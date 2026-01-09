BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Checkmate hari ini adalah 0.084277 USD. Kapitalisasi pasar CHECK adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual CHECK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Checkmate hari ini adalah 0.084277 USD. Kapitalisasi pasar CHECK adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual CHECK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CHECK

Info Harga CHECK

Penjelasan CHECK

Whitepaper CHECK

Situs Web Resmi CHECK

Tokenomi CHECK

Prakiraan Harga CHECK

Riwayat CHECK

Panduan Membeli CHECK

Konverter CHECK ke Mata Uang Fiat

Spot CHECK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Checkmate

Harga Checkmate(CHECK)

Harga Live 1 CHECK ke USD:

$0.084271
$0.084271$0.084271
+0.54%1D
USD
Grafik Harga Live Checkmate (CHECK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:17:00 (UTC+8)

Harga Checkmate Hari Ini

Harga live Checkmate (CHECK) hari ini adalah $ 0.084277, dengan perubahan 0.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHECK ke USD saat ini adalah $ 0.084277 per CHECK.

Checkmate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CHECK. Selama 24 jam terakhir, CHECK diperdagangkan antara $ 0.082033 (low) dan $ 0.08513 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CHECK bergerak +1.00% dalam satu jam terakhir dan +46.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 456.02K.

Informasi Pasar Checkmate (CHECK)

--
----

$ 456.02K
$ 456.02K$ 456.02K

$ 84.28M
$ 84.28M$ 84.28M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Checkmate saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 456.02K. Suplai beredar CHECK adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.28M.

Riwayat Harga Checkmate USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.082033
$ 0.082033$ 0.082033
Low 24 Jam
$ 0.08513
$ 0.08513$ 0.08513
High 24 Jam

$ 0.082033
$ 0.082033$ 0.082033

$ 0.08513
$ 0.08513$ 0.08513

--
----

--
----

+1.00%

+0.54%

+46.48%

+46.48%

Riwayat Harga Checkmate (CHECK) USD

Pantau perubahan harga Checkmate untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00045262+0.54%
30 Days$ +0.070957+532.75%
60 Hari$ +0.079276+1,585.52%
90 Hari$ +0.079276+1,585.52%
Perubahan Harga Checkmate Hari Ini

Hari ini, CHECK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00045262 (+0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Checkmate 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.070957 (+532.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Checkmate 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHECK terlihat mengalami perubahan $ +0.079276 (+1,585.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Checkmate 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.079276 (+1,585.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Checkmate (CHECK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Checkmate sekarang.

Analisis AI untuk Checkmate

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Checkmate, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Checkmate?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Checkmate (CHECK):

Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan dan kepercayaan investor secara langsung memengaruhi harga CHECK.

Utilitas & Adopsi: Kasus penggunaan nyata dan adopsi platform mendorong permintaan serta nilai.

Dinamika Pasokan: Mekanisme pasokan token, imbalan staking, dan kejadian pembakaran memengaruhi kelangkaan.

Volume Perdagangan: Likuiditas yang lebih tinggi dan aktivitas perdagangan biasanya mendukung stabilitas harga.

Kemitraan: Aliansi strategis dan integrasi dapat meningkatkan minat investor.

Berita Regulasi: Regulasi kripto berdampak pada semua aset digital termasuk CHECK.

Perkembangan Teknis: Pembaruan platform, fitur baru, dan kemajuan roadmap memengaruhi sentimen investor.

Persaingan: Kinerja relatif terhadap proyek blockchain serupa memengaruhi posisi pasar.

Mengapa orang ingin tahu harga Checkmate hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Checkmate (CHECK) hari ini karena beberapa alasan utama:

1. Keputusan investasi – Para pedagang memerlukan harga terkini untuk membeli, menjual, atau mempertahankan posisi mereka.
2. Pelacakan portofolio – Investor memantau nilai dan kinerja kepemilikan mereka.
3. Analisis pasar – Data harga membantu mengidentifikasi tren dan peluang perdagangan.
4. Manajemen risiko – Harga terkini memberikan informasi untuk strategi stop-loss dan take-profit.
5. FOMO/pengaturan waktu – Ketakutan kehilangan kesempatan mendorong pemantauan harga secara real-time.

Prediksi Harga untuk Checkmate

Prediksi Harga Checkmate (CHECK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHECK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Checkmate (CHECK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Checkmate berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Checkmate yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CHECK pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Checkmate.

Cara membeli & berinvestasi Checkmate di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Checkmate? Pembelian CHECK dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Checkmate. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Checkmate (CHECK) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Checkmate akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Checkmate (CHECK)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Checkmate

Dengan memiliki Checkmate, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Checkmate (CHECK) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Checkmate (CHECK)

Ekosistem Checkmate memiliki misi untuk menumbuhkan gerakan global para pemikir strategis dan kompetitif. Kami mendukung permainan generasi mendatang yang dimiliki komunitas, yang menginspirasi pertumbuhan intelektual, kreativitas, dan kompetisi yang bermakna melalui teknologi blockchain. CHECK adalah mata uang asli ekosistem Checkmate. CHECK menawarkan berbagai utilitas dalam ekosistem, termasuk namun tidak terbatas pada, mendukung ekonomi dalam game, membeli aset dalam game seperti kosmetik, dan berpartisipasi dalam aktivitas tata kelola/governance.

Sumber Daya Checkmate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Checkmate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Checkmate
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Checkmate

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:17:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Checkmate (CHECK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Checkmate Berita Populer

Pengingat Penting Pi Network (PI) untuk Semua Pioneer: Detail di Sini

Pengingat Penting Pi Network (PI) untuk Semua Pioneer: Detail di Sini

January 8, 2026
Nomor Rekening pada Cek: Apa Itu, Di Mana Menemukannya, dan Mengapa Penting

Nomor Rekening pada Cek: Apa Itu, Di Mana Menemukannya, dan Mengapa Penting

January 8, 2026
Nillion Memperkenalkan Bukti Cadangan yang Menjaga Privasi dengan Primus Labs

Nillion Memperkenalkan Bukti Cadangan yang Menjaga Privasi dengan Primus Labs

January 8, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Checkmate Selengkapnya

CHECK USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada CHECK dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CHECK USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Checkmate (CHECK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Checkmate secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CHECK/USDT
$0.084271
$0.084271$0.084271
+0.58%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3657
$0.3657$0.3657

+82.85%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02100
$0.02100$0.02100

-30.00%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000550
$0.00000000550$0.00000000550

-45.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0137
$0.0137$0.0137

+448.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027006
$0.0000027006$0.0000027006

+301.93%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3657
$0.3657$0.3657

+82.85%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.72793
$0.72793$0.72793

+75.42%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CHECK ke USD

Jumlah

CHECK
CHECK
USD
USD

1 CHECK = 0.084277 USD