Tokenomi Baby Shark Universe (BSU)

Telusuri wawasan utama tentang Baby Shark Universe (BSU), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-08 07:58:40 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Baby Shark Universe (BSU)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Baby Shark Universe (BSU), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 24.08M
Total Suplai:
$ 850.00M
Suplai yang Beredar:
$ 168.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 121.81M
All-Time High:
$ 0.38044
All-Time Low:
$ 0.05070113905338495
Harga Saat Ini:
$ 0.14331
Informasi Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.

Situs Web Resmi:
https://www.babysharkuniverse.io
Whitepaper:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Tokenomi Baby Shark Universe (BSU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Baby Shark Universe (BSU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BSU yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BSU yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BSU, jelajahi harga live token BSU!

Cara Membeli BSU

Tertarik untuk menambahkan Baby Shark Universe (BSU) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BSU, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Baby Shark Universe (BSU)

Menganalisis riwayat harga BSU membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga BSU

Ingin mengetahui arah BSU? Halaman prediksi harga BSU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

