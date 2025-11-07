BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Boba Cat hari ini adalah 0.00226 USD. Lacak informasi harga aktual BOBACAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOBACAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Boba Cat hari ini adalah 0.00226 USD. Lacak informasi harga aktual BOBACAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOBACAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOBACAT

Info Harga BOBACAT

Penjelasan BOBACAT

Whitepaper BOBACAT

Situs Web Resmi BOBACAT

Tokenomi BOBACAT

Prakiraan Harga BOBACAT

Riwayat BOBACAT

Panduan Membeli BOBACAT

Konverter BOBACAT ke Mata Uang Fiat

Spot BOBACAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Boba Cat

Harga Boba Cat(BOBACAT)

Harga Live 1 BOBACAT ke USD:

$0.00226
$0.00226$0.00226
-0.17%1D
USD
Grafik Harga Live Boba Cat (BOBACAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:02 (UTC+8)

Informasi Harga Boba Cat (BOBACAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002161
$ 0.002161$ 0.002161
Low 24 Jam
$ 0.002392
$ 0.002392$ 0.002392
High 24 Jam

$ 0.002161
$ 0.002161$ 0.002161

$ 0.002392
$ 0.002392$ 0.002392

$ 0.09484798014935664
$ 0.09484798014935664$ 0.09484798014935664

$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778$ 0.00017406913220778

+0.35%

-0.16%

-12.71%

-12.71%

Harga aktual Boba Cat (BOBACAT) adalah $ 0.00226. Selama 24 jam terakhir, BOBACAT diperdagangkan antara low $ 0.002161 dan high $ 0.002392, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOBACAT adalah $ 0.09484798014935664, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00017406913220778.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOBACAT telah berubah sebesar +0.35% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -12.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boba Cat (BOBACAT)

No.1945

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

612.88M
612.88M 612.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

61.28%

ETH

Kapitalisasi Pasar Boba Cat saat ini adalah $ 1.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.56K. Suplai beredar BOBACAT adalah 612.88M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.26M.

Riwayat Harga Boba Cat (BOBACAT) USD

Pantau perubahan harga Boba Cat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000385-0.16%
30 Days$ -0.001889-45.53%
60 Hari$ +0.00026+13.00%
90 Hari$ +0.00026+13.00%
Perubahan Harga Boba Cat Hari Ini

Hari ini, BOBACAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000385 (-0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boba Cat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001889 (-45.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boba Cat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOBACAT terlihat mengalami perubahan $ +0.00026 (+13.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boba Cat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00026 (+13.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boba Cat (BOBACAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boba Cat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boba Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOBACAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Boba Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boba Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boba Cat (USD)

Berapa nilai Boba Cat (BOBACAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boba Cat (BOBACAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boba Cat.

Cek prediksi harga Boba Cat sekarang!

Tokenomi Boba Cat (BOBACAT)

Memahami tokenomi Boba Cat (BOBACAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOBACAT sekarang!

Cara membeli Boba Cat (BOBACAT)

Ingin mengetahui cara membeli Boba Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boba Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOBACAT ke Mata Uang Lokal

1 Boba Cat(BOBACAT) ke VND
59.4719
1 Boba Cat(BOBACAT) ke AUD
A$0.0034804
1 Boba Cat(BOBACAT) ke GBP
0.0017176
1 Boba Cat(BOBACAT) ke EUR
0.0019436
1 Boba Cat(BOBACAT) ke USD
$0.00226
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MYR
RM0.0094468
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TRY
0.0953494
1 Boba Cat(BOBACAT) ke JPY
¥0.34352
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ARS
ARS$3.2800962
1 Boba Cat(BOBACAT) ke RUB
0.1836024
1 Boba Cat(BOBACAT) ke INR
0.2003942
1 Boba Cat(BOBACAT) ke IDR
Rp37.6666516
1 Boba Cat(BOBACAT) ke PHP
0.1333852
1 Boba Cat(BOBACAT) ke EGP
￡E.0.106898
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BRL
R$0.012091
1 Boba Cat(BOBACAT) ke CAD
C$0.0031866
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BDT
0.2757426
1 Boba Cat(BOBACAT) ke NGN
3.2517784
1 Boba Cat(BOBACAT) ke COP
$8.6589866
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ZAR
R.0.0392788
1 Boba Cat(BOBACAT) ke UAH
0.0950556
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TZS
T.Sh.5.55282
1 Boba Cat(BOBACAT) ke VES
Bs0.51302
1 Boba Cat(BOBACAT) ke CLP
$2.13118
1 Boba Cat(BOBACAT) ke PKR
Rs0.6387664
1 Boba Cat(BOBACAT) ke KZT
1.1888278
1 Boba Cat(BOBACAT) ke THB
฿0.0732014
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TWD
NT$0.0700374
1 Boba Cat(BOBACAT) ke AED
د.إ0.0082942
1 Boba Cat(BOBACAT) ke CHF
Fr0.001808
1 Boba Cat(BOBACAT) ke HKD
HK$0.0175602
1 Boba Cat(BOBACAT) ke AMD
֏0.864224
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MAD
.د.م0.021018
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MXN
$0.0419908
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SAR
ريال0.008475
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ETB
Br0.3477914
1 Boba Cat(BOBACAT) ke KES
KSh0.2919016
1 Boba Cat(BOBACAT) ke JOD
د.أ0.00160234
1 Boba Cat(BOBACAT) ke PLN
0.0083168
1 Boba Cat(BOBACAT) ke RON
лв0.009944
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SEK
kr0.0216056
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BGN
лв0.0038194
1 Boba Cat(BOBACAT) ke HUF
Ft0.7555858
1 Boba Cat(BOBACAT) ke CZK
0.0476182
1 Boba Cat(BOBACAT) ke KWD
د.ك0.00069156
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ILS
0.0073902
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BOB
Bs0.015594
1 Boba Cat(BOBACAT) ke AZN
0.003842
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TJS
SM0.0208372
1 Boba Cat(BOBACAT) ke GEL
0.0061246
1 Boba Cat(BOBACAT) ke AOA
Kz2.0714934
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BHD
.د.ب0.00085202
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BMD
$0.00226
1 Boba Cat(BOBACAT) ke DKK
kr0.0145996
1 Boba Cat(BOBACAT) ke HNL
L0.0595284
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MUR
0.10396
1 Boba Cat(BOBACAT) ke NAD
$0.0392562
1 Boba Cat(BOBACAT) ke NOK
kr0.0230294
1 Boba Cat(BOBACAT) ke NZD
$0.0040002
1 Boba Cat(BOBACAT) ke PAB
B/.0.00226
1 Boba Cat(BOBACAT) ke PGK
K0.009492
1 Boba Cat(BOBACAT) ke QAR
ر.ق0.0082264
1 Boba Cat(BOBACAT) ke RSD
дин.0.22939
1 Boba Cat(BOBACAT) ke UZS
soʻm27.2289094
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ALL
L0.189501
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ANG
ƒ0.0040454
1 Boba Cat(BOBACAT) ke AWG
ƒ0.004068
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BBD
$0.00452
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BAM
KM0.0038194
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BIF
Fr6.66474
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BND
$0.002938
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BSD
$0.00226
1 Boba Cat(BOBACAT) ke JMD
$0.362391
1 Boba Cat(BOBACAT) ke KHR
9.0762956
1 Boba Cat(BOBACAT) ke KMF
Fr0.9492
1 Boba Cat(BOBACAT) ke LAK
49.1304338
1 Boba Cat(BOBACAT) ke LKR
රු0.6890062
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MDL
L0.03842
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MGA
Ar10.18017
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MOP
P0.01808
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MVR
0.034804
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MWK
MK3.9236086
1 Boba Cat(BOBACAT) ke MZN
MT0.144527
1 Boba Cat(BOBACAT) ke NPR
रु0.320242
1 Boba Cat(BOBACAT) ke PYG
16.02792
1 Boba Cat(BOBACAT) ke RWF
Fr3.27926
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SBD
$0.0185998
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SCR
0.034013
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SRD
$0.08701
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SVC
$0.0197524
1 Boba Cat(BOBACAT) ke SZL
L0.0392336
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TMT
m0.00791
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TND
د.ت0.00668734
1 Boba Cat(BOBACAT) ke TTD
$0.0153002
1 Boba Cat(BOBACAT) ke UGX
Sh7.90096
1 Boba Cat(BOBACAT) ke XAF
Fr1.28142
1 Boba Cat(BOBACAT) ke XCD
$0.006102
1 Boba Cat(BOBACAT) ke XOF
Fr1.28142
1 Boba Cat(BOBACAT) ke XPF
Fr0.23278
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BWP
P0.030397
1 Boba Cat(BOBACAT) ke BZD
$0.0045426
1 Boba Cat(BOBACAT) ke CVE
$0.2165984
1 Boba Cat(BOBACAT) ke DJF
Fr0.40002
1 Boba Cat(BOBACAT) ke DOP
$0.1453406
1 Boba Cat(BOBACAT) ke DZD
د.ج0.2948848
1 Boba Cat(BOBACAT) ke FJD
$0.0051528
1 Boba Cat(BOBACAT) ke GNF
Fr19.6507
1 Boba Cat(BOBACAT) ke GTQ
Q0.0173116
1 Boba Cat(BOBACAT) ke GYD
$0.4727016
1 Boba Cat(BOBACAT) ke ISK
kr0.28476

Sumber Daya Boba Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boba Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Boba Cat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boba Cat

Berapa nilai Boba Cat (BOBACAT) hari ini?
Harga live BOBACAT dalam USD adalah 0.00226 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOBACAT ke USD saat ini?
Harga BOBACAT ke USD saat ini adalah $ 0.00226. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boba Cat?
Kapitalisasi pasar BOBACAT adalah $ 1.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOBACAT?
Suplai beredar BOBACAT adalah 612.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOBACAT?
BOBACAT mencapai harga ATH sebesar 0.09484798014935664 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOBACAT?
BOBACAT mencapai harga ATL 0.00017406913220778 USD.
Berapa volume perdagangan BOBACAT?
Volume perdagangan 24 jam live BOBACAT adalah $ 13.56K USD.
Akankah harga BOBACAT naik lebih tinggi tahun ini?
BOBACAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOBACAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Boba Cat (BOBACAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BOBACAT ke USD

Jumlah

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.00225 USD

Perdagangkan BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.00226
$0.00226$0.00226
-0.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,430.01
$101,430.01$101,430.01

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.21
$3,313.21$3,313.21

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-0.73%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0513
$1.0513$1.0513

+22.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,430.01
$101,430.01$101,430.01

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.21
$3,313.21$3,313.21

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-1.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0123
$1.0123$1.0123

-0.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0304
$0.0304$0.0304

-39.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003985
$0.0003985$0.0003985

+165.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.008
$4.008$4.008

+300.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007246
$0.007246$0.007246

+239.55%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001958
$0.001958$0.001958

+79.96%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002280
$0.0000002280$0.0000002280

+52.00%