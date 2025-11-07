BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live COTI hari ini adalah 0.02905 USD. Lacak informasi harga aktual COTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COTI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live COTI hari ini adalah 0.02905 USD. Lacak informasi harga aktual COTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COTI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COTI

Info Harga COTI

Penjelasan COTI

Whitepaper COTI

Situs Web Resmi COTI

Tokenomi COTI

Prakiraan Harga COTI

Riwayat COTI

Panduan Membeli COTI

Konverter COTI ke Mata Uang Fiat

Spot COTI

Futures USDT-M COTI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo COTI

Harga COTI(COTI)

Harga Live 1 COTI ke USD:

$0.02904
$0.02904$0.02904
+6.14%1D
USD
Grafik Harga Live COTI (COTI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:36 (UTC+8)

Informasi Harga COTI (COTI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02654
$ 0.02654$ 0.02654
Low 24 Jam
$ 0.02999
$ 0.02999$ 0.02999
High 24 Jam

$ 0.02654
$ 0.02654$ 0.02654

$ 0.02999
$ 0.02999$ 0.02999

$ 0.6825694816832438
$ 0.6825694816832438$ 0.6825694816832438

$ 0.00622556408704
$ 0.00622556408704$ 0.00622556408704

+1.11%

+6.14%

-5.01%

-5.01%

Harga aktual COTI (COTI) adalah $ 0.02905. Selama 24 jam terakhir, COTI diperdagangkan antara low $ 0.02654 dan high $ 0.02999, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOTI adalah $ 0.6825694816832438, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00622556408704.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COTI telah berubah sebesar +1.11% selama 1 jam terakhir, +6.14% selama 24 jam, dan -5.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar COTI (COTI)

No.375

$ 71.46M
$ 71.46M$ 71.46M

$ 240.74K
$ 240.74K$ 240.74K

$ 142.64M
$ 142.64M$ 142.64M

2.46B
2.46B 2.46B

4,910,000,000
4,910,000,000 4,910,000,000

2,459,978,489.60642
2,459,978,489.60642 2,459,978,489.60642

50.10%

ETH

Kapitalisasi Pasar COTI saat ini adalah $ 71.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 240.74K. Suplai beredar COTI adalah 2.46B, dan total suplainya sebesar 2459978489.60642. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 142.64M.

Riwayat Harga COTI (COTI) USD

Pantau perubahan harga COTI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0016799+6.14%
30 Days$ -0.0164-36.09%
60 Hari$ -0.02026-41.09%
90 Hari$ -0.02644-47.65%
Perubahan Harga COTI Hari Ini

Hari ini, COTI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0016799 (+6.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga COTI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0164 (-36.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga COTI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COTI terlihat mengalami perubahan $ -0.02026 (-41.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga COTI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02644 (-47.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari COTI (COTI)?

Lihat halaman Riwayat Harga COTI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi COTI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COTI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang COTI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli COTI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga COTI (USD)

Berapa nilai COTI (COTI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda COTI (COTI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk COTI.

Cek prediksi harga COTI sekarang!

Tokenomi COTI (COTI)

Memahami tokenomi COTI (COTI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COTI sekarang!

Cara membeli COTI (COTI)

Ingin mengetahui cara membeli COTI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli COTI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COTI ke Mata Uang Lokal

1 COTI(COTI) ke VND
764.45075
1 COTI(COTI) ke AUD
A$0.044737
1 COTI(COTI) ke GBP
0.022078
1 COTI(COTI) ke EUR
0.024983
1 COTI(COTI) ke USD
$0.02905
1 COTI(COTI) ke MYR
RM0.121429
1 COTI(COTI) ke TRY
1.2256195
1 COTI(COTI) ke JPY
¥4.4156
1 COTI(COTI) ke ARS
ARS$42.1622985
1 COTI(COTI) ke RUB
2.360022
1 COTI(COTI) ke INR
2.5758635
1 COTI(COTI) ke IDR
Rp484.166473
1 COTI(COTI) ke PHP
1.7119165
1 COTI(COTI) ke EGP
￡E.1.374065
1 COTI(COTI) ke BRL
R$0.1554175
1 COTI(COTI) ke CAD
C$0.0409605
1 COTI(COTI) ke BDT
3.5443905
1 COTI(COTI) ke NGN
41.798302
1 COTI(COTI) ke COP
$111.3024605
1 COTI(COTI) ke ZAR
R.0.5045985
1 COTI(COTI) ke UAH
1.221843
1 COTI(COTI) ke TZS
T.Sh.71.37585
1 COTI(COTI) ke VES
Bs6.59435
1 COTI(COTI) ke CLP
$27.39415
1 COTI(COTI) ke PKR
Rs8.210692
1 COTI(COTI) ke KZT
15.2811715
1 COTI(COTI) ke THB
฿0.94122
1 COTI(COTI) ke TWD
NT$0.9002595
1 COTI(COTI) ke AED
د.إ0.1066135
1 COTI(COTI) ke CHF
Fr0.02324
1 COTI(COTI) ke HKD
HK$0.2257185
1 COTI(COTI) ke AMD
֏11.10872
1 COTI(COTI) ke MAD
.د.م0.270165
1 COTI(COTI) ke MXN
$0.5394585
1 COTI(COTI) ke SAR
ريال0.1089375
1 COTI(COTI) ke ETB
Br4.4705045
1 COTI(COTI) ke KES
KSh3.752098
1 COTI(COTI) ke JOD
د.أ0.02059645
1 COTI(COTI) ke PLN
0.106904
1 COTI(COTI) ke RON
лв0.12782
1 COTI(COTI) ke SEK
kr0.2780085
1 COTI(COTI) ke BGN
лв0.0490945
1 COTI(COTI) ke HUF
Ft9.715482
1 COTI(COTI) ke CZK
0.6120835
1 COTI(COTI) ke KWD
د.ك0.0088893
1 COTI(COTI) ke ILS
0.0949935
1 COTI(COTI) ke BOB
Bs0.200445
1 COTI(COTI) ke AZN
0.049385
1 COTI(COTI) ke TJS
SM0.267841
1 COTI(COTI) ke GEL
0.0787255
1 COTI(COTI) ke AOA
Kz26.6269395
1 COTI(COTI) ke BHD
.د.ب0.0109228
1 COTI(COTI) ke BMD
$0.02905
1 COTI(COTI) ke DKK
kr0.187663
1 COTI(COTI) ke HNL
L0.765177
1 COTI(COTI) ke MUR
1.3363
1 COTI(COTI) ke NAD
$0.5045985
1 COTI(COTI) ke NOK
kr0.2960195
1 COTI(COTI) ke NZD
$0.0514185
1 COTI(COTI) ke PAB
B/.0.02905
1 COTI(COTI) ke PGK
K0.12201
1 COTI(COTI) ke QAR
ر.ق0.105742
1 COTI(COTI) ke RSD
дин.2.949156
1 COTI(COTI) ke UZS
soʻm349.9999195
1 COTI(COTI) ke ALL
L2.4358425
1 COTI(COTI) ke ANG
ƒ0.0519995
1 COTI(COTI) ke AWG
ƒ0.05229
1 COTI(COTI) ke BBD
$0.0581
1 COTI(COTI) ke BAM
KM0.0490945
1 COTI(COTI) ke BIF
Fr85.66845
1 COTI(COTI) ke BND
$0.037765
1 COTI(COTI) ke BSD
$0.02905
1 COTI(COTI) ke JMD
$4.6581675
1 COTI(COTI) ke KHR
116.666543
1 COTI(COTI) ke KMF
Fr12.201
1 COTI(COTI) ke LAK
631.5217265
1 COTI(COTI) ke LKR
රු8.8564735
1 COTI(COTI) ke MDL
L0.49385
1 COTI(COTI) ke MGA
Ar130.855725
1 COTI(COTI) ke MOP
P0.2324
1 COTI(COTI) ke MVR
0.44737
1 COTI(COTI) ke MWK
MK50.4339955
1 COTI(COTI) ke MZN
MT1.8577475
1 COTI(COTI) ke NPR
रु4.116385
1 COTI(COTI) ke PYG
206.0226
1 COTI(COTI) ke RWF
Fr42.15155
1 COTI(COTI) ke SBD
$0.2390815
1 COTI(COTI) ke SCR
0.4191915
1 COTI(COTI) ke SRD
$1.118425
1 COTI(COTI) ke SVC
$0.253897
1 COTI(COTI) ke SZL
L0.504308
1 COTI(COTI) ke TMT
m0.101675
1 COTI(COTI) ke TND
د.ت0.08595895
1 COTI(COTI) ke TTD
$0.1966685
1 COTI(COTI) ke UGX
Sh101.5588
1 COTI(COTI) ke XAF
Fr16.5004
1 COTI(COTI) ke XCD
$0.078435
1 COTI(COTI) ke XOF
Fr16.5004
1 COTI(COTI) ke XPF
Fr2.99215
1 COTI(COTI) ke BWP
P0.3907225
1 COTI(COTI) ke BZD
$0.0583905
1 COTI(COTI) ke CVE
$2.784152
1 COTI(COTI) ke DJF
Fr5.14185
1 COTI(COTI) ke DOP
$1.8682055
1 COTI(COTI) ke DZD
د.ج3.792768
1 COTI(COTI) ke FJD
$0.066234
1 COTI(COTI) ke GNF
Fr252.58975
1 COTI(COTI) ke GTQ
Q0.222523
1 COTI(COTI) ke GYD
$6.076098
1 COTI(COTI) ke ISK
kr3.6603

Sumber Daya COTI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai COTI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi COTI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang COTI

Berapa nilai COTI (COTI) hari ini?
Harga live COTI dalam USD adalah 0.02905 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COTI ke USD saat ini?
Harga COTI ke USD saat ini adalah $ 0.02905. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar COTI?
Kapitalisasi pasar COTI adalah $ 71.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COTI?
Suplai beredar COTI adalah 2.46B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COTI?
COTI mencapai harga ATH sebesar 0.6825694816832438 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COTI?
COTI mencapai harga ATL 0.00622556408704 USD.
Berapa volume perdagangan COTI?
Volume perdagangan 24 jam live COTI adalah $ 240.74K USD.
Akankah harga COTI naik lebih tinggi tahun ini?
COTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting COTI (COTI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator COTI ke USD

Jumlah

COTI
COTI
USD
USD

1 COTI = 0.02905 USD

Perdagangkan COTI

COTI/USDT
$0.02904
$0.02904$0.02904
+6.29%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,800.00
$100,800.00$100,800.00

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.32
$3,295.32$3,295.32

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-0.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0084
$1.0084$1.0084

+17.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,800.00
$100,800.00$100,800.00

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.32
$3,295.32$3,295.32

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2050
$2.2050$2.2050

-1.32%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0135
$1.0135$1.0135

-0.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0897
$0.0897$0.0897

+79.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016575
$0.016575$0.016575

+1,557.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009681
$0.009681$0.009681

+353.65%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.894
$3.894$3.894

+289.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0897
$0.0897$0.0897

+79.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002431
$0.0000002431$0.0000002431

+62.06%