Informasi Baby Shark Universe (BSU)
Baby Shark Universe (BSU) adalah platform hiburan dan aset digital hibrida yang memanfaatkan kekayaan intelektual (HKI) Baby Shark yang diakui secara global untuk menjembatani pengguna Web2 dan ekosistem Web3. Proyek ini bertujuan untuk secara alami mengintegrasikan basis penggemarnya yang besar ke dalam ruang Web3, membangun model ekonomi berkelanjutan melalui beragam pengalaman digital, termasuk gim, NFT, dan metaverse.
Tokenomi Baby Shark Universe (BSU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Baby Shark Universe (BSU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BSU yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BSU yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BSU, jelajahi harga live token BSU!
Cara Membeli BSU
Tertarik untuk menambahkan Baby Shark Universe (BSU) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BSU, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Baby Shark Universe (BSU)
Menganalisis riwayat harga BSU membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga BSU
Ingin mengetahui arah BSU? Halaman prediksi harga BSU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
