Harga live Eliza Town hari ini adalah 0.00197 USD. Kapitalisasi pasar ELIZATOWN adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ELIZATOWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Eliza Town hari ini adalah 0.00197 USD. Kapitalisasi pasar ELIZATOWN adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ELIZATOWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Eliza Town (ELIZATOWN) hari ini adalah $ 0.00197, dengan perubahan 97.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELIZATOWN ke USD saat ini adalah $ 0.00197 per ELIZATOWN.
Eliza Town saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ELIZATOWN. Selama 24 jam terakhir, ELIZATOWN diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.002877 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, ELIZATOWN bergerak -8.25% dalam satu jam terakhir dan +97.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.17K.
Informasi Pasar Eliza Town (ELIZATOWN)
SOL
Kapitalisasi Pasar Eliza Town saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.17K. Suplai beredar ELIZATOWN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.
Riwayat Harga Eliza Town USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 0.002877
$ 0.002877$ 0.002877
High 24 Jam
-8.25%
+97.00%
+97.00%
+97.00%
Riwayat Harga Eliza Town (ELIZATOWN) USD
Pantau perubahan harga Eliza Town untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.00097
+97.00%
30 Days
$ +0.00097
+97.00%
60 Hari
$ +0.00097
+97.00%
90 Hari
$ +0.00097
+97.00%
Perubahan Harga Eliza Town Hari Ini
Hari ini, ELIZATOWN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00097 (+97.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Eliza Town 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00097 (+97.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Eliza Town 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELIZATOWN terlihat mengalami perubahan $ +0.00097 (+97.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Eliza Town 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00097 (+97.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Eliza Town (ELIZATOWN)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Eliza Town, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Eliza Town?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga ELIZATOWN:
1. Sentimen pasar dan adopsi komunitas 2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa 3. Ramainya media sosial serta dukungan influencer 4. Tren pasar kripto secara keseluruhan 5. Pembaruan perkembangan proyek dan kemajuan peta jalan 6. Berita regulasi yang memengaruhi koin meme 7. Gerakan whale dan aktivitas pemegang besar 8. Persaingan dari token AI/meme lainnya 9. Pengumuman kemitraan 10. Minat risiko umum dalam pasar kripto
Mengapa orang ingin tahu harga Eliza Town hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga ELIZATOWN hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, penentuan waktu pasar, penilaian laba/rugi, dan perencanaan investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, memantau volatilitas, dan mengelola risiko secara efektif dalam pasar kripto yang dinamis.
Prediksi Harga untuk Eliza Town
Prediksi Harga Eliza Town (ELIZATOWN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ELIZATOWN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Eliza Town (ELIZATOWN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Eliza Town berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Eliza Town yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ELIZATOWN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Eliza Town.
Cara membeli & berinvestasi Eliza Town di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Eliza Town? Pembelian ELIZATOWN dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Eliza Town. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Eliza Town (ELIZATOWN) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Eliza Town akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Eliza Town
Dengan memiliki Eliza Town, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli Eliza Town (ELIZATOWN) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Eliza Town
Berapa nilai 1 Eliza Town pada tahun 2030?
Jika Eliza Town tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Eliza Town.
Berapa harga Eliza Town hari ini?
Harga Eliza Town hari ini adalah $ 0.00197. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Eliza Town masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Eliza Town tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi ELIZATOWN, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Eliza Town di Indonesia?
Eliza Town senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Eliza Town saat ini di Indonesia?
Harga live ELIZATOWN diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Eliza Town terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga ELIZATOWN untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Eliza Town di Indonesia?
Harga ELIZATOWN dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
92,419.28
-0.69%
ETH
3,189.06
-0.84%
SOL
134.48
+0.71%
XMR
606.63
-1.10%
XRP
1.9612
-1.02%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk ELIZATOWN di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan ELIZATOWN/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Eliza Town bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Eliza Town akan naik tahun ini?
Harga Eliza Town mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Eliza Town (ELIZATOWN) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:48:52 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Eliza Town (ELIZATOWN)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-19 08:14:46
Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00
Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43
Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00
Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.