Harga live Cross The Ages hari ini adalah 0.028 USD. Lacak informasi harga aktual CTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Cross The Ages(CTA)

Harga Live 1 CTA ke USD:

$0.028
$0.028
-0.17%1D
USD
Grafik Harga Live Cross The Ages (CTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:26 (UTC+8)

Informasi Harga Cross The Ages (CTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02669
$ 0.02669
Low 24 Jam
$ 0.02866
$ 0.02866
High 24 Jam

$ 0.02669
$ 0.02669

$ 0.02866
$ 0.02866

$ 0.4626006490895327
$ 0.4626006490895327

$ 0.01308060535556775
$ 0.01308060535556775

+0.07%

-0.16%

-7.81%

-7.81%

Harga aktual Cross The Ages (CTA) adalah $ 0.028. Selama 24 jam terakhir, CTA diperdagangkan antara low $ 0.02669 dan high $ 0.02866, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCTA adalah $ 0.4626006490895327, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01308060535556775.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CTA telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -7.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cross The Ages (CTA)

No.969

$ 14.00M
$ 14.00M

$ 9.24K
$ 9.24K

$ 14.00M
$ 14.00M

500.00M
500.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Cross The Ages saat ini adalah $ 14.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.24K. Suplai beredar CTA adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.00M.

Riwayat Harga Cross The Ages (CTA) USD

Pantau perubahan harga Cross The Ages untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000477-0.16%
30 Days$ -0.01401-33.35%
60 Hari$ -0.00766-21.49%
90 Hari$ -0.01716-38.00%
Perubahan Harga Cross The Ages Hari Ini

Hari ini, CTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000477 (-0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cross The Ages 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01401 (-33.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cross The Ages 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CTA terlihat mengalami perubahan $ -0.00766 (-21.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cross The Ages 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01716 (-38.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cross The Ages (CTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cross The Ages sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cross The Ages Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cross The Ages di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cross The Ages dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cross The Ages (USD)

Berapa nilai Cross The Ages (CTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cross The Ages (CTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cross The Ages.

Cek prediksi harga Cross The Ages sekarang!

Tokenomi Cross The Ages (CTA)

Memahami tokenomi Cross The Ages (CTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CTA sekarang!

Cara membeli Cross The Ages (CTA)

Ingin mengetahui cara membeli Cross The Ages? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cross The Ages di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Cross The Ages

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cross The Ages, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cross The Ages
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cross The Ages

Berapa nilai Cross The Ages (CTA) hari ini?
Harga live CTA dalam USD adalah 0.028 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CTA ke USD saat ini?
Harga CTA ke USD saat ini adalah $ 0.028. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cross The Ages?
Kapitalisasi pasar CTA adalah $ 14.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CTA?
Suplai beredar CTA adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CTA?
CTA mencapai harga ATH sebesar 0.4626006490895327 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CTA?
CTA mencapai harga ATL 0.01308060535556775 USD.
Berapa volume perdagangan CTA?
Volume perdagangan 24 jam live CTA adalah $ 9.24K USD.
Akankah harga CTA naik lebih tinggi tahun ini?
CTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cross The Ages (CTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

