Apa yang dimaksud dengan Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Prediksi Harga Solchat (USD)

Berapa nilai Solchat (CHAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solchat (CHAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solchat.

Cek prediksi harga Solchat sekarang!

Tokenomi Solchat (CHAT)

Memahami tokenomi Solchat (CHAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHAT sekarang!

Sumber Daya Solchat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solchat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solchat Berapa nilai Solchat (CHAT) hari ini? Harga live CHAT dalam USD adalah 0.1281 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CHAT ke USD saat ini? $ 0.1281 . Cobalah Harga CHAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Solchat? Kapitalisasi pasar CHAT adalah $ 1.03M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CHAT? Suplai beredar CHAT adalah 8.04M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CHAT? CHAT mencapai harga ATH sebesar 19.679782488613803 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CHAT? CHAT mencapai harga ATL 0.00506354172811015 USD . Berapa volume perdagangan CHAT? Volume perdagangan 24 jam live CHAT adalah $ 60.26K USD . Akankah harga CHAT naik lebih tinggi tahun ini? CHAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

