1 Blendr Network(BLENDR) ke BBD
$0.009482
1 Blendr Network(BLENDR) ke BAM
KM0.00801229
1 Blendr Network(BLENDR) ke BIF
Fr13.981209
1 Blendr Network(BLENDR) ke BND
$0.0061633
1 Blendr Network(BLENDR) ke BSD
$0.004741
1 Blendr Network(BLENDR) ke JMD
$0.76021935
1 Blendr Network(BLENDR) ke KHR
19.04014046
1 Blendr Network(BLENDR) ke KMF
Fr1.99122
1 Blendr Network(BLENDR) ke LAK
103.06521533
1 Blendr Network(BLENDR) ke LKR
රු1.44538867
1 Blendr Network(BLENDR) ke MDL
L0.080597
1 Blendr Network(BLENDR) ke MGA
Ar21.3558345
1 Blendr Network(BLENDR) ke MOP
P0.037928
1 Blendr Network(BLENDR) ke MVR
0.0730114
1 Blendr Network(BLENDR) ke MWK
MK8.23089751
1 Blendr Network(BLENDR) ke MZN
MT0.30318695
1 Blendr Network(BLENDR) ke NPR
रु0.6717997
1 Blendr Network(BLENDR) ke PYG
33.623172
1 Blendr Network(BLENDR) ke RWF
Fr6.879191
1 Blendr Network(BLENDR) ke SBD
$0.03901843
1 Blendr Network(BLENDR) ke SCR
0.07135205
1 Blendr Network(BLENDR) ke SRD
$0.1825285
1 Blendr Network(BLENDR) ke SVC
$0.04143634
1 Blendr Network(BLENDR) ke SZL
L0.08230376
1 Blendr Network(BLENDR) ke TMT
m0.0165935
1 Blendr Network(BLENDR) ke TND
د.ت0.014028619
1 Blendr Network(BLENDR) ke TTD
$0.03209657
1 Blendr Network(BLENDR) ke UGX
Sh16.574536
1 Blendr Network(BLENDR) ke XAF
Fr2.688147
1 Blendr Network(BLENDR) ke XCD
$0.0128007
1 Blendr Network(BLENDR) ke XOF
Fr2.688147
1 Blendr Network(BLENDR) ke XPF
Fr0.488323
1 Blendr Network(BLENDR) ke BWP
P0.06376645
1 Blendr Network(BLENDR) ke BZD
$0.00952941
1 Blendr Network(BLENDR) ke CVE
$0.45437744
1 Blendr Network(BLENDR) ke DJF
Fr0.839157
1 Blendr Network(BLENDR) ke DOP
$0.30489371
1 Blendr Network(BLENDR) ke DZD
د.ج0.61860568
1 Blendr Network(BLENDR) ke FJD
$0.01080948
1 Blendr Network(BLENDR) ke GNF
Fr41.222995
1 Blendr Network(BLENDR) ke GTQ
Q0.03631606
1 Blendr Network(BLENDR) ke GYD
$0.99162756
1 Blendr Network(BLENDR) ke ISK
kr0.597366

Sumber Daya Blendr Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blendr Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Blendr Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blendr Network

Berapa nilai Blendr Network (BLENDR) hari ini?
Harga live BLENDR dalam USD adalah 0.004741 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLENDR ke USD saat ini?
Harga BLENDR ke USD saat ini adalah $ 0.004741. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blendr Network?
Kapitalisasi pasar BLENDR adalah $ 189.91K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLENDR?
Suplai beredar BLENDR adalah 40.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLENDR?
BLENDR mencapai harga ATH sebesar 4.2763998001721975 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLENDR?
BLENDR mencapai harga ATL 0.001450651452298408 USD.
Berapa volume perdagangan BLENDR?
Volume perdagangan 24 jam live BLENDR adalah $ 13.97K USD.
Akankah harga BLENDR naik lebih tinggi tahun ini?
BLENDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLENDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:14:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Blendr Network (BLENDR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BLENDR ke USD

Jumlah

BLENDR
BLENDR
USD
USD

1 BLENDR = 0.004741 USD

Perdagangkan BLENDR

BLENDR/USDT
$0.004741
$0.004741$0.004741
-8.77%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,464.20
$101,464.20$101,464.20

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.71
$3,316.71$3,316.71

+0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.01
$155.01$155.01

-0.58%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0459
$1.0459$1.0459

+21.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,464.20
$101,464.20$101,464.20

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.71
$3,316.71$3,316.71

+0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.01
$155.01$155.01

-0.58%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2100
$2.2100$2.2100

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0129
$1.0129$1.0129

-0.31%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0313
$0.0313$0.0313

-37.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.015
$4.015$4.015

+301.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007206
$0.007206$0.007206

+237.67%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001975
$0.001975$0.001975

+81.52%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%