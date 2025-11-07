Apa yang dimaksud dengan BlackFort (BXN)

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

Tokenomi BlackFort (BXN)

Memahami tokenomi BlackFort (BXN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BXN sekarang!

Sumber Daya BlackFort

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BlackFort, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BlackFort Berapa nilai BlackFort (BXN) hari ini? Harga live BXN dalam USD adalah 0.001127 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BXN ke USD saat ini? $ 0.001127 . Cobalah Harga BXN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BlackFort? Kapitalisasi pasar BXN adalah $ 5.06M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BXN? Suplai beredar BXN adalah 4.49B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BXN? BXN mencapai harga ATH sebesar 0.016693500834807095 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BXN? BXN mencapai harga ATL 0.000923062056136778 USD . Berapa volume perdagangan BXN? Volume perdagangan 24 jam live BXN adalah $ 50.24K USD . Akankah harga BXN naik lebih tinggi tahun ini? BXN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BXN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BlackFort (BXN)

