Harga live Comput3 hari ini adalah 0.001066 USD. Lacak informasi harga aktual COM3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COM3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 COM3 ke USD:

$0.001059
$0.001059$0.001059
-0.56%1D
Grafik Harga Live Comput3 (COM3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:00 (UTC+8)

Informasi Harga Comput3 (COM3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001015
$ 0.001015$ 0.001015
Low 24 Jam
$ 0.001319
$ 0.001319$ 0.001319
High 24 Jam

$ 0.001015
$ 0.001015$ 0.001015

$ 0.001319
$ 0.001319$ 0.001319

+0.09%

-0.55%

-27.19%

-27.19%

Harga aktual Comput3 (COM3) adalah $ 0.001066. Selama 24 jam terakhir, COM3 diperdagangkan antara low $ 0.001015 dan high $ 0.001319, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOM3 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COM3 telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -0.55% selama 24 jam, dan -27.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Comput3 (COM3)

$ 52.96K
$ 52.96K$ 52.96K

$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M

10,000,000,003
10,000,000,003 10,000,000,003

SOL

Kapitalisasi Pasar Comput3 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 52.96K. Suplai beredar COM3 adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000003. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.66M.

Riwayat Harga Comput3 (COM3) USD

Pantau perubahan harga Comput3 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000596-0.55%
30 Days$ -0.000553-34.16%
60 Hari$ -0.001822-63.09%
90 Hari$ -0.001788-62.65%
Perubahan Harga Comput3 Hari Ini

Hari ini, COM3 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000596 (-0.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Comput3 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000553 (-34.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Comput3 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COM3 terlihat mengalami perubahan $ -0.001822 (-63.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Comput3 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001788 (-62.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Comput3 (COM3)?

Lihat halaman Riwayat Harga Comput3 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Comput3 (COM3)

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

Comput3 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Comput3 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COM3 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Comput3 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Comput3 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Comput3 (USD)

Berapa nilai Comput3 (COM3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Comput3 (COM3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Comput3.

Cek prediksi harga Comput3 sekarang!

Tokenomi Comput3 (COM3)

Memahami tokenomi Comput3 (COM3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COM3 sekarang!

Cara membeli Comput3 (COM3)

Ingin mengetahui cara membeli Comput3? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Comput3 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COM3 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Comput3

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Comput3, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Comput3
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Comput3

Berapa nilai Comput3 (COM3) hari ini?
Harga live COM3 dalam USD adalah 0.001066 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COM3 ke USD saat ini?
Harga COM3 ke USD saat ini adalah $ 0.001066. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Comput3?
Kapitalisasi pasar COM3 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COM3?
Suplai beredar COM3 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COM3?
COM3 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COM3?
COM3 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan COM3?
Volume perdagangan 24 jam live COM3 adalah $ 52.96K USD.
Akankah harga COM3 naik lebih tinggi tahun ini?
COM3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COM3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Comput3 (COM3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

