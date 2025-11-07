BursaDEX+
Harga live Boom hari ini adalah 0.016266 USD. Lacak informasi harga aktual BOOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOOM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOOM

Info Harga BOOM

Penjelasan BOOM

Whitepaper BOOM

Situs Web Resmi BOOM

Tokenomi BOOM

Prakiraan Harga BOOM

Riwayat BOOM

Panduan Membeli BOOM

Konverter BOOM ke Mata Uang Fiat

Spot BOOM

Futures USDT-M BOOM

Logo Boom

Harga Boom(BOOM)

Harga Live 1 BOOM ke USD:

$0.01627
$0.01627$0.01627
-5.18%1D
USD
Grafik Harga Live Boom (BOOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:12 (UTC+8)

Informasi Harga Boom (BOOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01608
$ 0.01608$ 0.01608
Low 24 Jam
$ 0.01881
$ 0.01881$ 0.01881
High 24 Jam

$ 0.01608
$ 0.01608$ 0.01608

$ 0.01881
$ 0.01881$ 0.01881

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

-0.73%

-5.18%

-37.78%

-37.78%

Harga aktual Boom (BOOM) adalah $ 0.016266. Selama 24 jam terakhir, BOOM diperdagangkan antara low $ 0.01608 dan high $ 0.01881, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOOM adalah $ 0.10212728909564246, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006827737632749464.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOOM telah berubah sebesar -0.73% selama 1 jam terakhir, -5.18% selama 24 jam, dan -37.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boom (BOOM)

No.1426

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

$ 432.01K
$ 432.01K$ 432.01K

$ 16.27M
$ 16.27M$ 16.27M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,990,145.496732
999,990,145.496732 999,990,145.496732

24.57%

BSC

Kapitalisasi Pasar Boom saat ini adalah $ 4.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 432.01K. Suplai beredar BOOM adalah 245.72M, dan total suplainya sebesar 999990145.496732. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.27M.

Riwayat Harga Boom (BOOM) USD

Pantau perubahan harga Boom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00088883-5.18%
30 Days$ -0.025722-61.27%
60 Hari$ +0.007716+90.24%
90 Hari$ +0.002346+16.85%
Perubahan Harga Boom Hari Ini

Hari ini, BOOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00088883 (-5.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.025722 (-61.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOOM terlihat mengalami perubahan $ +0.007716 (+90.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002346 (+16.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boom (BOOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Boom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boom (USD)

Berapa nilai Boom (BOOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boom (BOOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boom.

Cek prediksi harga Boom sekarang!

Tokenomi Boom (BOOM)

Memahami tokenomi Boom (BOOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOOM sekarang!

Cara membeli Boom (BOOM)

Ingin mengetahui cara membeli Boom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOOM ke Mata Uang Lokal

1 Boom(BOOM) ke VND
428.03979
1 Boom(BOOM) ke AUD
A$0.02504964
1 Boom(BOOM) ke GBP
0.01236216
1 Boom(BOOM) ke EUR
0.01398876
1 Boom(BOOM) ke USD
$0.016266
1 Boom(BOOM) ke MYR
RM0.06799188
1 Boom(BOOM) ke TRY
0.68626254
1 Boom(BOOM) ke JPY
¥2.472432
1 Boom(BOOM) ke ARS
ARS$23.60798442
1 Boom(BOOM) ke RUB
1.32144984
1 Boom(BOOM) ke INR
1.44230622
1 Boom(BOOM) ke IDR
Rp271.09989156
1 Boom(BOOM) ke PHP
0.95855538
1 Boom(BOOM) ke EGP
￡E.0.7693818
1 Boom(BOOM) ke BRL
R$0.0870231
1 Boom(BOOM) ke CAD
C$0.02293506
1 Boom(BOOM) ke BDT
1.98461466
1 Boom(BOOM) ke NGN
23.40417144
1 Boom(BOOM) ke COP
$62.32171506
1 Boom(BOOM) ke ZAR
R.0.28254042
1 Boom(BOOM) ke UAH
0.68414796
1 Boom(BOOM) ke TZS
T.Sh.39.965562
1 Boom(BOOM) ke VES
Bs3.692382
1 Boom(BOOM) ke CLP
$15.338838
1 Boom(BOOM) ke PKR
Rs4.59742224
1 Boom(BOOM) ke KZT
8.55640398
1 Boom(BOOM) ke THB
฿0.5270184
1 Boom(BOOM) ke TWD
NT$0.50408334
1 Boom(BOOM) ke AED
د.إ0.05969622
1 Boom(BOOM) ke CHF
Fr0.0130128
1 Boom(BOOM) ke HKD
HK$0.12638682
1 Boom(BOOM) ke AMD
֏6.2201184
1 Boom(BOOM) ke MAD
.د.م0.1512738
1 Boom(BOOM) ke MXN
$0.30205962
1 Boom(BOOM) ke SAR
ريال0.0609975
1 Boom(BOOM) ke ETB
Br2.50317474
1 Boom(BOOM) ke KES
KSh2.10091656
1 Boom(BOOM) ke JOD
د.أ0.011532594
1 Boom(BOOM) ke PLN
0.05985888
1 Boom(BOOM) ke RON
лв0.0715704
1 Boom(BOOM) ke SEK
kr0.15566562
1 Boom(BOOM) ke BGN
лв0.02748954
1 Boom(BOOM) ke HUF
Ft5.44000104
1 Boom(BOOM) ke CZK
0.34272462
1 Boom(BOOM) ke KWD
د.ك0.004977396
1 Boom(BOOM) ke ILS
0.05318982
1 Boom(BOOM) ke BOB
Bs0.1122354
1 Boom(BOOM) ke AZN
0.0276522
1 Boom(BOOM) ke TJS
SM0.14997252
1 Boom(BOOM) ke GEL
0.04408086
1 Boom(BOOM) ke AOA
Kz14.90925294
1 Boom(BOOM) ke BHD
.د.ب0.006116016
1 Boom(BOOM) ke BMD
$0.016266
1 Boom(BOOM) ke DKK
kr0.10507836
1 Boom(BOOM) ke HNL
L0.42844644
1 Boom(BOOM) ke MUR
0.748236
1 Boom(BOOM) ke NAD
$0.28254042
1 Boom(BOOM) ke NOK
kr0.16575054
1 Boom(BOOM) ke NZD
$0.02879082
1 Boom(BOOM) ke PAB
B/.0.016266
1 Boom(BOOM) ke PGK
K0.0683172
1 Boom(BOOM) ke QAR
ر.ق0.05920824
1 Boom(BOOM) ke RSD
дин.1.65132432
1 Boom(BOOM) ke UZS
soʻm195.97585854
1 Boom(BOOM) ke ALL
L1.3639041
1 Boom(BOOM) ke ANG
ƒ0.02911614
1 Boom(BOOM) ke AWG
ƒ0.0292788
1 Boom(BOOM) ke BBD
$0.032532
1 Boom(BOOM) ke BAM
KM0.02748954
1 Boom(BOOM) ke BIF
Fr47.968434
1 Boom(BOOM) ke BND
$0.0211458
1 Boom(BOOM) ke BSD
$0.016266
1 Boom(BOOM) ke JMD
$2.6082531
1 Boom(BOOM) ke KHR
65.32523196
1 Boom(BOOM) ke KMF
Fr6.83172
1 Boom(BOOM) ke LAK
353.60868858
1 Boom(BOOM) ke LKR
රු4.95901542
1 Boom(BOOM) ke MDL
L0.276522
1 Boom(BOOM) ke MGA
Ar73.270197
1 Boom(BOOM) ke MOP
P0.130128
1 Boom(BOOM) ke MVR
0.2504964
1 Boom(BOOM) ke MWK
MK28.23956526
1 Boom(BOOM) ke MZN
MT1.0402107
1 Boom(BOOM) ke NPR
रु2.3048922
1 Boom(BOOM) ke PYG
115.358472
1 Boom(BOOM) ke RWF
Fr23.601966
1 Boom(BOOM) ke SBD
$0.13386918
1 Boom(BOOM) ke SCR
0.23471838
1 Boom(BOOM) ke SRD
$0.626241
1 Boom(BOOM) ke SVC
$0.14216484
1 Boom(BOOM) ke SZL
L0.28237776
1 Boom(BOOM) ke TMT
m0.056931
1 Boom(BOOM) ke TND
د.ت0.048131094
1 Boom(BOOM) ke TTD
$0.11012082
1 Boom(BOOM) ke UGX
Sh56.865936
1 Boom(BOOM) ke XAF
Fr9.239088
1 Boom(BOOM) ke XCD
$0.0439182
1 Boom(BOOM) ke XOF
Fr9.239088
1 Boom(BOOM) ke XPF
Fr1.675398
1 Boom(BOOM) ke BWP
P0.2187777
1 Boom(BOOM) ke BZD
$0.03269466
1 Boom(BOOM) ke CVE
$1.55893344
1 Boom(BOOM) ke DJF
Fr2.879082
1 Boom(BOOM) ke DOP
$1.04606646
1 Boom(BOOM) ke DZD
د.ج2.12368896
1 Boom(BOOM) ke FJD
$0.03708648
1 Boom(BOOM) ke GNF
Fr141.43287
1 Boom(BOOM) ke GTQ
Q0.12459756
1 Boom(BOOM) ke GYD
$3.40219656
1 Boom(BOOM) ke ISK
kr2.049516

Sumber Daya Boom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Boom
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boom

Berapa nilai Boom (BOOM) hari ini?
Harga live BOOM dalam USD adalah 0.016266 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOOM ke USD saat ini?
Harga BOOM ke USD saat ini adalah $ 0.016266. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boom?
Kapitalisasi pasar BOOM adalah $ 4.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOOM?
Suplai beredar BOOM adalah 245.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOOM?
BOOM mencapai harga ATH sebesar 0.10212728909564246 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOOM?
BOOM mencapai harga ATL 0.006827737632749464 USD.
Berapa volume perdagangan BOOM?
Volume perdagangan 24 jam live BOOM adalah $ 432.01K USD.
Akankah harga BOOM naik lebih tinggi tahun ini?
BOOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BOOM ke USD

Jumlah

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.016266 USD

Perdagangkan BOOM

BOOM/USDC
$0.016285
$0.016285$0.016285
-5.38%
BOOM/USDT
$0.01627
$0.01627$0.01627
-5.14%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

