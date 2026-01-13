Harga DOYR Hari Ini

Harga live DOYR (DOYR) hari ini adalah $ 0.001387, dengan perubahan 0.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOYR ke USD saat ini adalah $ 0.001387 per DOYR.

DOYR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- DOYR. Selama 24 jam terakhir, DOYR diperdagangkan antara $ 0.001339 (low) dan $ 0.00167 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, DOYR bergerak -2.19% dalam satu jam terakhir dan -17.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 65.99K.

Informasi Pasar DOYR (DOYR)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 65.99K$ 65.99K $ 65.99K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

