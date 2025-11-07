Apa yang dimaksud dengan EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

EstateX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EstateX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ESX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang EstateX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EstateX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EstateX (USD)

Berapa nilai EstateX (ESX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EstateX (ESX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EstateX.

Cek prediksi harga EstateX sekarang!

Tokenomi EstateX (ESX)

Memahami tokenomi EstateX (ESX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ESX sekarang!

Cara membeli EstateX (ESX)

Ingin mengetahui cara membeli EstateX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EstateX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ESX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya EstateX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EstateX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EstateX Berapa nilai EstateX (ESX) hari ini? Harga live ESX dalam USD adalah 0.005623 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ESX ke USD saat ini? $ 0.005623 . Cobalah Harga ESX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EstateX? Kapitalisasi pasar ESX adalah $ 5.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ESX? Suplai beredar ESX adalah 948.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ESX? ESX mencapai harga ATH sebesar 0.04621212716961263 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ESX? ESX mencapai harga ATL 0.005746158977103004 USD . Berapa volume perdagangan ESX? Volume perdagangan 24 jam live ESX adalah $ 200.88K USD . Akankah harga ESX naik lebih tinggi tahun ini? ESX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ESX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

