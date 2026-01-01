Harga Carvana Hari Ini

Harga live Carvana (CVNAON) hari ini adalah $ 447.37, dengan perubahan 2.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CVNAON ke USD saat ini adalah $ 447.37 per CVNAON.

Carvana saat ini berada di peringkat #3690 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29.20, dengan suplai yang beredar 0.07 CVNAON. Selama 24 jam terakhir, CVNAON diperdagangkan antara $ 447.37 (low) dan $ 466.23 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 471.0304888056978, sementara all-time low aset ini adalah $ 456.0512171935493.

Dalam kinerja jangka pendek, CVNAON bergerak -0.35% dalam satu jam terakhir dan +11.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.63M.

Informasi Pasar Carvana (CVNAON)

Peringkat No.3690 Kapitalisasi Pasar $ 29.20$ 29.20 $ 29.20 Volume (24 Jam) $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.18$ 19.18 $ 19.18 Suplai Peredaran 0.07 0.07 0.07 Total Suplai 0.04288082 0.04288082 0.04288082 Blockchain Publik ETH

