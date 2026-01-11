CRED iQ Meluncurkan Portal Data Institusional Privat untuk Bank Global Terkemuka

CRED iQ Memperluas Platform FUSION dengan Integrasi Data Pinjaman CRE Swasta Skala Besar

PHILADELPHIA dan MIAMI, 11 Januari 2026 /PRNewswire/ — CRED iQ, platform data dan analitik yang berkembang pesat dengan fokus pada pembiayaan Real Estate Komersial (CRE), hari ini mengumumkan ekspansi besar platform FUSION-nya dengan keberhasilan integrasi dan normalisasi portofolio besar data pinjaman CRE swasta. Pencapaian ini memperkuat fondasi platform untuk analitik tingkat lanjut, pengawasan portofolio, manajemen risiko, dan wawasan berbasis AI.

Data pinjaman CRE swasta secara historis terfragmentasi dan sulit dianalisis dalam skala besar. Dengan mengintegrasikan data ini langsung ke dalam infrastruktur intinya, CRED iQ memungkinkan klien untuk mengevaluasi utang CRE swasta dan publik dalam satu lingkungan terpadu—menghilangkan silo dan meningkatkan transparansi di seluruh portofolio.

"Ini adalah langkah maju yang berarti untuk data dan analitik CRE," kata Michael Haas, Pendiri dan CEO CRED iQ. "Data pinjaman swasta telah lama kekurangan standardisasi. Membawanya ke dalam platform ternormalisasi CRED iQ memungkinkan klien kami membangun model risiko yang lebih kuat, mendapatkan intelijen portofolio yang lebih mendalam, dan membuka kemampuan AI baru yang kuat di seluruh pasar utang CRE."

Platform FUSION CRED iQ menyatukan data pinjaman swasta milik perusahaan dengan dataset dasar komprehensif perusahaan, yang mencakup 100% pasar CRE tersekuritisasi dan lembaga A.S., serta hipotek swasta dan data penilai county yang mencakup lebih dari 150 juta properti di seluruh negara. Hasilnya adalah pengalaman tunggal dan intuitif untuk menganalisis kinerja, eksposur, dan valuasi di pasar publik maupun swasta.

"Terlalu lama, profesional CRE mengandalkan penyedia data yang terpisah-pisah dan alur kerja yang tidak terhubung," tambah Haas. "FUSION menyatukan dataset kritis ini, menghemat waktu klien sambil menambahkan dimensi baru wawasan untuk pengambilan keputusan mereka."

"Klien kami mengurangi biaya dan kompleksitas agregasi data sambil secara signifikan meningkatkan kerangka kerja risiko dan valuasi mereka," kata Chris Aronson, Chief Commercial Officer CRED iQ.

Ekspansi platform ini juga mendukung peta jalan AI CRED iQ yang terus berkembang, memungkinkan prakiraan yang lebih canggih, deteksi anomali, dan intelijen tingkat portofolio. Sehubungan dengan perkembangan ini, CRED iQ mengharapkan untuk mencapai sertifikasi SOC 2 akhir kuartal ini, memperkuat komitmen perusahaan terhadap keamanan tingkat perusahaan dan tata kelola data.

CRED iQ menandai pencapaian ini selama Pertemuan Tahunan CREFC, bersama klien dan mitra yang memanfaatkan platform FUSION untuk menavigasi pasar CRE yang terus berkembang.

Tentang CRED iQ

CRED iQ menyediakan data real estate komersial, analitik, dan solusi teknologi yang memberikan pandangan terpadu tentang pasar utang CRE untuk pemberi pinjaman, investor, dan manajer aset.

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cred-iq-launches-private-institutional-data-portal-for-a-leading-global-bank-302657754.html

SUMBER CRED iQ