Harga live CRTAI NETWORK hari ini adalah 0.0000803 USD. Lacak informasi harga aktual CRTAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRTAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 CRTAI ke USD:

$0.0000804
-0.12%1D
USD
Grafik Harga Live CRTAI NETWORK (CRTAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:12 (UTC+8)

Informasi Harga CRTAI NETWORK (CRTAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000731
Low 24 Jam
$ 0.000098
High 24 Jam

$ 0.0000731
$ 0.000098
$ 0.004467357472202423
$ 0.000080590523783175
+0.50%

-0.12%

-52.69%

-52.69%

Harga aktual CRTAI NETWORK (CRTAI) adalah $ 0.0000803. Selama 24 jam terakhir, CRTAI diperdagangkan antara low $ 0.0000731 dan high $ 0.000098, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRTAI adalah $ 0.004467357472202423, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000080590523783175.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRTAI telah berubah sebesar +0.50% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -52.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CRTAI NETWORK (CRTAI)

No.3381

$ 28.34K
$ 81.12K
$ 44.97K
352.90M
560,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar CRTAI NETWORK saat ini adalah $ 28.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 81.12K. Suplai beredar CRTAI adalah 352.90M, dan total suplainya sebesar 560000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.97K.

Riwayat Harga CRTAI NETWORK (CRTAI) USD

Pantau perubahan harga CRTAI NETWORK untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000097-0.12%
30 Days$ -0.0000956-54.35%
60 Hari$ -0.0001026-56.10%
90 Hari$ -0.0000453-36.07%
Perubahan Harga CRTAI NETWORK Hari Ini

Hari ini, CRTAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000097 (-0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CRTAI NETWORK 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000956 (-54.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CRTAI NETWORK 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRTAI terlihat mengalami perubahan $ -0.0001026 (-56.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CRTAI NETWORK 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000453 (-36.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CRTAI NETWORK (CRTAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga CRTAI NETWORK sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CRTAI NETWORK Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRTAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CRTAI NETWORK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CRTAI NETWORK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CRTAI NETWORK (USD)

Berapa nilai CRTAI NETWORK (CRTAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CRTAI NETWORK (CRTAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CRTAI NETWORK.

Cek prediksi harga CRTAI NETWORK sekarang!

Tokenomi CRTAI NETWORK (CRTAI)

Memahami tokenomi CRTAI NETWORK (CRTAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRTAI sekarang!

Cara membeli CRTAI NETWORK (CRTAI)

Ingin mengetahui cara membeli CRTAI NETWORK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CRTAI NETWORK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRTAI ke Mata Uang Lokal

1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke VND
2.1130945
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke AUD
A$0.000123662
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke GBP
0.000061028
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke EUR
0.000069058
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke USD
$0.0000803
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MYR
RM0.000335654
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TRY
0.00338063
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke JPY
¥0.0122859
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ARS
ARS$0.116545011
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke RUB
0.006523572
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke INR
0.007120201
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke IDR
Rp1.338332798
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke PHP
0.004740109
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke EGP
￡E.0.003797387
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BRL
R$0.000428802
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke CAD
C$0.000113223
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BDT
0.009797403
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke NGN
0.115538852
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke COP
$0.307662223
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ZAR
R.0.001394811
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke UAH
0.003377418
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TZS
T.Sh.0.1972971
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke VES
Bs0.0179069
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke CLP
$0.0756426
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke PKR
Rs0.022695992
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke KZT
0.042240209
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke THB
฿0.00260172
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TWD
NT$0.002488497
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke AED
د.إ0.000294701
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke CHF
Fr0.00006424
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke HKD
HK$0.000623931
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke AMD
֏0.03070672
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MAD
.د.م0.000747593
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MXN
$0.001491171
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SAR
ريال0.000301125
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ETB
Br0.012325247
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke KES
KSh0.010369942
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke JOD
د.أ0.0000569327
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke PLN
0.000294701
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke RON
лв0.00035332
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SEK
kr0.000767668
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BGN
лв0.000135707
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke HUF
Ft0.026846699
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke CZK
0.001691921
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke KWD
د.ك0.0000245718
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ILS
0.000262581
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BOB
Bs0.00055407
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke AZN
0.00013651
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TJS
SM0.000740366
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke GEL
0.000217613
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke AOA
Kz0.07326572
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BHD
.د.ب0.0000301928
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BMD
$0.0000803
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke DKK
kr0.000518738
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke HNL
L0.002110284
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MUR
0.0036938
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke NAD
$0.001394811
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke NOK
kr0.00081906
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke NZD
$0.000142131
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke PAB
B/.0.0000803
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke PGK
K0.000342881
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke QAR
ر.ق0.000292292
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke RSD
дин.0.00815045
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke UZS
soʻm0.955952228
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ALL
L0.006734761
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ANG
ƒ0.000143737
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke AWG
ƒ0.00014454
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BBD
$0.0001606
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BAM
KM0.000135707
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BIF
Fr0.2368047
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BND
$0.00010439
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BSD
$0.0000803
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke JMD
$0.012876105
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke KHR
0.322489618
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke KMF
Fr0.0342881
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke LAK
1.745652139
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke LKR
රු0.024481061
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MDL
L0.001373933
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MGA
Ar0.36171135
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MOP
P0.0006424
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MVR
0.00123662
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MWK
MK0.13916793
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke MZN
MT0.005135185
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke NPR
रु0.01137851
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke PYG
0.5694876
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke RWF
Fr0.1166759
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SBD
$0.000660066
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SCR
0.001118579
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SRD
$0.00309155
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SVC
$0.000701822
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke SZL
L0.001393205
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TMT
m0.00028105
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TND
د.ت0.0002376077
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke TTD
$0.000543631
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke UGX
Sh0.2807288
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke XAF
Fr0.0456104
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke XCD
$0.00021681
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke XOF
Fr0.0456104
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke XPF
Fr0.0082709
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BWP
P0.001080035
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke BZD
$0.000161403
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke CVE
$0.007695952
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke DJF
Fr0.0142934
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke DOP
$0.00516329
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke DZD
د.ج0.010475938
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke FJD
$0.000183084
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke GNF
Fr0.6982085
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke GTQ
Q0.000615098
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke GYD
$0.016795548
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) ke ISK
kr0.0101178

Sumber Daya CRTAI NETWORK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CRTAI NETWORK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CRTAI NETWORK
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CRTAI NETWORK

Berapa nilai CRTAI NETWORK (CRTAI) hari ini?
Harga live CRTAI dalam USD adalah 0.0000803 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRTAI ke USD saat ini?
Harga CRTAI ke USD saat ini adalah $ 0.0000803. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CRTAI NETWORK?
Kapitalisasi pasar CRTAI adalah $ 28.34K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRTAI?
Suplai beredar CRTAI adalah 352.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRTAI?
CRTAI mencapai harga ATH sebesar 0.004467357472202423 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRTAI?
CRTAI mencapai harga ATL 0.000080590523783175 USD.
Berapa volume perdagangan CRTAI?
Volume perdagangan 24 jam live CRTAI adalah $ 81.12K USD.
Akankah harga CRTAI naik lebih tinggi tahun ini?
CRTAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRTAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CRTAI NETWORK (CRTAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

