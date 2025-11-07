BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live DODO hari ini adalah 0.02681 USD. Lacak informasi harga aktual DODO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DODO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live DODO hari ini adalah 0.02681 USD. Lacak informasi harga aktual DODO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DODO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DODO

Info Harga DODO

Penjelasan DODO

Whitepaper DODO

Situs Web Resmi DODO

Tokenomi DODO

Prakiraan Harga DODO

Riwayat DODO

Panduan Membeli DODO

Konverter DODO ke Mata Uang Fiat

Spot DODO

Futures USDT-M DODO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DODO

Harga DODO(DODO)

Harga Live 1 DODO ke USD:

$0.02679
$0.02679$0.02679
+3.31%1D
USD
Grafik Harga Live DODO (DODO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:28:44 (UTC+8)

Informasi Harga DODO (DODO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02574
$ 0.02574$ 0.02574
Low 24 Jam
$ 0.02718
$ 0.02718$ 0.02718
High 24 Jam

$ 0.02574
$ 0.02574$ 0.02574

$ 0.02718
$ 0.02718$ 0.02718

$ 8.51245353
$ 8.51245353$ 8.51245353

$ 0.02185842529209876
$ 0.02185842529209876$ 0.02185842529209876

+0.29%

+3.31%

-5.40%

-5.40%

Harga aktual DODO (DODO) adalah $ 0.02681. Selama 24 jam terakhir, DODO diperdagangkan antara low $ 0.02574 dan high $ 0.02718, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDODO adalah $ 8.51245353, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02185842529209876.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DODO telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +3.31% selama 24 jam, dan -5.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DODO (DODO)

No.816

$ 19.46M
$ 19.46M$ 19.46M

$ 240.46K
$ 240.46K$ 240.46K

$ 26.81M
$ 26.81M$ 26.81M

725.70M
725.70M 725.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar DODO saat ini adalah $ 19.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 240.46K. Suplai beredar DODO adalah 725.70M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.81M.

Riwayat Harga DODO (DODO) USD

Pantau perubahan harga DODO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008583+3.31%
30 Days$ -0.01871-41.11%
60 Hari$ -0.01857-40.93%
90 Hari$ -0.01824-40.49%
Perubahan Harga DODO Hari Ini

Hari ini, DODO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008583 (+3.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DODO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01871 (-41.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DODO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DODO terlihat mengalami perubahan $ -0.01857 (-40.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DODO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01824 (-40.49%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DODO (DODO)?

Lihat halaman Riwayat Harga DODO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DODO (DODO)

DODO adalah infrastruktur likuiditas on-chain generasi berikutnya berdasarkan algoritma pembuat pasar aktif. Sebagai platform perdagangan terdesentralisasi, DODO mengadopsi model kumpulan dana dan transaksi rantai murni untuk mendukung penerbitan aset baru tanpa biaya.

DODO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DODO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DODO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DODO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DODO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DODO (USD)

Berapa nilai DODO (DODO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DODO (DODO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DODO.

Cek prediksi harga DODO sekarang!

Tokenomi DODO (DODO)

Memahami tokenomi DODO (DODO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DODO sekarang!

Cara membeli DODO (DODO)

Ingin mengetahui cara membeli DODO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DODO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DODO ke Mata Uang Lokal

1 DODO(DODO) ke VND
705.50515
1 DODO(DODO) ke AUD
A$0.0412874
1 DODO(DODO) ke GBP
0.0203756
1 DODO(DODO) ke EUR
0.0230566
1 DODO(DODO) ke USD
$0.02681
1 DODO(DODO) ke MYR
RM0.1120658
1 DODO(DODO) ke TRY
1.128701
1 DODO(DODO) ke JPY
¥4.10193
1 DODO(DODO) ke ARS
ARS$38.9112297
1 DODO(DODO) ke RUB
2.1780444
1 DODO(DODO) ke INR
2.3772427
1 DODO(DODO) ke IDR
Rp446.8331546
1 DODO(DODO) ke PHP
1.5825943
1 DODO(DODO) ke EGP
￡E.1.2678449
1 DODO(DODO) ke BRL
R$0.1431654
1 DODO(DODO) ke CAD
C$0.0378021
1 DODO(DODO) ke BDT
3.2710881
1 DODO(DODO) ke NGN
38.5753004
1 DODO(DODO) ke COP
$102.7201021
1 DODO(DODO) ke ZAR
R.0.4654216
1 DODO(DODO) ke UAH
1.1276286
1 DODO(DODO) ke TZS
T.Sh.65.87217
1 DODO(DODO) ke VES
Bs5.97863
1 DODO(DODO) ke CLP
$25.25502
1 DODO(DODO) ke PKR
Rs7.5775784
1 DODO(DODO) ke KZT
14.1028643
1 DODO(DODO) ke THB
฿0.868644
1 DODO(DODO) ke TWD
NT$0.8308419
1 DODO(DODO) ke AED
د.إ0.0983927
1 DODO(DODO) ke CHF
Fr0.021448
1 DODO(DODO) ke HKD
HK$0.2083137
1 DODO(DODO) ke AMD
֏10.252144
1 DODO(DODO) ke MAD
.د.م0.2496011
1 DODO(DODO) ke MXN
$0.4978617
1 DODO(DODO) ke SAR
ريال0.1005375
1 DODO(DODO) ke ETB
Br4.1150669
1 DODO(DODO) ke KES
KSh3.4622434
1 DODO(DODO) ke JOD
د.أ0.01900829
1 DODO(DODO) ke PLN
0.0983927
1 DODO(DODO) ke RON
лв0.117964
1 DODO(DODO) ke SEK
kr0.2563036
1 DODO(DODO) ke BGN
лв0.0453089
1 DODO(DODO) ke HUF
Ft8.9633873
1 DODO(DODO) ke CZK
0.5648867
1 DODO(DODO) ke KWD
د.ك0.00820386
1 DODO(DODO) ke ILS
0.0876687
1 DODO(DODO) ke BOB
Bs0.184989
1 DODO(DODO) ke AZN
0.045577
1 DODO(DODO) ke TJS
SM0.2471882
1 DODO(DODO) ke GEL
0.0726551
1 DODO(DODO) ke AOA
Kz24.461444
1 DODO(DODO) ke BHD
.د.ب0.01008056
1 DODO(DODO) ke BMD
$0.02681
1 DODO(DODO) ke DKK
kr0.1731926
1 DODO(DODO) ke HNL
L0.7045668
1 DODO(DODO) ke MUR
1.23326
1 DODO(DODO) ke NAD
$0.4656897
1 DODO(DODO) ke NOK
kr0.273462
1 DODO(DODO) ke NZD
$0.0474537
1 DODO(DODO) ke PAB
B/.0.02681
1 DODO(DODO) ke PGK
K0.1144787
1 DODO(DODO) ke QAR
ر.ق0.0975884
1 DODO(DODO) ke RSD
дин.2.721215
1 DODO(DODO) ke UZS
soʻm319.1666156
1 DODO(DODO) ke ALL
L2.2485547
1 DODO(DODO) ke ANG
ƒ0.0479899
1 DODO(DODO) ke AWG
ƒ0.048258
1 DODO(DODO) ke BBD
$0.05362
1 DODO(DODO) ke BAM
KM0.0453089
1 DODO(DODO) ke BIF
Fr79.06269
1 DODO(DODO) ke BND
$0.034853
1 DODO(DODO) ke BSD
$0.02681
1 DODO(DODO) ke JMD
$4.2989835
1 DODO(DODO) ke KHR
107.6705686
1 DODO(DODO) ke KMF
Fr11.44787
1 DODO(DODO) ke LAK
582.8260753
1 DODO(DODO) ke LKR
රු8.1735647
1 DODO(DODO) ke MDL
L0.4587191
1 DODO(DODO) ke MGA
Ar120.765645
1 DODO(DODO) ke MOP
P0.21448
1 DODO(DODO) ke MVR
0.412874
1 DODO(DODO) ke MWK
MK46.464411
1 DODO(DODO) ke MZN
MT1.7144995
1 DODO(DODO) ke NPR
रु3.798977
1 DODO(DODO) ke PYG
190.13652
1 DODO(DODO) ke RWF
Fr38.95493
1 DODO(DODO) ke SBD
$0.2203782
1 DODO(DODO) ke SCR
0.4037586
1 DODO(DODO) ke SRD
$1.032185
1 DODO(DODO) ke SVC
$0.2343194
1 DODO(DODO) ke SZL
L0.4651535
1 DODO(DODO) ke TMT
m0.093835
1 DODO(DODO) ke TND
د.ت0.07933079
1 DODO(DODO) ke TTD
$0.1815037
1 DODO(DODO) ke UGX
Sh93.72776
1 DODO(DODO) ke XAF
Fr15.22808
1 DODO(DODO) ke XCD
$0.072387
1 DODO(DODO) ke XOF
Fr15.22808
1 DODO(DODO) ke XPF
Fr2.76143
1 DODO(DODO) ke BWP
P0.3605945
1 DODO(DODO) ke BZD
$0.0538881
1 DODO(DODO) ke CVE
$2.5694704
1 DODO(DODO) ke DJF
Fr4.77218
1 DODO(DODO) ke DOP
$1.723883
1 DODO(DODO) ke DZD
د.ج3.5003136
1 DODO(DODO) ke FJD
$0.0611268
1 DODO(DODO) ke GNF
Fr233.11295
1 DODO(DODO) ke GTQ
Q0.2053646
1 DODO(DODO) ke GYD
$5.6075796
1 DODO(DODO) ke ISK
kr3.37806

Sumber Daya DODO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DODO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DODO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DODO

Berapa nilai DODO (DODO) hari ini?
Harga live DODO dalam USD adalah 0.02681 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DODO ke USD saat ini?
Harga DODO ke USD saat ini adalah $ 0.02681. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DODO?
Kapitalisasi pasar DODO adalah $ 19.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DODO?
Suplai beredar DODO adalah 725.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DODO?
DODO mencapai harga ATH sebesar 8.51245353 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DODO?
DODO mencapai harga ATL 0.02185842529209876 USD.
Berapa volume perdagangan DODO?
Volume perdagangan 24 jam live DODO adalah $ 240.46K USD.
Akankah harga DODO naik lebih tinggi tahun ini?
DODO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DODO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:28:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DODO (DODO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DODO ke USD

Jumlah

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0.02681 USD

Perdagangkan DODO

DODO/USDT
$0.02679
$0.02679$0.02679
+2.91%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,878.01
$100,878.01$100,878.01

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.13
$3,314.13$3,314.13

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-0.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0910
$1.0910$1.0910

+27.15%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,878.01
$100,878.01$100,878.01

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.13
$3,314.13$3,314.13

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2051
$2.2051$2.2051

-1.31%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0030
$1.0030$1.0030

-1.28%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1165
$0.1165$0.1165

+133.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003997
$0.0003997$0.0003997

+166.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015096
$0.015096$0.015096

+1,409.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.561
$4.561$4.561

+356.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1165
$0.1165$0.1165

+133.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004896
$0.004896$0.004896

+129.42%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002337
$0.0000002337$0.0000002337

+55.80%