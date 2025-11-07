Apa yang dimaksud dengan DODO (DODO)

DODO adalah infrastruktur likuiditas on-chain generasi berikutnya berdasarkan algoritma pembuat pasar aktif. Sebagai platform perdagangan terdesentralisasi, DODO mengadopsi model kumpulan dana dan transaksi rantai murni untuk mendukung penerbitan aset baru tanpa biaya.

Prediksi Harga DODO (USD)

Berapa nilai DODO (DODO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DODO (DODO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DODO.

Tokenomi DODO (DODO)

Memahami tokenomi DODO (DODO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DODO sekarang!

Cara membeli DODO (DODO)

DODO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DODO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DODO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DODO Berapa nilai DODO (DODO) hari ini? Harga live DODO dalam USD adalah 0.02681 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DODO ke USD saat ini? $ 0.02681 . Cobalah Harga DODO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DODO? Kapitalisasi pasar DODO adalah $ 19.46M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DODO? Suplai beredar DODO adalah 725.70M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DODO? DODO mencapai harga ATH sebesar 8.51245353 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DODO? DODO mencapai harga ATL 0.02185842529209876 USD . Berapa volume perdagangan DODO? Volume perdagangan 24 jam live DODO adalah $ 240.46K USD . Akankah harga DODO naik lebih tinggi tahun ini? DODO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DODO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DODO (DODO)

