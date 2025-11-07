BursaDEX+
Harga live Baby Shark Universe hari ini adalah 0.22301 USD. Lacak informasi harga aktual BSU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BSU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BSU

Info Harga BSU

Penjelasan BSU

Whitepaper BSU

Situs Web Resmi BSU

Tokenomi BSU

Prakiraan Harga BSU

Riwayat BSU

Panduan Membeli BSU

Konverter BSU ke Mata Uang Fiat

Spot BSU

Futures USDT-M BSU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Baby Shark Universe

Harga Baby Shark Universe(BSU)

Harga Live 1 BSU ke USD:

$0.22301
-2.67%1D
USD
Grafik Harga Live Baby Shark Universe (BSU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:13 (UTC+8)

Informasi Harga Baby Shark Universe (BSU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.21552
Low 24 Jam
$ 0.2328
High 24 Jam

$ 0.21552
$ 0.2328
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
+2.56%

-2.67%

+1.47%

+1.47%

Harga aktual Baby Shark Universe (BSU) adalah $ 0.22301. Selama 24 jam terakhir, BSU diperdagangkan antara low $ 0.21552 dan high $ 0.2328, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBSU adalah $ 0.37631193723515616, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05070113905338495.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BSU telah berubah sebesar +2.56% selama 1 jam terakhir, -2.67% selama 24 jam, dan +1.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Baby Shark Universe (BSU)

No.577

$ 37.47M
$ 78.34K
$ 189.56M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

Kapitalisasi Pasar Baby Shark Universe saat ini adalah $ 37.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 78.34K. Suplai beredar BSU adalah 168.00M, dan total suplainya sebesar 850000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.56M.

Riwayat Harga Baby Shark Universe (BSU) USD

Pantau perubahan harga Baby Shark Universe untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0061177-2.67%
30 Days$ -0.03725-14.32%
60 Hari$ +0.10875+95.17%
90 Hari$ +0.21301+2,130.10%
Perubahan Harga Baby Shark Universe Hari Ini

Hari ini, BSU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0061177 (-2.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Baby Shark Universe 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03725 (-14.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Baby Shark Universe 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BSU terlihat mengalami perubahan $ +0.10875 (+95.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Baby Shark Universe 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.21301 (+2,130.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Baby Shark Universe (BSU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Baby Shark Universe sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.

Baby Shark Universe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Baby Shark Universe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BSU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Baby Shark Universe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Baby Shark Universe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Baby Shark Universe (USD)

Berapa nilai Baby Shark Universe (BSU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baby Shark Universe (BSU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Shark Universe.

Cek prediksi harga Baby Shark Universe sekarang!

Tokenomi Baby Shark Universe (BSU)

Memahami tokenomi Baby Shark Universe (BSU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSU sekarang!

Cara membeli Baby Shark Universe (BSU)

Ingin mengetahui cara membeli Baby Shark Universe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Baby Shark Universe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BSU ke Mata Uang Lokal

1 Baby Shark Universe(BSU) ke VND
5,868.50815
1 Baby Shark Universe(BSU) ke AUD
A$0.3434354
1 Baby Shark Universe(BSU) ke GBP
0.1694876
1 Baby Shark Universe(BSU) ke EUR
0.1917886
1 Baby Shark Universe(BSU) ke USD
$0.22301
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MYR
RM0.9321818
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TRY
9.4087919
1 Baby Shark Universe(BSU) ke JPY
¥33.89752
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ARS
ARS$323.6700237
1 Baby Shark Universe(BSU) ke RUB
18.1173324
1 Baby Shark Universe(BSU) ke INR
19.7742967
1 Baby Shark Universe(BSU) ke IDR
Rp3,716.8318466
1 Baby Shark Universe(BSU) ke PHP
13.1620502
1 Baby Shark Universe(BSU) ke EGP
￡E.10.548373
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BRL
R$1.1931035
1 Baby Shark Universe(BSU) ke CAD
C$0.3144441
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BDT
27.2094501
1 Baby Shark Universe(BSU) ke NGN
320.8757084
1 Baby Shark Universe(BSU) ke COP
$854.4427441
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ZAR
R.3.8759138
1 Baby Shark Universe(BSU) ke UAH
9.3798006
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TZS
T.Sh.547.93557
1 Baby Shark Universe(BSU) ke VES
Bs50.62327
1 Baby Shark Universe(BSU) ke CLP
$210.29843
1 Baby Shark Universe(BSU) ke PKR
Rs63.0315464
1 Baby Shark Universe(BSU) ke KZT
117.3099503
1 Baby Shark Universe(BSU) ke THB
฿7.2232939
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TWD
NT$6.9110799
1 Baby Shark Universe(BSU) ke AED
د.إ0.8184467
1 Baby Shark Universe(BSU) ke CHF
Fr0.178408
1 Baby Shark Universe(BSU) ke HKD
HK$1.7327877
1 Baby Shark Universe(BSU) ke AMD
֏85.279024
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MAD
.د.م2.073993
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MXN
$4.1435258
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SAR
ريال0.8362875
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ETB
Br34.3190089
1 Baby Shark Universe(BSU) ke KES
KSh28.8039716
1 Baby Shark Universe(BSU) ke JOD
د.أ0.15811409
1 Baby Shark Universe(BSU) ke PLN
0.8206768
1 Baby Shark Universe(BSU) ke RON
лв0.981244
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SEK
kr2.1319756
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BGN
лв0.3768869
1 Baby Shark Universe(BSU) ke HUF
Ft74.5589333
1 Baby Shark Universe(BSU) ke CZK
4.6988207
1 Baby Shark Universe(BSU) ke KWD
د.ك0.06824106
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ILS
0.7292427
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BOB
Bs1.538769
1 Baby Shark Universe(BSU) ke AZN
0.379117
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TJS
SM2.0561522
1 Baby Shark Universe(BSU) ke GEL
0.6043571
1 Baby Shark Universe(BSU) ke AOA
Kz204.4087359
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BHD
.د.ب0.08407477
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BMD
$0.22301
1 Baby Shark Universe(BSU) ke DKK
kr1.4406446
1 Baby Shark Universe(BSU) ke HNL
L5.8740834
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MUR
10.25846
1 Baby Shark Universe(BSU) ke NAD
$3.8736837
1 Baby Shark Universe(BSU) ke NOK
kr2.2724719
1 Baby Shark Universe(BSU) ke NZD
$0.3947277
1 Baby Shark Universe(BSU) ke PAB
B/.0.22301
1 Baby Shark Universe(BSU) ke PGK
K0.936642
1 Baby Shark Universe(BSU) ke QAR
ر.ق0.8117564
1 Baby Shark Universe(BSU) ke RSD
дин.22.635515
1 Baby Shark Universe(BSU) ke UZS
soʻm2,686.8668519
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ALL
L18.6993885
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ANG
ƒ0.3991879
1 Baby Shark Universe(BSU) ke AWG
ƒ0.401418
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BBD
$0.44602
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BAM
KM0.3768869
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BIF
Fr657.65649
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BND
$0.289913
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BSD
$0.22301
1 Baby Shark Universe(BSU) ke JMD
$35.7596535
1 Baby Shark Universe(BSU) ke KHR
895.6215406
1 Baby Shark Universe(BSU) ke KMF
Fr93.6642
1 Baby Shark Universe(BSU) ke LAK
4,848.0433813
1 Baby Shark Universe(BSU) ke LKR
රු67.9890587
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MDL
L3.79117
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MGA
Ar1,004.548545
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MOP
P1.78408
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MVR
3.434354
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MWK
MK387.1698911
1 Baby Shark Universe(BSU) ke MZN
MT14.2614895
1 Baby Shark Universe(BSU) ke NPR
रु31.600517
1 Baby Shark Universe(BSU) ke PYG
1,581.58692
1 Baby Shark Universe(BSU) ke RWF
Fr323.58751
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SBD
$1.8353723
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SCR
3.3563005
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SRD
$8.585885
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SVC
$1.9491074
1 Baby Shark Universe(BSU) ke SZL
L3.8714536
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TMT
m0.780535
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TND
د.ت0.65988659
1 Baby Shark Universe(BSU) ke TTD
$1.5097777
1 Baby Shark Universe(BSU) ke UGX
Sh779.64296
1 Baby Shark Universe(BSU) ke XAF
Fr126.44667
1 Baby Shark Universe(BSU) ke XCD
$0.602127
1 Baby Shark Universe(BSU) ke XOF
Fr126.44667
1 Baby Shark Universe(BSU) ke XPF
Fr22.97003
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BWP
P2.9994845
1 Baby Shark Universe(BSU) ke BZD
$0.4482501
1 Baby Shark Universe(BSU) ke CVE
$21.3732784
1 Baby Shark Universe(BSU) ke DJF
Fr39.47277
1 Baby Shark Universe(BSU) ke DOP
$14.3417731
1 Baby Shark Universe(BSU) ke DZD
د.ج29.0983448
1 Baby Shark Universe(BSU) ke FJD
$0.5084628
1 Baby Shark Universe(BSU) ke GNF
Fr1,939.07195
1 Baby Shark Universe(BSU) ke GTQ
Q1.7082566
1 Baby Shark Universe(BSU) ke GYD
$46.6447716
1 Baby Shark Universe(BSU) ke ISK
kr28.09926

Sumber Daya Baby Shark Universe

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Baby Shark Universe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Baby Shark Universe
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Baby Shark Universe

Berapa nilai Baby Shark Universe (BSU) hari ini?
Harga live BSU dalam USD adalah 0.22301 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BSU ke USD saat ini?
Harga BSU ke USD saat ini adalah $ 0.22301. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Baby Shark Universe?
Kapitalisasi pasar BSU adalah $ 37.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BSU?
Suplai beredar BSU adalah 168.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BSU?
BSU mencapai harga ATH sebesar 0.37631193723515616 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BSU?
BSU mencapai harga ATL 0.05070113905338495 USD.
Berapa volume perdagangan BSU?
Volume perdagangan 24 jam live BSU adalah $ 78.34K USD.
Akankah harga BSU naik lebih tinggi tahun ini?
BSU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BSU ke USD

Jumlah

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.22301 USD

Perdagangkan BSU

BSU/USDT
$0.22301
-2.64%

