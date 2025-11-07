BursaDEX+
Harga live Catnip Sprint hari ini adalah 0.00155 USD. Lacak informasi harga aktual CATNIP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CATNIP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Catnip Sprint(CATNIP)

Harga Live 1 CATNIP ke USD:

Grafik Harga Live Catnip Sprint (CATNIP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:25:59 (UTC+8)

Informasi Harga Catnip Sprint (CATNIP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-3.13%

-13.88%

-15.77%

-15.77%

Harga aktual Catnip Sprint (CATNIP) adalah $ 0.00155. Selama 24 jam terakhir, CATNIP diperdagangkan antara low $ 0.00137 dan high $ 0.00206, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCATNIP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CATNIP telah berubah sebesar -3.13% selama 1 jam terakhir, -13.88% selama 24 jam, dan -15.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Catnip Sprint (CATNIP)

$ 7.51K
$ 7.51K$ 7.51K

$ 15.50M
$ 15.50M$ 15.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Catnip Sprint saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.51K. Suplai beredar CATNIP adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.50M.

Riwayat Harga Catnip Sprint (CATNIP) USD

Pantau perubahan harga Catnip Sprint untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002498-13.88%
30 Days$ +0.00082+112.32%
60 Hari$ -0.01095-87.60%
90 Hari$ -0.01095-87.60%
Perubahan Harga Catnip Sprint Hari Ini

Hari ini, CATNIP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002498 (-13.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Catnip Sprint 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00082 (+112.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Catnip Sprint 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CATNIP terlihat mengalami perubahan $ -0.01095 (-87.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Catnip Sprint 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01095 (-87.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Catnip Sprint (CATNIP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Catnip Sprint sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Catnip Sprint (CATNIP)

CatnipSprint adalah permainan mini Telegram yang berbasis pada model Tap-to-Earn, di mana pemain dapat memperoleh hadiah dengan terlibat secara aktif dalam permainan.

Catnip Sprint tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Catnip Sprint Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CATNIP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Catnip Sprint di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Catnip Sprint dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Catnip Sprint (USD)

Berapa nilai Catnip Sprint (CATNIP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Catnip Sprint (CATNIP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Catnip Sprint.

Cek prediksi harga Catnip Sprint sekarang!

Tokenomi Catnip Sprint (CATNIP)

Memahami tokenomi Catnip Sprint (CATNIP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CATNIP sekarang!

Cara membeli Catnip Sprint (CATNIP)

Ingin mengetahui cara membeli Catnip Sprint? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Catnip Sprint di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CATNIP ke Mata Uang Lokal

1 Catnip Sprint(CATNIP) ke VND
40.78825
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke AUD
A$0.002387
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke GBP
0.001178
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke EUR
0.001333
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke USD
$0.00155
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MYR
RM0.006479
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TRY
0.0653945
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke JPY
¥0.2356
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ARS
ARS$2.2496235
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke RUB
0.125922
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke INR
0.1374385
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke IDR
Rp25.833323
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke PHP
0.0913415
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke EGP
￡E.0.073315
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BRL
R$0.0082925
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke CAD
C$0.0021855
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BDT
0.1891155
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke NGN
2.230202
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke COP
$5.9386855
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ZAR
R.0.0269235
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke UAH
0.065193
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TZS
T.Sh.3.80835
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke VES
Bs0.35185
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke CLP
$1.46165
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke PKR
Rs0.438092
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke KZT
0.8153465
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke THB
฿0.05022
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TWD
NT$0.0480345
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke AED
د.إ0.0056885
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke CHF
Fr0.00124
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke HKD
HK$0.0120435
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke AMD
֏0.59272
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MAD
.د.م0.014415
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MXN
$0.0287835
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SAR
ريال0.0058125
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ETB
Br0.2385295
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke KES
KSh0.200198
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke JOD
د.أ0.00109895
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke PLN
0.005704
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke RON
лв0.00682
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SEK
kr0.0148335
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BGN
лв0.0026195
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke HUF
Ft0.518382
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke CZK
0.0326585
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke KWD
د.ك0.0004743
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ILS
0.0050685
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BOB
Bs0.010695
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke AZN
0.002635
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TJS
SM0.014291
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke GEL
0.0042005
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke AOA
Kz1.4207145
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BHD
.د.ب0.0005828
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BMD
$0.00155
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke DKK
kr0.010013
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke HNL
L0.040827
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MUR
0.0713
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke NAD
$0.0269235
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke NOK
kr0.0157945
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke NZD
$0.0027435
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke PAB
B/.0.00155
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke PGK
K0.00651
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke QAR
ر.ق0.005642
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke RSD
дин.0.157356
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke UZS
soʻm18.6746945
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ALL
L0.1299675
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ANG
ƒ0.0027745
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke AWG
ƒ0.00279
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BBD
$0.0031
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BAM
KM0.0026195
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BIF
Fr4.57095
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BND
$0.002015
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BSD
$0.00155
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke JMD
$0.2485425
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke KHR
6.224893
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke KMF
Fr0.651
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke LAK
33.6956515
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke LKR
රු0.4725485
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MDL
L0.02635
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MGA
Ar6.981975
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MOP
P0.0124
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MVR
0.02387
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MWK
MK2.6909705
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke MZN
MT0.0991225
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke NPR
रु0.219635
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke PYG
10.9926
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke RWF
Fr2.24905
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SBD
$0.0127565
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SCR
0.0223665
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SRD
$0.059675
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SVC
$0.013547
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke SZL
L0.026908
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TMT
m0.005425
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TND
د.ت0.00458645
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke TTD
$0.0104935
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke UGX
Sh5.4188
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke XAF
Fr0.8804
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke XCD
$0.004185
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke XOF
Fr0.8804
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke XPF
Fr0.15965
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BWP
P0.0208475
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke BZD
$0.0031155
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke CVE
$0.148552
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke DJF
Fr0.27435
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke DOP
$0.0996805
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke DZD
د.ج0.202368
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke FJD
$0.003534
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke GNF
Fr13.47725
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke GTQ
Q0.011873
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke GYD
$0.324198
1 Catnip Sprint(CATNIP) ke ISK
kr0.1953

Sumber Daya Catnip Sprint

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Catnip Sprint, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Catnip Sprint
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Catnip Sprint

Berapa nilai Catnip Sprint (CATNIP) hari ini?
Harga live CATNIP dalam USD adalah 0.00155 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CATNIP ke USD saat ini?
Harga CATNIP ke USD saat ini adalah $ 0.00155. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Catnip Sprint?
Kapitalisasi pasar CATNIP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CATNIP?
Suplai beredar CATNIP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CATNIP?
CATNIP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CATNIP?
CATNIP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CATNIP?
Volume perdagangan 24 jam live CATNIP adalah $ 7.51K USD.
Akankah harga CATNIP naik lebih tinggi tahun ini?
CATNIP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CATNIP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Catnip Sprint (CATNIP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

