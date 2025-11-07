BursaDEX+
Harga live Elixir Games hari ini adalah 0.001428 USD. Lacak informasi harga aktual ELIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELIX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Elixir Games hari ini adalah 0.001428 USD. Lacak informasi harga aktual ELIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ELIX

Info Harga ELIX

Penjelasan ELIX

Whitepaper ELIX

Situs Web Resmi ELIX

Tokenomi ELIX

Prakiraan Harga ELIX

Riwayat ELIX

Panduan Membeli ELIX

Konverter ELIX ke Mata Uang Fiat

Spot ELIX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Elixir Games

Harga Elixir Games(ELIX)

Harga Live 1 ELIX ke USD:

$0.001428
$0.001428$0.001428
-1.65%1D
USD
Grafik Harga Live Elixir Games (ELIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:18 (UTC+8)

Informasi Harga Elixir Games (ELIX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001428
$ 0.001428$ 0.001428
Low 24 Jam
$ 0.001564
$ 0.001564$ 0.001564
High 24 Jam

$ 0.001428
$ 0.001428$ 0.001428

$ 0.001564
$ 0.001564$ 0.001564

$ 0.18068135424224743
$ 0.18068135424224743$ 0.18068135424224743

$ 0.001399004249102641
$ 0.001399004249102641$ 0.001399004249102641

-0.70%

-1.65%

-12.98%

-12.98%

Harga aktual Elixir Games (ELIX) adalah $ 0.001428. Selama 24 jam terakhir, ELIX diperdagangkan antara low $ 0.001428 dan high $ 0.001564, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highELIX adalah $ 0.18068135424224743, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001399004249102641.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ELIX telah berubah sebesar -0.70% selama 1 jam terakhir, -1.65% selama 24 jam, dan -12.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Elixir Games (ELIX)

No.2602

$ 351.18K
$ 351.18K$ 351.18K

$ 26.57K
$ 26.57K$ 26.57K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

245.93M
245.93M 245.93M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958 1,499,994,210.560958

16.39%

SOL

Kapitalisasi Pasar Elixir Games saat ini adalah $ 351.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.57K. Suplai beredar ELIX adalah 245.93M, dan total suplainya sebesar 1499994210.560958. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.14M.

Riwayat Harga Elixir Games (ELIX) USD

Pantau perubahan harga Elixir Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002396-1.65%
30 Days$ -0.000851-37.35%
60 Hari$ -0.001389-49.31%
90 Hari$ -0.002286-61.56%
Perubahan Harga Elixir Games Hari Ini

Hari ini, ELIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002396 (-1.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Elixir Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000851 (-37.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Elixir Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELIX terlihat mengalami perubahan $ -0.001389 (-49.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Elixir Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002286 (-61.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Elixir Games (ELIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Elixir Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Elixir Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ELIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Elixir Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Elixir Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Elixir Games (USD)

Berapa nilai Elixir Games (ELIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Elixir Games (ELIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elixir Games.

Cek prediksi harga Elixir Games sekarang!

Tokenomi Elixir Games (ELIX)

Memahami tokenomi Elixir Games (ELIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELIX sekarang!

Cara membeli Elixir Games (ELIX)

Ingin mengetahui cara membeli Elixir Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Elixir Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Elixir Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Elixir Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Elixir Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Elixir Games

Berapa nilai Elixir Games (ELIX) hari ini?
Harga live ELIX dalam USD adalah 0.001428 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ELIX ke USD saat ini?
Harga ELIX ke USD saat ini adalah $ 0.001428. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Elixir Games?
Kapitalisasi pasar ELIX adalah $ 351.18K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ELIX?
Suplai beredar ELIX adalah 245.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ELIX?
ELIX mencapai harga ATH sebesar 0.18068135424224743 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ELIX?
ELIX mencapai harga ATL 0.001399004249102641 USD.
Berapa volume perdagangan ELIX?
Volume perdagangan 24 jam live ELIX adalah $ 26.57K USD.
Akankah harga ELIX naik lebih tinggi tahun ini?
ELIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Elixir Games (ELIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

