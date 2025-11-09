Tokenomi Ibiza Final Boss (BOSS)

Telusuri wawasan utama tentang Ibiza Final Boss (BOSS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:19:44 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Ibiza Final Boss (BOSS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Ibiza Final Boss (BOSS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS berasal dari video tari turis Inggris Jack Kay di sebuah klub malam di Ibiza, Spanyol, yang menggunakan “BOSS/Final Boss” untuk menciptakan narasi komunitas yang memadukan otoritas dengan suasana meriah.

Situs Web Resmi:
https://ibizafinalboss.vip/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Tokenomi Ibiza Final Boss (BOSS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Ibiza Final Boss (BOSS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BOSS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BOSS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BOSS, jelajahi harga live token BOSS!

