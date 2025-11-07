BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live CONFLUX hari ini adalah 0.08978 USD. Lacak informasi harga aktual CFX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CFX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CONFLUX hari ini adalah 0.08978 USD. Lacak informasi harga aktual CFX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CFX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CFX

Info Harga CFX

Penjelasan CFX

Whitepaper CFX

Situs Web Resmi CFX

Tokenomi CFX

Prakiraan Harga CFX

Riwayat CFX

Panduan Membeli CFX

Konverter CFX ke Mata Uang Fiat

Spot CFX

Futures USDT-M CFX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CONFLUX

Harga CONFLUX(CFX)

Harga Live 1 CFX ke USD:

$0.08989
$0.08989$0.08989
+3.09%1D
USD
Grafik Harga Live CONFLUX (CFX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:33:04 (UTC+8)

Informasi Harga CONFLUX (CFX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08531
$ 0.08531$ 0.08531
Low 24 Jam
$ 0.09111
$ 0.09111$ 0.09111
High 24 Jam

$ 0.08531
$ 0.08531$ 0.08531

$ 0.09111
$ 0.09111$ 0.09111

$ 1.70377503
$ 1.70377503$ 1.70377503

$ 0.021909136906575016
$ 0.021909136906575016$ 0.021909136906575016

+0.43%

+3.09%

-12.42%

-12.42%

Harga aktual CONFLUX (CFX) adalah $ 0.08978. Selama 24 jam terakhir, CFX diperdagangkan antara low $ 0.08531 dan high $ 0.09111, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCFX adalah $ 1.70377503, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.021909136906575016.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CFX telah berubah sebesar +0.43% selama 1 jam terakhir, +3.09% selama 24 jam, dan -12.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CONFLUX (CFX)

No.106

$ 462.51M
$ 462.51M$ 462.51M

$ 729.76K
$ 729.76K$ 729.76K

$ 462.51M
$ 462.51M$ 462.51M

5.15B
5.15B 5.15B

--
----

5,151,550,170.75
5,151,550,170.75 5,151,550,170.75

0.01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

Kapitalisasi Pasar CONFLUX saat ini adalah $ 462.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 729.76K. Suplai beredar CFX adalah 5.15B, dan total suplainya sebesar 5151550170.75. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 462.51M.

Riwayat Harga CONFLUX (CFX) USD

Pantau perubahan harga CONFLUX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0026943+3.09%
30 Days$ -0.05132-36.38%
60 Hari$ -0.08254-47.90%
90 Hari$ -0.11962-57.13%
Perubahan Harga CONFLUX Hari Ini

Hari ini, CFX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0026943 (+3.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CONFLUX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05132 (-36.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CONFLUX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CFX terlihat mengalami perubahan $ -0.08254 (-47.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CONFLUX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.11962 (-57.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CONFLUX (CFX)?

Lihat halaman Riwayat Harga CONFLUX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CONFLUX (CFX)

Conflux Network adalah protokol terbuka untuk dunia baru DApps, keuangan, dan Web 3.0. Sebagai blockchain publik yang cepat dan aman, Conflux Network menggabungkan Proof of Work dan struktur Tree-Graph untuk menggerakkan generasi baru perdagangan terdesentralisasi.

CONFLUX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CONFLUX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CFX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CONFLUX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CONFLUX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CONFLUX (USD)

Berapa nilai CONFLUX (CFX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CONFLUX (CFX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CONFLUX.

Cek prediksi harga CONFLUX sekarang!

Tokenomi CONFLUX (CFX)

Memahami tokenomi CONFLUX (CFX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CFX sekarang!

Cara membeli CONFLUX (CFX)

Ingin mengetahui cara membeli CONFLUX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CONFLUX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CFX ke Mata Uang Lokal

1 CONFLUX(CFX) ke VND
2,362.5607
1 CONFLUX(CFX) ke AUD
A$0.1382612
1 CONFLUX(CFX) ke GBP
0.0682328
1 CONFLUX(CFX) ke EUR
0.0772108
1 CONFLUX(CFX) ke USD
$0.08978
1 CONFLUX(CFX) ke MYR
RM0.3743826
1 CONFLUX(CFX) ke TRY
3.788716
1 CONFLUX(CFX) ke JPY
¥13.73634
1 CONFLUX(CFX) ke ARS
ARS$130.3039986
1 CONFLUX(CFX) ke RUB
7.294625
1 CONFLUX(CFX) ke INR
7.9607926
1 CONFLUX(CFX) ke IDR
Rp1,496.3327348
1 CONFLUX(CFX) ke PHP
5.2988156
1 CONFLUX(CFX) ke EGP
￡E.4.2456962
1 CONFLUX(CFX) ke BRL
R$0.480323
1 CONFLUX(CFX) ke CAD
C$0.1265898
1 CONFLUX(CFX) ke BDT
10.9540578
1 CONFLUX(CFX) ke NGN
129.1790552
1 CONFLUX(CFX) ke COP
$343.9839898
1 CONFLUX(CFX) ke ZAR
R.1.5594786
1 CONFLUX(CFX) ke UAH
3.7761468
1 CONFLUX(CFX) ke TZS
T.Sh.220.58946
1 CONFLUX(CFX) ke VES
Bs20.38006
1 CONFLUX(CFX) ke CLP
$84.66254
1 CONFLUX(CFX) ke PKR
Rs25.3754192
1 CONFLUX(CFX) ke KZT
47.2269734
1 CONFLUX(CFX) ke THB
฿2.9070764
1 CONFLUX(CFX) ke TWD
NT$2.7813844
1 CONFLUX(CFX) ke AED
د.إ0.3294926
1 CONFLUX(CFX) ke CHF
Fr0.071824
1 CONFLUX(CFX) ke HKD
HK$0.6975906
1 CONFLUX(CFX) ke AMD
֏34.331872
1 CONFLUX(CFX) ke MAD
.د.م0.834954
1 CONFLUX(CFX) ke MXN
$1.6681124
1 CONFLUX(CFX) ke SAR
ريال0.336675
1 CONFLUX(CFX) ke ETB
Br13.8162442
1 CONFLUX(CFX) ke KES
KSh11.5941892
1 CONFLUX(CFX) ke JOD
د.أ0.06365402
1 CONFLUX(CFX) ke PLN
0.3303904
1 CONFLUX(CFX) ke RON
лв0.395032
1 CONFLUX(CFX) ke SEK
kr0.8591946
1 CONFLUX(CFX) ke BGN
лв0.1517282
1 CONFLUX(CFX) ke HUF
Ft30.0565484
1 CONFLUX(CFX) ke CZK
1.8934602
1 CONFLUX(CFX) ke KWD
د.ك0.02747268
1 CONFLUX(CFX) ke ILS
0.2935806
1 CONFLUX(CFX) ke BOB
Bs0.619482
1 CONFLUX(CFX) ke AZN
0.152626
1 CONFLUX(CFX) ke TJS
SM0.8277716
1 CONFLUX(CFX) ke GEL
0.2433038
1 CONFLUX(CFX) ke AOA
Kz82.2914502
1 CONFLUX(CFX) ke BHD
.د.ب0.03384706
1 CONFLUX(CFX) ke BMD
$0.08978
1 CONFLUX(CFX) ke DKK
kr0.5808766
1 CONFLUX(CFX) ke HNL
L2.3648052
1 CONFLUX(CFX) ke MUR
4.1244932
1 CONFLUX(CFX) ke NAD
$1.5594786
1 CONFLUX(CFX) ke NOK
kr0.9148582
1 CONFLUX(CFX) ke NZD
$0.1589106
1 CONFLUX(CFX) ke PAB
B/.0.08978
1 CONFLUX(CFX) ke PGK
K0.377076
1 CONFLUX(CFX) ke QAR
ر.ق0.3267992
1 CONFLUX(CFX) ke RSD
дин.9.1198524
1 CONFLUX(CFX) ke UZS
soʻm1,081.6864982
1 CONFLUX(CFX) ke ALL
L7.528053
1 CONFLUX(CFX) ke ANG
ƒ0.1607062
1 CONFLUX(CFX) ke AWG
ƒ0.161604
1 CONFLUX(CFX) ke BBD
$0.17956
1 CONFLUX(CFX) ke BAM
KM0.1517282
1 CONFLUX(CFX) ke BIF
Fr264.76122
1 CONFLUX(CFX) ke BND
$0.116714
1 CONFLUX(CFX) ke BSD
$0.08978
1 CONFLUX(CFX) ke JMD
$14.396223
1 CONFLUX(CFX) ke KHR
360.5618668
1 CONFLUX(CFX) ke KMF
Fr37.7076
1 CONFLUX(CFX) ke LAK
1,951.7390914
1 CONFLUX(CFX) ke LKR
රු27.3712286
1 CONFLUX(CFX) ke MDL
L1.52626
1 CONFLUX(CFX) ke MGA
Ar404.41401
1 CONFLUX(CFX) ke MOP
P0.71824
1 CONFLUX(CFX) ke MVR
1.382612
1 CONFLUX(CFX) ke MWK
MK155.8679558
1 CONFLUX(CFX) ke MZN
MT5.741431
1 CONFLUX(CFX) ke NPR
रु12.721826
1 CONFLUX(CFX) ke PYG
636.71976
1 CONFLUX(CFX) ke RWF
Fr130.27078
1 CONFLUX(CFX) ke SBD
$0.7388894
1 CONFLUX(CFX) ke SCR
1.25692
1 CONFLUX(CFX) ke SRD
$3.45653
1 CONFLUX(CFX) ke SVC
$0.7846772
1 CONFLUX(CFX) ke SZL
L1.5585808
1 CONFLUX(CFX) ke TMT
m0.31423
1 CONFLUX(CFX) ke TND
د.ت0.26565902
1 CONFLUX(CFX) ke TTD
$0.6078106
1 CONFLUX(CFX) ke UGX
Sh313.87088
1 CONFLUX(CFX) ke XAF
Fr50.99504
1 CONFLUX(CFX) ke XCD
$0.242406
1 CONFLUX(CFX) ke XOF
Fr50.99504
1 CONFLUX(CFX) ke XPF
Fr9.24734
1 CONFLUX(CFX) ke BWP
P1.207541
1 CONFLUX(CFX) ke BZD
$0.1804578
1 CONFLUX(CFX) ke CVE
$8.6045152
1 CONFLUX(CFX) ke DJF
Fr15.89106
1 CONFLUX(CFX) ke DOP
$5.7737518
1 CONFLUX(CFX) ke DZD
د.ج11.7126988
1 CONFLUX(CFX) ke FJD
$0.2046984
1 CONFLUX(CFX) ke GNF
Fr780.6371
1 CONFLUX(CFX) ke GTQ
Q0.6877148
1 CONFLUX(CFX) ke GYD
$18.7783848
1 CONFLUX(CFX) ke ISK
kr11.31228

Sumber Daya CONFLUX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CONFLUX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CONFLUX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CONFLUX

Berapa nilai CONFLUX (CFX) hari ini?
Harga live CFX dalam USD adalah 0.08978 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CFX ke USD saat ini?
Harga CFX ke USD saat ini adalah $ 0.08978. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CONFLUX?
Kapitalisasi pasar CFX adalah $ 462.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CFX?
Suplai beredar CFX adalah 5.15B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CFX?
CFX mencapai harga ATH sebesar 1.70377503 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CFX?
CFX mencapai harga ATL 0.021909136906575016 USD.
Berapa volume perdagangan CFX?
Volume perdagangan 24 jam live CFX adalah $ 729.76K USD.
Akankah harga CFX naik lebih tinggi tahun ini?
CFX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CFX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:33:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CONFLUX (CFX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CFX ke USD

Jumlah

CFX
CFX
USD
USD

1 CFX = 0.08978 USD

Perdagangkan CFX

CFX/USDT
$0.08989
$0.08989$0.08989
+3.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,550.00
$101,550.00$101,550.00

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.27
$3,314.27$3,314.27

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.26
$156.26$156.26

+0.21%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0135
$1.0135$1.0135

+18.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,550.00
$101,550.00$101,550.00

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.27
$3,314.27$3,314.27

+0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2116
$2.2116$2.2116

-1.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.26
$156.26$156.26

+0.21%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0145
$1.0145$1.0145

-0.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0793
$0.0793$0.0793

+58.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012999
$0.012999$0.012999

+1,199.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009784
$0.009784$0.009784

+358.48%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.211
$4.211$4.211

+321.10%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.276
$2.276$2.276

+65.04%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001740
$0.001740$0.001740

+59.92%