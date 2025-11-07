Apa yang dimaksud dengan COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn't rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

Sumber Daya COTI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai COTI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang COTI Berapa nilai COTI (COTI) hari ini? Harga live COTI dalam USD adalah 0.02905 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COTI ke USD saat ini? $ 0.02905 . Cobalah Harga COTI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar COTI? Kapitalisasi pasar COTI adalah $ 71.46M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COTI? Suplai beredar COTI adalah 2.46B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COTI? COTI mencapai harga ATH sebesar 0.6825694816832438 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COTI? COTI mencapai harga ATL 0.00622556408704 USD . Berapa volume perdagangan COTI? Volume perdagangan 24 jam live COTI adalah $ 240.74K USD . Akankah harga COTI naik lebih tinggi tahun ini? COTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

