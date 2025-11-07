BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ChainSwap hari ini adalah 0.00368 USD. Lacak informasi harga aktual CSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ChainSwap hari ini adalah 0.00368 USD. Lacak informasi harga aktual CSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CSWAP

Info Harga CSWAP

Penjelasan CSWAP

Whitepaper CSWAP

Situs Web Resmi CSWAP

Tokenomi CSWAP

Prakiraan Harga CSWAP

Riwayat CSWAP

Panduan Membeli CSWAP

Konverter CSWAP ke Mata Uang Fiat

Spot CSWAP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ChainSwap

Harga ChainSwap(CSWAP)

Harga Live 1 CSWAP ke USD:

$0.00368
$0.00368$0.00368
-8.68%1D
USD
Grafik Harga Live ChainSwap (CSWAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:21:33 (UTC+8)

Informasi Harga ChainSwap (CSWAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00331
$ 0.00331$ 0.00331
Low 24 Jam
$ 0.00408
$ 0.00408$ 0.00408
High 24 Jam

$ 0.00331
$ 0.00331$ 0.00331

$ 0.00408
$ 0.00408$ 0.00408

$ 0.22804046064045336
$ 0.22804046064045336$ 0.22804046064045336

$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168

0.00%

-8.68%

-26.11%

-26.11%

Harga aktual ChainSwap (CSWAP) adalah $ 0.00368. Selama 24 jam terakhir, CSWAP diperdagangkan antara low $ 0.00331 dan high $ 0.00408, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCSWAP adalah $ 0.22804046064045336, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001302420935978168.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CSWAP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -8.68% selama 24 jam, dan -26.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ChainSwap (CSWAP)

No.1504

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

924.29M
924.29M 924.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

986,613,651
986,613,651 986,613,651

92.42%

ETH

Kapitalisasi Pasar ChainSwap saat ini adalah $ 3.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.21K. Suplai beredar CSWAP adalah 924.29M, dan total suplainya sebesar 986613651. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.68M.

Riwayat Harga ChainSwap (CSWAP) USD

Pantau perubahan harga ChainSwap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003498-8.68%
30 Days$ -0.00281-43.30%
60 Hari$ -0.00324-46.83%
90 Hari$ -0.00923-71.50%
Perubahan Harga ChainSwap Hari Ini

Hari ini, CSWAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003498 (-8.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ChainSwap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00281 (-43.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ChainSwap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CSWAP terlihat mengalami perubahan $ -0.00324 (-46.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ChainSwap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00923 (-71.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ChainSwap (CSWAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga ChainSwap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ChainSwap (CSWAP)

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

ChainSwap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ChainSwap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CSWAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ChainSwap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ChainSwap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ChainSwap (USD)

Berapa nilai ChainSwap (CSWAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ChainSwap (CSWAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainSwap.

Cek prediksi harga ChainSwap sekarang!

Tokenomi ChainSwap (CSWAP)

Memahami tokenomi ChainSwap (CSWAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CSWAP sekarang!

Cara membeli ChainSwap (CSWAP)

Ingin mengetahui cara membeli ChainSwap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ChainSwap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CSWAP ke Mata Uang Lokal

1 ChainSwap(CSWAP) ke VND
96.8392
1 ChainSwap(CSWAP) ke AUD
A$0.0056672
1 ChainSwap(CSWAP) ke GBP
0.0027968
1 ChainSwap(CSWAP) ke EUR
0.0031648
1 ChainSwap(CSWAP) ke USD
$0.00368
1 ChainSwap(CSWAP) ke MYR
RM0.0153824
1 ChainSwap(CSWAP) ke TRY
0.1552592
1 ChainSwap(CSWAP) ke JPY
¥0.55936
1 ChainSwap(CSWAP) ke ARS
ARS$5.3410416
1 ChainSwap(CSWAP) ke RUB
0.2989632
1 ChainSwap(CSWAP) ke INR
0.3263056
1 ChainSwap(CSWAP) ke IDR
Rp61.3333088
1 ChainSwap(CSWAP) ke PHP
0.2171936
1 ChainSwap(CSWAP) ke EGP
￡E.0.174064
1 ChainSwap(CSWAP) ke BRL
R$0.019688
1 ChainSwap(CSWAP) ke CAD
C$0.0051888
1 ChainSwap(CSWAP) ke BDT
0.4489968
1 ChainSwap(CSWAP) ke NGN
5.2949312
1 ChainSwap(CSWAP) ke COP
$14.0995888
1 ChainSwap(CSWAP) ke ZAR
R.0.0639584
1 ChainSwap(CSWAP) ke UAH
0.1547808
1 ChainSwap(CSWAP) ke TZS
T.Sh.9.04176
1 ChainSwap(CSWAP) ke VES
Bs0.83536
1 ChainSwap(CSWAP) ke CLP
$3.47024
1 ChainSwap(CSWAP) ke PKR
Rs1.0401152
1 ChainSwap(CSWAP) ke KZT
1.9357904
1 ChainSwap(CSWAP) ke THB
฿0.1191952
1 ChainSwap(CSWAP) ke TWD
NT$0.1140432
1 ChainSwap(CSWAP) ke AED
د.إ0.0135056
1 ChainSwap(CSWAP) ke CHF
Fr0.002944
1 ChainSwap(CSWAP) ke HKD
HK$0.0285936
1 ChainSwap(CSWAP) ke AMD
֏1.407232
1 ChainSwap(CSWAP) ke MAD
.د.م0.034224
1 ChainSwap(CSWAP) ke MXN
$0.0683744
1 ChainSwap(CSWAP) ke SAR
ريال0.0138
1 ChainSwap(CSWAP) ke ETB
Br0.5663152
1 ChainSwap(CSWAP) ke KES
KSh0.4753088
1 ChainSwap(CSWAP) ke JOD
د.أ0.00260912
1 ChainSwap(CSWAP) ke PLN
0.0135424
1 ChainSwap(CSWAP) ke RON
лв0.016192
1 ChainSwap(CSWAP) ke SEK
kr0.0351808
1 ChainSwap(CSWAP) ke BGN
лв0.0062192
1 ChainSwap(CSWAP) ke HUF
Ft1.2303344
1 ChainSwap(CSWAP) ke CZK
0.0775376
1 ChainSwap(CSWAP) ke KWD
د.ك0.00112608
1 ChainSwap(CSWAP) ke ILS
0.0120336
1 ChainSwap(CSWAP) ke BOB
Bs0.025392
1 ChainSwap(CSWAP) ke AZN
0.006256
1 ChainSwap(CSWAP) ke TJS
SM0.0339296
1 ChainSwap(CSWAP) ke GEL
0.0099728
1 ChainSwap(CSWAP) ke AOA
Kz3.3730512
1 ChainSwap(CSWAP) ke BHD
.د.ب0.00138736
1 ChainSwap(CSWAP) ke BMD
$0.00368
1 ChainSwap(CSWAP) ke DKK
kr0.0237728
1 ChainSwap(CSWAP) ke HNL
L0.0969312
1 ChainSwap(CSWAP) ke MUR
0.16928
1 ChainSwap(CSWAP) ke NAD
$0.0639216
1 ChainSwap(CSWAP) ke NOK
kr0.0374992
1 ChainSwap(CSWAP) ke NZD
$0.0065136
1 ChainSwap(CSWAP) ke PAB
B/.0.00368
1 ChainSwap(CSWAP) ke PGK
K0.015456
1 ChainSwap(CSWAP) ke QAR
ر.ق0.0133952
1 ChainSwap(CSWAP) ke RSD
дин.0.37352
1 ChainSwap(CSWAP) ke UZS
soʻm44.3373392
1 ChainSwap(CSWAP) ke ALL
L0.308568
1 ChainSwap(CSWAP) ke ANG
ƒ0.0065872
1 ChainSwap(CSWAP) ke AWG
ƒ0.006624
1 ChainSwap(CSWAP) ke BBD
$0.00736
1 ChainSwap(CSWAP) ke BAM
KM0.0062192
1 ChainSwap(CSWAP) ke BIF
Fr10.85232
1 ChainSwap(CSWAP) ke BND
$0.004784
1 ChainSwap(CSWAP) ke BSD
$0.00368
1 ChainSwap(CSWAP) ke JMD
$0.590088
1 ChainSwap(CSWAP) ke KHR
14.7791008
1 ChainSwap(CSWAP) ke KMF
Fr1.5456
1 ChainSwap(CSWAP) ke LAK
79.9999984
1 ChainSwap(CSWAP) ke LKR
රු1.1219216
1 ChainSwap(CSWAP) ke MDL
L0.06256
1 ChainSwap(CSWAP) ke MGA
Ar16.57656
1 ChainSwap(CSWAP) ke MOP
P0.02944
1 ChainSwap(CSWAP) ke MVR
0.056672
1 ChainSwap(CSWAP) ke MWK
MK6.3888848
1 ChainSwap(CSWAP) ke MZN
MT0.235336
1 ChainSwap(CSWAP) ke NPR
रु0.521456
1 ChainSwap(CSWAP) ke PYG
26.09856
1 ChainSwap(CSWAP) ke RWF
Fr5.33968
1 ChainSwap(CSWAP) ke SBD
$0.0302864
1 ChainSwap(CSWAP) ke SCR
0.055384
1 ChainSwap(CSWAP) ke SRD
$0.14168
1 ChainSwap(CSWAP) ke SVC
$0.0321632
1 ChainSwap(CSWAP) ke SZL
L0.0638848
1 ChainSwap(CSWAP) ke TMT
m0.01288
1 ChainSwap(CSWAP) ke TND
د.ت0.01088912
1 ChainSwap(CSWAP) ke TTD
$0.0249136
1 ChainSwap(CSWAP) ke UGX
Sh12.86528
1 ChainSwap(CSWAP) ke XAF
Fr2.08656
1 ChainSwap(CSWAP) ke XCD
$0.009936
1 ChainSwap(CSWAP) ke XOF
Fr2.08656
1 ChainSwap(CSWAP) ke XPF
Fr0.37904
1 ChainSwap(CSWAP) ke BWP
P0.049496
1 ChainSwap(CSWAP) ke BZD
$0.0073968
1 ChainSwap(CSWAP) ke CVE
$0.3526912
1 ChainSwap(CSWAP) ke DJF
Fr0.65136
1 ChainSwap(CSWAP) ke DOP
$0.2366608
1 ChainSwap(CSWAP) ke DZD
د.ج0.4801664
1 ChainSwap(CSWAP) ke FJD
$0.0083904
1 ChainSwap(CSWAP) ke GNF
Fr31.9976
1 ChainSwap(CSWAP) ke GTQ
Q0.0281888
1 ChainSwap(CSWAP) ke GYD
$0.7697088
1 ChainSwap(CSWAP) ke ISK
kr0.46368

Sumber Daya ChainSwap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ChainSwap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ChainSwap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ChainSwap

Berapa nilai ChainSwap (CSWAP) hari ini?
Harga live CSWAP dalam USD adalah 0.00368 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CSWAP ke USD saat ini?
Harga CSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.00368. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ChainSwap?
Kapitalisasi pasar CSWAP adalah $ 3.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CSWAP?
Suplai beredar CSWAP adalah 924.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CSWAP?
CSWAP mencapai harga ATH sebesar 0.22804046064045336 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CSWAP?
CSWAP mencapai harga ATL 0.001302420935978168 USD.
Berapa volume perdagangan CSWAP?
Volume perdagangan 24 jam live CSWAP adalah $ 2.21K USD.
Akankah harga CSWAP naik lebih tinggi tahun ini?
CSWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CSWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:21:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ChainSwap (CSWAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CSWAP ke USD

Jumlah

CSWAP
CSWAP
USD
USD

1 CSWAP = 0.00368 USD

Perdagangkan CSWAP

CSWAP/USDT
$0.00368
$0.00368$0.00368
-8.68%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,146.01
$101,146.01$101,146.01

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,290.30
$3,290.30$3,290.30

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-1.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0224
$1.0224$1.0224

+19.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,146.01
$101,146.01$101,146.01

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,290.30
$3,290.30$3,290.30

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-1.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1991
$2.1991$2.1991

-1.58%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0021
$1.0021$1.0021

-1.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0355
$0.0355$0.0355

-29.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012599
$0.012599$0.012599

+1,159.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.012
$4.012$4.012

+301.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007332
$0.007332$0.007332

+243.58%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001857
$0.001857$0.001857

+70.68%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002387
$0.0000002387$0.0000002387

+59.13%