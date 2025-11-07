BursaDEX+
Harga live Edge hari ini adalah 0.23048 USD. Lacak informasi harga aktual EDGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EDGE

Info Harga EDGE

Penjelasan EDGE

Whitepaper EDGE

Situs Web Resmi EDGE

Tokenomi EDGE

Prakiraan Harga EDGE

Riwayat EDGE

Panduan Membeli EDGE

Konverter EDGE ke Mata Uang Fiat

Spot EDGE

Futures USDT-M EDGE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Edge

Harga Edge(EDGE)

Harga Live 1 EDGE ke USD:

$0.23039
$0.23039$0.23039
-5.01%1D
USD
Grafik Harga Live Edge (EDGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:56 (UTC+8)

Informasi Harga Edge (EDGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2262
$ 0.2262$ 0.2262
Low 24 Jam
$ 0.26137
$ 0.26137$ 0.26137
High 24 Jam

$ 0.2262
$ 0.2262$ 0.2262

$ 0.26137
$ 0.26137$ 0.26137

$ 0.9128667392523326
$ 0.9128667392523326$ 0.9128667392523326

$ 0.027842638057250423
$ 0.027842638057250423$ 0.027842638057250423

+0.05%

-5.01%

-25.43%

-25.43%

Harga aktual Edge (EDGE) adalah $ 0.23048. Selama 24 jam terakhir, EDGE diperdagangkan antara low $ 0.2262 dan high $ 0.26137, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEDGE adalah $ 0.9128667392523326, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.027842638057250423.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EDGE telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -5.01% selama 24 jam, dan -25.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Edge (EDGE)

No.470

$ 46.79M
$ 46.79M$ 46.79M

$ 116.17K
$ 116.17K$ 116.17K

$ 230.48M
$ 230.48M$ 230.48M

203.02M
203.02M 203.02M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.30%

BASE

Kapitalisasi Pasar Edge saat ini adalah $ 46.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 116.17K. Suplai beredar EDGE adalah 203.02M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 230.48M.

Riwayat Harga Edge (EDGE) USD

Pantau perubahan harga Edge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0121513-5.01%
30 Days$ -0.03474-13.10%
60 Hari$ -0.13121-36.28%
90 Hari$ -0.08082-25.97%
Perubahan Harga Edge Hari Ini

Hari ini, EDGE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0121513 (-5.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Edge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03474 (-13.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Edge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EDGE terlihat mengalami perubahan $ -0.13121 (-36.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Edge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08082 (-25.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Edge (EDGE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Edge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Edge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EDGE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Edge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Edge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Edge (USD)

Berapa nilai Edge (EDGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Edge (EDGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Edge.

Cek prediksi harga Edge sekarang!

Tokenomi Edge (EDGE)

Memahami tokenomi Edge (EDGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDGE sekarang!

Cara membeli Edge (EDGE)

Ingin mengetahui cara membeli Edge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Edge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDGE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Edge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Edge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Edge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Edge

Berapa nilai Edge (EDGE) hari ini?
Harga live EDGE dalam USD adalah 0.23048 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EDGE ke USD saat ini?
Harga EDGE ke USD saat ini adalah $ 0.23048. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Edge?
Kapitalisasi pasar EDGE adalah $ 46.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EDGE?
Suplai beredar EDGE adalah 203.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EDGE?
EDGE mencapai harga ATH sebesar 0.9128667392523326 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EDGE?
EDGE mencapai harga ATL 0.027842638057250423 USD.
Berapa volume perdagangan EDGE?
Volume perdagangan 24 jam live EDGE adalah $ 116.17K USD.
Akankah harga EDGE naik lebih tinggi tahun ini?
EDGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Edge (EDGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EDGE ke USD

Jumlah

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0.23048 USD

Perdagangkan EDGE

EDGE/USDT
$0.23039
$0.23039$0.23039
-5.04%

