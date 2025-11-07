BursaDEX+
Harga live Ibiza Final Boss hari ini adalah 0.0002442 USD. Lacak informasi harga aktual BOSS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOSS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ibiza Final Boss hari ini adalah 0.0002442 USD. Lacak informasi harga aktual BOSS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOSS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Ibiza Final Boss

Harga Ibiza Final Boss(BOSS)

Harga Live 1 BOSS ke USD:

$0.0002453
$0.0002453$0.0002453
-11.79%1D
USD
Grafik Harga Live Ibiza Final Boss (BOSS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:17:03 (UTC+8)

Informasi Harga Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002442
$ 0.0002442$ 0.0002442
Low 24 Jam
$ 0.0003977
$ 0.0003977$ 0.0003977
High 24 Jam

$ 0.0002442
$ 0.0002442$ 0.0002442

$ 0.0003977
$ 0.0003977$ 0.0003977

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

-23.04%

-11.79%

-42.87%

-42.87%

Harga aktual Ibiza Final Boss (BOSS) adalah $ 0.0002442. Selama 24 jam terakhir, BOSS diperdagangkan antara low $ 0.0002442 dan high $ 0.0003977, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOSS adalah $ 0.04818861394228114, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000170877417044728.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOSS telah berubah sebesar -23.04% selama 1 jam terakhir, -11.79% selama 24 jam, dan -42.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2723

$ 227.19K
$ 227.19K$ 227.19K

$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K

$ 227.20K
$ 227.20K$ 227.20K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,350,034.032687
930,350,034.032687 930,350,034.032687

99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Ibiza Final Boss saat ini adalah $ 227.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.79K. Suplai beredar BOSS adalah 930.35M, dan total suplainya sebesar 930350034.032687. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 227.20K.

Riwayat Harga Ibiza Final Boss (BOSS) USD

Pantau perubahan harga Ibiza Final Boss untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000032786-11.79%
30 Days$ -0.0008958-78.58%
60 Hari$ -0.0025778-91.35%
90 Hari$ -0.0302458-99.20%
Perubahan Harga Ibiza Final Boss Hari Ini

Hari ini, BOSS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000032786 (-11.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ibiza Final Boss 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0008958 (-78.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ibiza Final Boss 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOSS terlihat mengalami perubahan $ -0.0025778 (-91.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ibiza Final Boss 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0302458 (-99.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ibiza Final Boss (BOSS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ibiza Final Boss sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS berasal dari video tari turis Inggris Jack Kay di sebuah klub malam di Ibiza, Spanyol, yang menggunakan “BOSS/Final Boss” untuk menciptakan narasi komunitas yang memadukan otoritas dengan suasana meriah.

Ibiza Final Boss tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ibiza Final Boss Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOSS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ibiza Final Boss di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ibiza Final Boss dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ibiza Final Boss (USD)

Berapa nilai Ibiza Final Boss (BOSS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ibiza Final Boss (BOSS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ibiza Final Boss.

Cek prediksi harga Ibiza Final Boss sekarang!

Tokenomi Ibiza Final Boss (BOSS)

Memahami tokenomi Ibiza Final Boss (BOSS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOSS sekarang!

Cara membeli Ibiza Final Boss (BOSS)

Ingin mengetahui cara membeli Ibiza Final Boss? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ibiza Final Boss di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Ibiza Final Boss

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ibiza Final Boss, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Ibiza Final Boss
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ibiza Final Boss

Berapa nilai Ibiza Final Boss (BOSS) hari ini?
Harga live BOSS dalam USD adalah 0.0002442 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOSS ke USD saat ini?
Harga BOSS ke USD saat ini adalah $ 0.0002442. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ibiza Final Boss?
Kapitalisasi pasar BOSS adalah $ 227.19K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOSS?
Suplai beredar BOSS adalah 930.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOSS?
BOSS mencapai harga ATH sebesar 0.04818861394228114 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOSS?
BOSS mencapai harga ATL 0.000170877417044728 USD.
Berapa volume perdagangan BOSS?
Volume perdagangan 24 jam live BOSS adalah $ 56.79K USD.
Akankah harga BOSS naik lebih tinggi tahun ini?
BOSS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOSS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:17:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

