Harga BUTTCOIN Hari Ini

Harga live BUTTCOIN (BUTTCOIN) hari ini adalah $ 0.01079, dengan perubahan 38.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUTTCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.01079 per BUTTCOIN.

BUTTCOIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BUTTCOIN. Selama 24 jam terakhir, BUTTCOIN diperdagangkan antara $ 0.00705 (low) dan $ 0.01481 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BUTTCOIN bergerak +9.87% dalam satu jam terakhir dan +115.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 53.49K.

Informasi Pasar BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar BUTTCOIN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.49K. Suplai beredar BUTTCOIN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.