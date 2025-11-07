BursaDEX+
Harga live Solchat hari ini adalah 0.1281 USD. Lacak informasi harga aktual CHAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 CHAT ke USD:

$0.128
$0.128$0.128
-1.53%1D
USD
Grafik Harga Live Solchat (CHAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:33:18 (UTC+8)

Informasi Harga Solchat (CHAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1253
$ 0.1253$ 0.1253
Low 24 Jam
$ 0.1371
$ 0.1371$ 0.1371
High 24 Jam

$ 0.1253
$ 0.1253$ 0.1253

$ 0.1371
$ 0.1371$ 0.1371

$ 19.679782488613803
$ 19.679782488613803$ 19.679782488613803

$ 0.00506354172811015
$ 0.00506354172811015$ 0.00506354172811015

0.00%

-1.53%

-30.35%

-30.35%

Harga aktual Solchat (CHAT) adalah $ 0.1281. Selama 24 jam terakhir, CHAT diperdagangkan antara low $ 0.1253 dan high $ 0.1371, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHAT adalah $ 19.679782488613803, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00506354172811015.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHAT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.53% selama 24 jam, dan -30.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solchat (CHAT)

No.2070

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 60.26K
$ 60.26K$ 60.26K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

8.04M
8.04M 8.04M

8,999,983
8,999,983 8,999,983

SOL

Kapitalisasi Pasar Solchat saat ini adalah $ 1.03M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.26K. Suplai beredar CHAT adalah 8.04M, dan total suplainya sebesar 8999983. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.15M.

Riwayat Harga Solchat (CHAT) USD

Pantau perubahan harga Solchat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001989-1.53%
30 Days$ -0.1163-47.59%
60 Hari$ -0.1325-50.85%
90 Hari$ -0.1046-44.96%
Perubahan Harga Solchat Hari Ini

Hari ini, CHAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001989 (-1.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solchat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1163 (-47.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solchat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHAT terlihat mengalami perubahan $ -0.1325 (-50.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solchat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1046 (-44.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solchat (CHAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solchat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solchat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solchat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solchat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solchat (USD)

Berapa nilai Solchat (CHAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solchat (CHAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solchat.

Cek prediksi harga Solchat sekarang!

Tokenomi Solchat (CHAT)

Memahami tokenomi Solchat (CHAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHAT sekarang!

Cara membeli Solchat (CHAT)

Ingin mengetahui cara membeli Solchat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solchat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CHAT ke Mata Uang Lokal

1 Solchat(CHAT) ke VND
3,370.9515
1 Solchat(CHAT) ke AUD
A$0.197274
1 Solchat(CHAT) ke GBP
0.097356
1 Solchat(CHAT) ke EUR
0.110166
1 Solchat(CHAT) ke USD
$0.1281
1 Solchat(CHAT) ke MYR
RM0.534177
1 Solchat(CHAT) ke TRY
5.40582
1 Solchat(CHAT) ke JPY
¥19.5993
1 Solchat(CHAT) ke ARS
ARS$185.920497
1 Solchat(CHAT) ke RUB
10.408125
1 Solchat(CHAT) ke INR
11.358627
1 Solchat(CHAT) ke IDR
Rp2,134.999146
1 Solchat(CHAT) ke PHP
7.560462
1 Solchat(CHAT) ke EGP
￡E.6.057849
1 Solchat(CHAT) ke BRL
R$0.685335
1 Solchat(CHAT) ke CAD
C$0.180621
1 Solchat(CHAT) ke BDT
15.629481
1 Solchat(CHAT) ke NGN
184.315404
1 Solchat(CHAT) ke COP
$490.803621
1 Solchat(CHAT) ke ZAR
R.2.225097
1 Solchat(CHAT) ke UAH
5.387886
1 Solchat(CHAT) ke TZS
T.Sh.314.7417
1 Solchat(CHAT) ke VES
Bs29.0787
1 Solchat(CHAT) ke CLP
$120.7983
1 Solchat(CHAT) ke PKR
Rs36.206184
1 Solchat(CHAT) ke KZT
67.384443
1 Solchat(CHAT) ke THB
฿4.147878
1 Solchat(CHAT) ke TWD
NT$3.968538
1 Solchat(CHAT) ke AED
د.إ0.470127
1 Solchat(CHAT) ke CHF
Fr0.10248
1 Solchat(CHAT) ke HKD
HK$0.995337
1 Solchat(CHAT) ke AMD
֏48.98544
1 Solchat(CHAT) ke MAD
.د.م1.19133
1 Solchat(CHAT) ke MXN
$2.380098
1 Solchat(CHAT) ke SAR
ريال0.480375
1 Solchat(CHAT) ke ETB
Br19.713309
1 Solchat(CHAT) ke KES
KSh16.542834
1 Solchat(CHAT) ke JOD
د.أ0.0908229
1 Solchat(CHAT) ke PLN
0.471408
1 Solchat(CHAT) ke RON
лв0.56364
1 Solchat(CHAT) ke SEK
kr1.225917
1 Solchat(CHAT) ke BGN
лв0.216489
1 Solchat(CHAT) ke HUF
Ft42.885318
1 Solchat(CHAT) ke CZK
2.701629
1 Solchat(CHAT) ke KWD
د.ك0.0391986
1 Solchat(CHAT) ke ILS
0.418887
1 Solchat(CHAT) ke BOB
Bs0.88389
1 Solchat(CHAT) ke AZN
0.21777
1 Solchat(CHAT) ke TJS
SM1.181082
1 Solchat(CHAT) ke GEL
0.347151
1 Solchat(CHAT) ke AOA
Kz117.415179
1 Solchat(CHAT) ke BHD
.د.ب0.0482937
1 Solchat(CHAT) ke BMD
$0.1281
1 Solchat(CHAT) ke DKK
kr0.828807
1 Solchat(CHAT) ke HNL
L3.374154
1 Solchat(CHAT) ke MUR
5.884914
1 Solchat(CHAT) ke NAD
$2.225097
1 Solchat(CHAT) ke NOK
kr1.305339
1 Solchat(CHAT) ke NZD
$0.226737
1 Solchat(CHAT) ke PAB
B/.0.1281
1 Solchat(CHAT) ke PGK
K0.53802
1 Solchat(CHAT) ke QAR
ر.ق0.466284
1 Solchat(CHAT) ke RSD
дин.13.012398
1 Solchat(CHAT) ke UZS
soʻm1,543.373139
1 Solchat(CHAT) ke ALL
L10.741185
1 Solchat(CHAT) ke ANG
ƒ0.229299
1 Solchat(CHAT) ke AWG
ƒ0.23058
1 Solchat(CHAT) ke BBD
$0.2562
1 Solchat(CHAT) ke BAM
KM0.216489
1 Solchat(CHAT) ke BIF
Fr377.7669
1 Solchat(CHAT) ke BND
$0.16653
1 Solchat(CHAT) ke BSD
$0.1281
1 Solchat(CHAT) ke JMD
$20.540835
1 Solchat(CHAT) ke KHR
514.457286
1 Solchat(CHAT) ke KMF
Fr53.802
1 Solchat(CHAT) ke LAK
2,784.782553
1 Solchat(CHAT) ke LKR
රු39.053847
1 Solchat(CHAT) ke MDL
L2.1777
1 Solchat(CHAT) ke MGA
Ar577.02645
1 Solchat(CHAT) ke MOP
P1.0248
1 Solchat(CHAT) ke MVR
1.97274
1 Solchat(CHAT) ke MWK
MK222.395691
1 Solchat(CHAT) ke MZN
MT8.191995
1 Solchat(CHAT) ke NPR
रु18.15177
1 Solchat(CHAT) ke PYG
908.4852
1 Solchat(CHAT) ke RWF
Fr185.8731
1 Solchat(CHAT) ke SBD
$1.054263
1 Solchat(CHAT) ke SCR
1.7934
1 Solchat(CHAT) ke SRD
$4.93185
1 Solchat(CHAT) ke SVC
$1.119594
1 Solchat(CHAT) ke SZL
L2.223816
1 Solchat(CHAT) ke TMT
m0.44835
1 Solchat(CHAT) ke TND
د.ت0.3790479
1 Solchat(CHAT) ke TTD
$0.867237
1 Solchat(CHAT) ke UGX
Sh447.8376
1 Solchat(CHAT) ke XAF
Fr72.7608
1 Solchat(CHAT) ke XCD
$0.34587
1 Solchat(CHAT) ke XOF
Fr72.7608
1 Solchat(CHAT) ke XPF
Fr13.1943
1 Solchat(CHAT) ke BWP
P1.722945
1 Solchat(CHAT) ke BZD
$0.257481
1 Solchat(CHAT) ke CVE
$12.277104
1 Solchat(CHAT) ke DJF
Fr22.6737
1 Solchat(CHAT) ke DOP
$8.238111
1 Solchat(CHAT) ke DZD
د.ج16.711926
1 Solchat(CHAT) ke FJD
$0.292068
1 Solchat(CHAT) ke GNF
Fr1,113.8295
1 Solchat(CHAT) ke GTQ
Q0.981246
1 Solchat(CHAT) ke GYD
$26.793396
1 Solchat(CHAT) ke ISK
kr16.1406

Sumber Daya Solchat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solchat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Solchat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solchat

Berapa nilai Solchat (CHAT) hari ini?
Harga live CHAT dalam USD adalah 0.1281 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHAT ke USD saat ini?
Harga CHAT ke USD saat ini adalah $ 0.1281. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solchat?
Kapitalisasi pasar CHAT adalah $ 1.03M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHAT?
Suplai beredar CHAT adalah 8.04M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHAT?
CHAT mencapai harga ATH sebesar 19.679782488613803 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHAT?
CHAT mencapai harga ATL 0.00506354172811015 USD.
Berapa volume perdagangan CHAT?
Volume perdagangan 24 jam live CHAT adalah $ 60.26K USD.
Akankah harga CHAT naik lebih tinggi tahun ini?
CHAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Solchat (CHAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

