Harga live Elk Finance hari ini adalah 0.02261 USD. Lacak informasi harga aktual ELK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Elk Finance(ELK)

$0.02261
+0.48%1D
Grafik Harga Live Elk Finance (ELK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:33:10 (UTC+8)

Informasi Harga Elk Finance (ELK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02244
Low 24 Jam
$ 0.02301
High 24 Jam

$ 0.02244
$ 0.02301
$ 5.614785990043493
$ 0
0.00%

+0.48%

-10.39%

-10.39%

Harga aktual Elk Finance (ELK) adalah $ 0.02261. Selama 24 jam terakhir, ELK diperdagangkan antara low $ 0.02244 dan high $ 0.02301, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highELK adalah $ 5.614785990043493, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ELK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.48% selama 24 jam, dan -10.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Elk Finance (ELK)

No.4857

$ 0.00
$ 21.66K
$ 959.21K
0.00
42,424,242
42,424,242
0.00%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Elk Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.66K. Suplai beredar ELK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 42424242. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 959.21K.

Riwayat Harga Elk Finance (ELK) USD

Pantau perubahan harga Elk Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000108+0.48%
30 Days$ -0.01077-32.27%
60 Hari$ -0.00794-26.00%
90 Hari$ -0.00807-26.31%
Perubahan Harga Elk Finance Hari Ini

Hari ini, ELK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000108 (+0.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Elk Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01077 (-32.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Elk Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELK terlihat mengalami perubahan $ -0.00794 (-26.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Elk Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00807 (-26.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Elk Finance (ELK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Elk Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Elk Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ELK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Elk Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Elk Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Elk Finance (USD)

Berapa nilai Elk Finance (ELK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Elk Finance (ELK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elk Finance.

Cek prediksi harga Elk Finance sekarang!

Tokenomi Elk Finance (ELK)

Memahami tokenomi Elk Finance (ELK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELK sekarang!

Cara membeli Elk Finance (ELK)

Ingin mengetahui cara membeli Elk Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Elk Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ELK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Elk Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Elk Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Elk Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Elk Finance

Berapa nilai Elk Finance (ELK) hari ini?
Harga live ELK dalam USD adalah 0.02261 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ELK ke USD saat ini?
Harga ELK ke USD saat ini adalah $ 0.02261. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Elk Finance?
Kapitalisasi pasar ELK adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ELK?
Suplai beredar ELK adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ELK?
ELK mencapai harga ATH sebesar 5.614785990043493 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ELK?
ELK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ELK?
Volume perdagangan 24 jam live ELK adalah $ 21.66K USD.
Akankah harga ELK naik lebih tinggi tahun ini?
ELK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

