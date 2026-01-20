BursaDEX+
Harga live Eliza Town hari ini adalah 0.00197 USD. Kapitalisasi pasar ELIZATOWN adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ELIZATOWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ELIZATOWN

Info Harga ELIZATOWN

Penjelasan ELIZATOWN

Tokenomi ELIZATOWN

Prakiraan Harga ELIZATOWN

Riwayat ELIZATOWN

Panduan Membeli ELIZATOWN

Konverter ELIZATOWN ke Mata Uang Fiat

Spot ELIZATOWN

Logo Eliza Town

Harga Eliza Town(ELIZATOWN)

Harga Live 1 ELIZATOWN ke USD:

$0.00197
+97.00%1D
USD
Grafik Harga Live Eliza Town (ELIZATOWN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:48:52 (UTC+8)

Harga Eliza Town Hari Ini

Harga live Eliza Town (ELIZATOWN) hari ini adalah $ 0.00197, dengan perubahan 97.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELIZATOWN ke USD saat ini adalah $ 0.00197 per ELIZATOWN.

Eliza Town saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ELIZATOWN. Selama 24 jam terakhir, ELIZATOWN diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.002877 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ELIZATOWN bergerak -8.25% dalam satu jam terakhir dan +97.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.17K.

Informasi Pasar Eliza Town (ELIZATOWN)

$ 4.17K
$ 0.00
SOL

Kapitalisasi Pasar Eliza Town saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.17K. Suplai beredar ELIZATOWN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Eliza Town USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001
Low 24 Jam
$ 0.002877
High 24 Jam

-8.25%

+97.00%

+97.00%

+97.00%

Riwayat Harga Eliza Town (ELIZATOWN) USD

Pantau perubahan harga Eliza Town untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00097+97.00%
30 Days$ +0.00097+97.00%
60 Hari$ +0.00097+97.00%
90 Hari$ +0.00097+97.00%
Perubahan Harga Eliza Town Hari Ini

Hari ini, ELIZATOWN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00097 (+97.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Eliza Town 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00097 (+97.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Eliza Town 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELIZATOWN terlihat mengalami perubahan $ +0.00097 (+97.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Eliza Town 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00097 (+97.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Eliza Town (ELIZATOWN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Eliza Town sekarang.

Analisis AI untuk Eliza Town

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Eliza Town, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Eliza Town?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga ELIZATOWN:

1. Sentimen pasar dan adopsi komunitas
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Ramainya media sosial serta dukungan influencer
4. Tren pasar kripto secara keseluruhan
5. Pembaruan perkembangan proyek dan kemajuan peta jalan
6. Berita regulasi yang memengaruhi koin meme
7. Gerakan whale dan aktivitas pemegang besar
8. Persaingan dari token AI/meme lainnya
9. Pengumuman kemitraan
10. Minat risiko umum dalam pasar kripto

Mengapa orang ingin tahu harga Eliza Town hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga ELIZATOWN hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, penentuan waktu pasar, penilaian laba/rugi, dan perencanaan investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, memantau volatilitas, dan mengelola risiko secara efektif dalam pasar kripto yang dinamis.

Prediksi Harga untuk Eliza Town

Prediksi Harga Eliza Town (ELIZATOWN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ELIZATOWN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Eliza Town (ELIZATOWN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Eliza Town berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Eliza Town yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ELIZATOWN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Eliza Town.

Cara membeli & berinvestasi Eliza Town di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Eliza Town? Pembelian ELIZATOWN dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Eliza Town. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Eliza Town (ELIZATOWN) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Eliza Town akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Eliza Town (ELIZATOWN)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Eliza Town

Dengan memiliki Eliza Town, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Eliza Town (ELIZATOWN) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Sumber Daya Eliza Town

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Eliza Town, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Eliza Town

Perkembangan Industri Penting Eliza Town (ELIZATOWN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
Eliza Town Berita Populer

Jelajahi Eliza Town Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

