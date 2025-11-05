Apa yang dimaksud dengan CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CRETA Berapa nilai CRETA (CRETA) hari ini? Harga live CRETA dalam USD adalah 0.002828 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRETA ke USD saat ini? $ 0.002828 . Cobalah Harga CRETA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CRETA? Kapitalisasi pasar CRETA adalah $ 4.15M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRETA? Suplai beredar CRETA adalah 1.47B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRETA? CRETA mencapai harga ATH sebesar 2.382079672694401 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRETA? CRETA mencapai harga ATL 0.002750452585592613 USD . Berapa volume perdagangan CRETA? Volume perdagangan 24 jam live CRETA adalah $ 61.30K USD . Akankah harga CRETA naik lebih tinggi tahun ini? CRETA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRETA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

