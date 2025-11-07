BursaDEX+
Harga live Camp Network hari ini adalah 0.01187 USD. Lacak informasi harga aktual CAMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAMP

Info Harga CAMP

Penjelasan CAMP

Whitepaper CAMP

Situs Web Resmi CAMP

Tokenomi CAMP

Prakiraan Harga CAMP

Riwayat CAMP

Panduan Membeli CAMP

Konverter CAMP ke Mata Uang Fiat

Spot CAMP

Futures USDT-M CAMP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Camp Network

Harga Camp Network(CAMP)

Harga Live 1 CAMP ke USD:

$0.01187
+12.08%1D
USD
Grafik Harga Live Camp Network (CAMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:39 (UTC+8)

Informasi Harga Camp Network (CAMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01042
Low 24 Jam
$ 0.01228
High 24 Jam

$ 0.01042
$ 0.01228
--
--
+3.48%

+12.08%

+4.67%

+4.67%

Harga aktual Camp Network (CAMP) adalah $ 0.01187. Selama 24 jam terakhir, CAMP diperdagangkan antara low $ 0.01042 dan high $ 0.01228, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAMP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAMP telah berubah sebesar +3.48% selama 1 jam terakhir, +12.08% selama 24 jam, dan +4.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Camp Network (CAMP)

$ 213.69K
$ 118.70M
--
10,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Camp Network saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 213.69K. Suplai beredar CAMP adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 118.70M.

Riwayat Harga Camp Network (CAMP) USD

Pantau perubahan harga Camp Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012794+12.08%
30 Days$ -0.02896-70.93%
60 Hari$ -0.04545-79.30%
90 Hari$ +0.00187+18.70%
Perubahan Harga Camp Network Hari Ini

Hari ini, CAMP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0012794 (+12.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Camp Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02896 (-70.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Camp Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CAMP terlihat mengalami perubahan $ -0.04545 (-79.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Camp Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00187 (+18.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Camp Network (CAMP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Camp Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Camp Network (CAMP)

Camp Network adalah Autonomous IP Layer — blockchain Layer 1 pertama yang dirancang khusus untuk mendukung asal usul, lisensi terprogram, dan monetisasi agen secara native di tingkat protokol. Seiring AI generatif mentransformasi kreativitas, Camp menyediakan infrastruktur untuk mendaftarkan, melisensikan, dan memonetisasi kekayaan intelektual secara onchain di seluruh PvP dan konsumsi berbasis AI. Camp menjadikan konten dapat diprogram, ditegakkan, dan dimonetisasi secara default — memecahkan kesenjangan infrastruktur di persimpangan AI dan IP.

Camp Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Camp Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CAMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Camp Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Camp Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Camp Network (USD)

Berapa nilai Camp Network (CAMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Camp Network (CAMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Camp Network.

Cek prediksi harga Camp Network sekarang!

Tokenomi Camp Network (CAMP)

Memahami tokenomi Camp Network (CAMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAMP sekarang!

Cara membeli Camp Network (CAMP)

Ingin mengetahui cara membeli Camp Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Camp Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Camp Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Camp Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Camp Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Camp Network

Berapa nilai Camp Network (CAMP) hari ini?
Harga live CAMP dalam USD adalah 0.01187 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAMP ke USD saat ini?
Harga CAMP ke USD saat ini adalah $ 0.01187. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Camp Network?
Kapitalisasi pasar CAMP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAMP?
Suplai beredar CAMP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAMP?
CAMP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAMP?
CAMP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CAMP?
Volume perdagangan 24 jam live CAMP adalah $ 213.69K USD.
Akankah harga CAMP naik lebih tinggi tahun ini?
CAMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Camp Network (CAMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

