Harga live CELO hari ini adalah 0.232 USD. Lacak informasi harga aktual CELO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CELO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CELO

Info Harga CELO

Penjelasan CELO

Whitepaper CELO

Situs Web Resmi CELO

Tokenomi CELO

Prakiraan Harga CELO

Riwayat CELO

Panduan Membeli CELO

Konverter CELO ke Mata Uang Fiat

Spot CELO

Futures USDT-M CELO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CELO

Harga CELO(CELO)

Harga Live 1 CELO ke USD:

$0.232
+5.59%1D
USD
Grafik Harga Live CELO (CELO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:57 (UTC+8)

Informasi Harga CELO (CELO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2163
Low 24 Jam
$ 0.2346
High 24 Jam

$ 0.2163
$ 0.2346
$ 10.6583577
$ 0.1867853801101967
+2.47%

+5.59%

+0.08%

+0.08%

Harga aktual CELO (CELO) adalah $ 0.232. Selama 24 jam terakhir, CELO diperdagangkan antara low $ 0.2163 dan high $ 0.2346, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCELO adalah $ 10.6583577, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1867853801101967.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CELO telah berubah sebesar +2.47% selama 1 jam terakhir, +5.59% selama 24 jam, dan +0.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CELO (CELO)

No.265

$ 136.14M
$ 422.71K
$ 232.00M
586.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.67%

CELO

Kapitalisasi Pasar CELO saat ini adalah $ 136.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 422.71K. Suplai beredar CELO adalah 586.79M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 232.00M.

Riwayat Harga CELO (CELO) USD

Pantau perubahan harga CELO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.012282+5.59%
30 Days$ -0.1593-40.72%
60 Hari$ -0.0592-20.33%
90 Hari$ -0.1086-31.89%
Perubahan Harga CELO Hari Ini

Hari ini, CELO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.012282 (+5.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CELO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1593 (-40.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CELO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CELO terlihat mengalami perubahan $ -0.0592 (-20.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CELO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1086 (-31.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CELO (CELO)?

Lihat halaman Riwayat Harga CELO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CELO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CELO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CELO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CELO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CELO (USD)

Berapa nilai CELO (CELO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CELO (CELO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CELO.

Cek prediksi harga CELO sekarang!

Tokenomi CELO (CELO)

Memahami tokenomi CELO (CELO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CELO sekarang!

Cara membeli CELO (CELO)

Ingin mengetahui cara membeli CELO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CELO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CELO ke Mata Uang Lokal

1 CELO(CELO) ke VND
6,105.08
1 CELO(CELO) ke AUD
A$0.35728
1 CELO(CELO) ke GBP
0.17632
1 CELO(CELO) ke EUR
0.19952
1 CELO(CELO) ke USD
$0.232
1 CELO(CELO) ke MYR
RM0.96744
1 CELO(CELO) ke TRY
9.7904
1 CELO(CELO) ke JPY
¥35.496
1 CELO(CELO) ke ARS
ARS$336.71784
1 CELO(CELO) ke RUB
18.85
1 CELO(CELO) ke INR
20.57144
1 CELO(CELO) ke IDR
Rp3,866.66512
1 CELO(CELO) ke PHP
13.69264
1 CELO(CELO) ke EGP
￡E.10.97128
1 CELO(CELO) ke BRL
R$1.2412
1 CELO(CELO) ke CAD
C$0.32712
1 CELO(CELO) ke BDT
28.30632
1 CELO(CELO) ke NGN
333.81088
1 CELO(CELO) ke COP
$888.88712
1 CELO(CELO) ke ZAR
R.4.02984
1 CELO(CELO) ke UAH
9.75792
1 CELO(CELO) ke TZS
T.Sh.570.024
1 CELO(CELO) ke VES
Bs52.664
1 CELO(CELO) ke CLP
$218.776
1 CELO(CELO) ke PKR
Rs65.57248
1 CELO(CELO) ke KZT
122.03896
1 CELO(CELO) ke THB
฿7.51216
1 CELO(CELO) ke TWD
NT$7.18736
1 CELO(CELO) ke AED
د.إ0.85144
1 CELO(CELO) ke CHF
Fr0.1856
1 CELO(CELO) ke HKD
HK$1.80264
1 CELO(CELO) ke AMD
֏88.7168
1 CELO(CELO) ke MAD
.د.م2.1576
1 CELO(CELO) ke MXN
$4.31056
1 CELO(CELO) ke SAR
ريال0.87
1 CELO(CELO) ke ETB
Br35.70248
1 CELO(CELO) ke KES
KSh29.96048
1 CELO(CELO) ke JOD
د.أ0.164488
1 CELO(CELO) ke PLN
0.85376
1 CELO(CELO) ke RON
лв1.0208
1 CELO(CELO) ke SEK
kr2.22024
1 CELO(CELO) ke BGN
лв0.39208
1 CELO(CELO) ke HUF
Ft77.66896
1 CELO(CELO) ke CZK
4.89288
1 CELO(CELO) ke KWD
د.ك0.070992
1 CELO(CELO) ke ILS
0.75864
1 CELO(CELO) ke BOB
Bs1.6008
1 CELO(CELO) ke AZN
0.3944
1 CELO(CELO) ke TJS
SM2.13904
1 CELO(CELO) ke GEL
0.62872
1 CELO(CELO) ke AOA
Kz212.64888
1 CELO(CELO) ke BHD
.د.ب0.087464
1 CELO(CELO) ke BMD
$0.232
1 CELO(CELO) ke DKK
kr1.50104
1 CELO(CELO) ke HNL
L6.11088
1 CELO(CELO) ke MUR
10.65808
1 CELO(CELO) ke NAD
$4.02984
1 CELO(CELO) ke NOK
kr2.36408
1 CELO(CELO) ke NZD
$0.41064
1 CELO(CELO) ke PAB
B/.0.232
1 CELO(CELO) ke PGK
K0.9744
1 CELO(CELO) ke QAR
ر.ق0.84448
1 CELO(CELO) ke RSD
дин.23.56656
1 CELO(CELO) ke UZS
soʻm2,795.18008
1 CELO(CELO) ke ALL
L19.4532
1 CELO(CELO) ke ANG
ƒ0.41528
1 CELO(CELO) ke AWG
ƒ0.4176
1 CELO(CELO) ke BBD
$0.464
1 CELO(CELO) ke BAM
KM0.39208
1 CELO(CELO) ke BIF
Fr684.168
1 CELO(CELO) ke BND
$0.3016
1 CELO(CELO) ke BSD
$0.232
1 CELO(CELO) ke JMD
$37.2012
1 CELO(CELO) ke KHR
931.72592
1 CELO(CELO) ke KMF
Fr97.44
1 CELO(CELO) ke LAK
5,043.47816
1 CELO(CELO) ke LKR
රු70.72984
1 CELO(CELO) ke MDL
L3.944
1 CELO(CELO) ke MGA
Ar1,045.044
1 CELO(CELO) ke MOP
P1.856
1 CELO(CELO) ke MVR
3.5728
1 CELO(CELO) ke MWK
MK402.77752
1 CELO(CELO) ke MZN
MT14.8364
1 CELO(CELO) ke NPR
रु32.8744
1 CELO(CELO) ke PYG
1,645.344
1 CELO(CELO) ke RWF
Fr336.632
1 CELO(CELO) ke SBD
$1.90936
1 CELO(CELO) ke SCR
3.248
1 CELO(CELO) ke SRD
$8.932
1 CELO(CELO) ke SVC
$2.02768
1 CELO(CELO) ke SZL
L4.02752
1 CELO(CELO) ke TMT
m0.812
1 CELO(CELO) ke TND
د.ت0.686488
1 CELO(CELO) ke TTD
$1.57064
1 CELO(CELO) ke UGX
Sh811.072
1 CELO(CELO) ke XAF
Fr131.776
1 CELO(CELO) ke XCD
$0.6264
1 CELO(CELO) ke XOF
Fr131.776
1 CELO(CELO) ke XPF
Fr23.896
1 CELO(CELO) ke BWP
P3.1204
1 CELO(CELO) ke BZD
$0.46632
1 CELO(CELO) ke CVE
$22.23488
1 CELO(CELO) ke DJF
Fr41.064
1 CELO(CELO) ke DOP
$14.91992
1 CELO(CELO) ke DZD
د.ج30.26672
1 CELO(CELO) ke FJD
$0.52896
1 CELO(CELO) ke GNF
Fr2,017.24
1 CELO(CELO) ke GTQ
Q1.77712
1 CELO(CELO) ke GYD
$48.52512
1 CELO(CELO) ke ISK
kr29.232

Sumber Daya CELO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CELO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CELO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CELO

Berapa nilai CELO (CELO) hari ini?
Harga live CELO dalam USD adalah 0.232 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CELO ke USD saat ini?
Harga CELO ke USD saat ini adalah $ 0.232. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CELO?
Kapitalisasi pasar CELO adalah $ 136.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CELO?
Suplai beredar CELO adalah 586.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CELO?
CELO mencapai harga ATH sebesar 10.6583577 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CELO?
CELO mencapai harga ATL 0.1867853801101967 USD.
Berapa volume perdagangan CELO?
Volume perdagangan 24 jam live CELO adalah $ 422.71K USD.
Akankah harga CELO naik lebih tinggi tahun ini?
CELO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CELO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CELO ke USD

Jumlah

CELO
CELO
USD
USD

1 CELO = 0.232 USD

Perdagangkan CELO

CELO/USDT
$0.232
+5.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

