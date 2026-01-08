Tokenomi Boom (BOOM)

Tokenomi Boom (BOOM)

Telusuri wawasan utama tentang Boom (BOOM), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-08 07:58:25 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Boom (BOOM)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Boom (BOOM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.78M
Total Suplai:
$ 999.99M
Suplai yang Beredar:
$ 260.09M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 10.69M
All-Time High:
$ 0.050751
All-Time Low:
$ 0.006827737632749464
Harga Saat Ini:
$ 0.010688
Informasi Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Situs Web Resmi:
https://boomai.io/
Whitepaper:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xcE7C3B5E058C196a0EAAa21F8E4BF8C2C07C2935

Tokenomi Boom (BOOM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Boom (BOOM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BOOM yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BOOM yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BOOM, jelajahi harga live token BOOM!

Cara Membeli BOOM

Tertarik untuk menambahkan Boom (BOOM) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BOOM, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Boom (BOOM)

Menganalisis riwayat harga BOOM membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga BOOM

Ingin mengetahui arah BOOM? Halaman prediksi harga BOOM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi