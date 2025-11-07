Apa yang dimaksud dengan Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide. BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boba Cat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BOBACAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Boba Cat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boba Cat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boba Cat (USD)

Berapa nilai Boba Cat (BOBACAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boba Cat (BOBACAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boba Cat.

Cek prediksi harga Boba Cat sekarang!

Tokenomi Boba Cat (BOBACAT)

Memahami tokenomi Boba Cat (BOBACAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOBACAT sekarang!

Cara membeli Boba Cat (BOBACAT)

Ingin mengetahui cara membeli Boba Cat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boba Cat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOBACAT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Boba Cat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boba Cat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boba Cat Berapa nilai Boba Cat (BOBACAT) hari ini? Harga live BOBACAT dalam USD adalah 0.00226 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BOBACAT ke USD saat ini? $ 0.00226 . Cobalah Harga BOBACAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Boba Cat? Kapitalisasi pasar BOBACAT adalah $ 1.39M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BOBACAT? Suplai beredar BOBACAT adalah 612.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BOBACAT? BOBACAT mencapai harga ATH sebesar 0.09484798014935664 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BOBACAT? BOBACAT mencapai harga ATL 0.00017406913220778 USD . Berapa volume perdagangan BOBACAT? Volume perdagangan 24 jam live BOBACAT adalah $ 13.56K USD . Akankah harga BOBACAT naik lebih tinggi tahun ini? BOBACAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOBACAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Boba Cat (BOBACAT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi