Apa yang dimaksud dengan Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse. Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.

Baby Shark Universe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Baby Shark Universe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BSU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Baby Shark Universe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Baby Shark Universe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Baby Shark Universe (USD)

Berapa nilai Baby Shark Universe (BSU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baby Shark Universe (BSU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Shark Universe.

Cek prediksi harga Baby Shark Universe sekarang!

Tokenomi Baby Shark Universe (BSU)

Memahami tokenomi Baby Shark Universe (BSU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSU sekarang!

Cara membeli Baby Shark Universe (BSU)

Ingin mengetahui cara membeli Baby Shark Universe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Baby Shark Universe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BSU ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Baby Shark Universe

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Baby Shark Universe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Baby Shark Universe Berapa nilai Baby Shark Universe (BSU) hari ini? Harga live BSU dalam USD adalah 0.22301 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BSU ke USD saat ini? $ 0.22301 . Cobalah Harga BSU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Baby Shark Universe? Kapitalisasi pasar BSU adalah $ 37.47M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BSU? Suplai beredar BSU adalah 168.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BSU? BSU mencapai harga ATH sebesar 0.37631193723515616 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BSU? BSU mencapai harga ATL 0.05070113905338495 USD . Berapa volume perdagangan BSU? Volume perdagangan 24 jam live BSU adalah $ 78.34K USD . Akankah harga BSU naik lebih tinggi tahun ini? BSU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Baby Shark Universe (BSU)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi