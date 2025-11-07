BursaDEX+
Harga live Credia Layer hari ini adalah 0.03425 USD. Lacak informasi harga aktual CRED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRED dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Credia Layer(CRED)

Harga Live 1 CRED ke USD:

$0.03425
-3.13%1D
USD
Grafik Harga Live Credia Layer (CRED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:57 (UTC+8)

Informasi Harga Credia Layer (CRED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03397
Low 24 Jam
$ 0.03717
High 24 Jam

$ 0.03397
$ 0.03717
$ 0.1034983633742532
$ 0.020007636566907613
-0.27%

-3.13%

+71.25%

+71.25%

Harga aktual Credia Layer (CRED) adalah $ 0.03425. Selama 24 jam terakhir, CRED diperdagangkan antara low $ 0.03397 dan high $ 0.03717, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRED adalah $ 0.1034983633742532, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.020007636566907613.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRED telah berubah sebesar -0.27% selama 1 jam terakhir, -3.13% selama 24 jam, dan +71.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Credia Layer (CRED)

No.3729

$ 0.00
$ 2.15K
$ 34.25M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Credia Layer saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.15K. Suplai beredar CRED adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.25M.

Riwayat Harga Credia Layer (CRED) USD

Pantau perubahan harga Credia Layer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011067-3.13%
30 Days$ +0.01425+71.25%
60 Hari$ +0.01425+71.25%
90 Hari$ +0.01425+71.25%
Perubahan Harga Credia Layer Hari Ini

Hari ini, CRED tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0011067 (-3.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Credia Layer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01425 (+71.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Credia Layer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRED terlihat mengalami perubahan $ +0.01425 (+71.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Credia Layer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01425 (+71.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Credia Layer (CRED)?

Lihat halaman Riwayat Harga Credia Layer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Credia Layer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRED ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Credia Layer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Credia Layer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Credia Layer (USD)

Berapa nilai Credia Layer (CRED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Credia Layer (CRED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Credia Layer.

Cek prediksi harga Credia Layer sekarang!

Tokenomi Credia Layer (CRED)

Memahami tokenomi Credia Layer (CRED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRED sekarang!

Cara membeli Credia Layer (CRED)

Ingin mengetahui cara membeli Credia Layer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Credia Layer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Credia Layer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Credia Layer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Credia Layer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Credia Layer

Berapa nilai Credia Layer (CRED) hari ini?
Harga live CRED dalam USD adalah 0.03425 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRED ke USD saat ini?
Harga CRED ke USD saat ini adalah $ 0.03425. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Credia Layer?
Kapitalisasi pasar CRED adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRED?
Suplai beredar CRED adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRED?
CRED mencapai harga ATH sebesar 0.1034983633742532 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRED?
CRED mencapai harga ATL 0.020007636566907613 USD.
Berapa volume perdagangan CRED?
Volume perdagangan 24 jam live CRED adalah $ 2.15K USD.
Akankah harga CRED naik lebih tinggi tahun ini?
CRED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Credia Layer (CRED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

