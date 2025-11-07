Apa yang dimaksud dengan Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Prediksi Harga Credia Layer (USD)

Berapa nilai Credia Layer (CRED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Credia Layer (CRED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Credia Layer.

Cek prediksi harga Credia Layer sekarang!

Tokenomi Credia Layer (CRED)

Memahami tokenomi Credia Layer (CRED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRED sekarang!

Sumber Daya Credia Layer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Credia Layer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Credia Layer Berapa nilai Credia Layer (CRED) hari ini? Harga live CRED dalam USD adalah 0.03425 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRED ke USD saat ini? $ 0.03425 . Cobalah Harga CRED ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Credia Layer? Kapitalisasi pasar CRED adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRED? Suplai beredar CRED adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRED? CRED mencapai harga ATH sebesar 0.1034983633742532 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRED? CRED mencapai harga ATL 0.020007636566907613 USD . Berapa volume perdagangan CRED? Volume perdagangan 24 jam live CRED adalah $ 2.15K USD . Akankah harga CRED naik lebih tinggi tahun ini? CRED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Credia Layer (CRED)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

