Harga live DOG GO TO THE MOON hari ini adalah 0.001502 USD. Lacak informasi harga aktual DOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 DOG ke USD:

$0.001504
$0.001504
-0.39%1D
USD
Grafik Harga Live DOG GO TO THE MOON (DOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:35 (UTC+8)

Informasi Harga DOG GO TO THE MOON (DOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001465
$ 0.001465
Low 24 Jam
$ 0.001563
$ 0.001563
High 24 Jam

$ 0.001465
$ 0.001465

$ 0.001563
$ 0.001563

$ 0.009947045275834055
$ 0.009947045275834055

$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698

-0.14%

-0.38%

-10.33%

-10.33%

Harga aktual DOG GO TO THE MOON (DOG) adalah $ 0.001502. Selama 24 jam terakhir, DOG diperdagangkan antara low $ 0.001465 dan high $ 0.001563, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOG adalah $ 0.009947045275834055, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001001575648348698.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOG telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, -0.38% selama 24 jam, dan -10.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DOG GO TO THE MOON (DOG)

No.237

$ 150.20M
$ 150.20M

$ 490.34K
$ 490.34K

$ 150.20M
$ 150.20M

100.00B
100.00B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

100.00%

0.01%

BTCRUNES

Kapitalisasi Pasar DOG GO TO THE MOON saat ini adalah $ 150.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 490.34K. Suplai beredar DOG adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 150.20M.

Riwayat Harga DOG GO TO THE MOON (DOG) USD

Pantau perubahan harga DOG GO TO THE MOON untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000589-0.38%
30 Days$ -0.000799-34.73%
60 Hari$ -0.000764-33.72%
90 Hari$ -0.001576-51.21%
Perubahan Harga DOG GO TO THE MOON Hari Ini

Hari ini, DOG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000589 (-0.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DOG GO TO THE MOON 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000799 (-34.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DOG GO TO THE MOON 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOG terlihat mengalami perubahan $ -0.000764 (-33.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DOG GO TO THE MOON 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001576 (-51.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DOG GO TO THE MOON (DOG)?

Lihat halaman Riwayat Harga DOG GO TO THE MOON sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DOG GO TO THE MOON Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DOG GO TO THE MOON di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DOG GO TO THE MOON dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DOG GO TO THE MOON (USD)

Berapa nilai DOG GO TO THE MOON (DOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOG GO TO THE MOON (DOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOG GO TO THE MOON.

Cek prediksi harga DOG GO TO THE MOON sekarang!

Tokenomi DOG GO TO THE MOON (DOG)

Memahami tokenomi DOG GO TO THE MOON (DOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOG sekarang!

Cara membeli DOG GO TO THE MOON (DOG)

Ingin mengetahui cara membeli DOG GO TO THE MOON? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DOG GO TO THE MOON di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOG ke Mata Uang Lokal

1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke VND
39.52513
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AUD
A$0.00231308
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke GBP
0.00114152
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke EUR
0.00129172
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke USD
$0.001502
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MYR
RM0.00627836
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TRY
0.06336938
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke JPY
¥0.228304
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ARS
ARS$2.17995774
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RUB
0.12202248
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke INR
0.13318234
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke IDR
Rp25.03332332
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PHP
0.08855792
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke EGP
￡E.0.0710446
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BRL
R$0.0080357
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CAD
C$0.00211782
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BDT
0.18325902
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NGN
2.16113768
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke COP
$5.75477782
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ZAR
R.0.02608974
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke UAH
0.06317412
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TZS
T.Sh.3.690414
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke VES
Bs0.340954
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CLP
$1.416386
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PKR
Rs0.42452528
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KZT
0.79009706
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke THB
฿0.04863476
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TWD
NT$0.04654698
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AED
د.إ0.00551234
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CHF
Fr0.0012016
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke HKD
HK$0.01167054
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AMD
֏0.5743648
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MAD
.د.م0.0139686
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MXN
$0.02789214
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SAR
ريال0.0056325
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ETB
Br0.23114278
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KES
KSh0.19399832
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke JOD
د.أ0.001064918
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PLN
0.00552736
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RON
лв0.0066088
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SEK
kr0.01437414
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BGN
лв0.00253838
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke HUF
Ft0.50250912
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CZK
0.03166216
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KWD
د.ك0.000459612
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ILS
0.00491154
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BOB
Bs0.0103638
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AZN
0.0025534
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TJS
SM0.01384844
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke GEL
0.00407042
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AOA
Kz1.37671818
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BHD
.د.ب0.000564752
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BMD
$0.001502
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke DKK
kr0.00970292
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke HNL
L0.03956268
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MUR
0.069092
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NAD
$0.02608974
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NOK
kr0.01530538
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NZD
$0.00265854
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PAB
B/.0.001502
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PGK
K0.0063084
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke QAR
ر.ق0.00546728
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RSD
дин.0.15248304
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke UZS
soʻm18.09638138
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ALL
L0.1259427
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ANG
ƒ0.00268858
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AWG
ƒ0.0027036
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BBD
$0.003004
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BAM
KM0.00253838
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BIF
Fr4.429398
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BND
$0.0019526
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BSD
$0.001502
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke JMD
$0.2408457
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KHR
6.03212212
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KMF
Fr0.63084
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke LAK
32.65217326
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke LKR
රු0.45791474
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MDL
L0.025534
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MGA
Ar6.765759
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MOP
P0.012016
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MVR
0.0231308
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MWK
MK2.60763722
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MZN
MT0.0960529
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NPR
रु0.2128334
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PYG
10.652184
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RWF
Fr2.179402
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SBD
$0.01236146
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SCR
0.02167386
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SRD
$0.057827
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SVC
$0.01312748
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SZL
L0.02607472
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TMT
m0.005257
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TND
د.ت0.004444418
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TTD
$0.01016854
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke UGX
Sh5.250992
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke XAF
Fr0.853136
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke XCD
$0.0040554
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke XOF
Fr0.853136
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke XPF
Fr0.154706
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BWP
P0.0202019
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BZD
$0.00301902
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CVE
$0.14395168
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke DJF
Fr0.265854
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke DOP
$0.09659362
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke DZD
د.ج0.19610112
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke FJD
$0.00342456
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke GNF
Fr13.05989
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke GTQ
Q0.01150532
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke GYD
$0.31415832
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ISK
kr0.189252

Sumber Daya DOG GO TO THE MOON

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DOG GO TO THE MOON, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi DOG GO TO THE MOON
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DOG GO TO THE MOON

Berapa nilai DOG GO TO THE MOON (DOG) hari ini?
Harga live DOG dalam USD adalah 0.001502 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOG ke USD saat ini?
Harga DOG ke USD saat ini adalah $ 0.001502. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DOG GO TO THE MOON?
Kapitalisasi pasar DOG adalah $ 150.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOG?
Suplai beredar DOG adalah 100.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOG?
DOG mencapai harga ATH sebesar 0.009947045275834055 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOG?
DOG mencapai harga ATL 0.001001575648348698 USD.
Berapa volume perdagangan DOG?
Volume perdagangan 24 jam live DOG adalah $ 490.34K USD.
Akankah harga DOG naik lebih tinggi tahun ini?
DOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DOG GO TO THE MOON (DOG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DOG ke USD

Jumlah

DOG
DOG
USD
USD

1 DOG = 0.001502 USD

Perdagangkan DOG

DOG/USDT
$0.001504
$0.001504
-0.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,842.88

$3,299.47

$155.23

$1.0206

$1.0003

