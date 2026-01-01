Harga CrowdStrike Hari Ini

Harga live CrowdStrike (CRWDON) hari ini adalah $ 455.26, dengan perubahan 8.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRWDON ke USD saat ini adalah $ 455.26 per CRWDON.

CrowdStrike saat ini berada di peringkat #3601 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.23K, dengan suplai yang beredar 7.10 CRWDON. Selama 24 jam terakhir, CRWDON diperdagangkan antara $ 420 (low) dan $ 459.03 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 475.6544190920857, sementara all-time low aset ini adalah $ 450.6171083981478.

Dalam kinerja jangka pendek, CRWDON bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan +8.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.16M.

Informasi Pasar CrowdStrike (CRWDON)

Peringkat No.3601 Kapitalisasi Pasar $ 3.23K$ 3.23K $ 3.23K Volume (24 Jam) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Suplai Peredaran 7.10 7.10 7.10 Total Suplai 28.847314 28.847314 28.847314 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar CrowdStrike saat ini adalah $ 3.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.16M. Suplai beredar CRWDON adalah 7.10, dan total suplainya sebesar 28.847314. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.13K.