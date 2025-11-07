BursaDEX+
Harga live Euler Finance hari ini adalah 5.647 USD. Lacak informasi harga aktual EUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EUL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Euler Finance hari ini adalah 5.647 USD. Lacak informasi harga aktual EUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EUL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Euler Finance(EUL)

Harga Live 1 EUL ke USD:

$5.647
-4.53%1D
USD
Grafik Harga Live Euler Finance (EUL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:04 (UTC+8)

Informasi Harga Euler Finance (EUL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.613
Low 24 Jam
$ 6.35
High 24 Jam

$ 5.613
$ 6.35
$ 15.891142207582437
$ 1.4404454386373047
+0.01%

-4.53%

-33.83%

-33.83%

Harga aktual Euler Finance (EUL) adalah $ 5.647. Selama 24 jam terakhir, EUL diperdagangkan antara low $ 5.613 dan high $ 6.35, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEUL adalah $ 15.891142207582437, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.4404454386373047.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EUL telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -4.53% selama 24 jam, dan -33.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Euler Finance (EUL)

No.270

$ 116.86M
$ 116.86M$ 116.86M

$ 358.36K
$ 358.36K$ 358.36K

$ 153.50M
$ 153.50M$ 153.50M

20.69M
20.69M 20.69M

27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045

27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045

76.12%

ETH

Kapitalisasi Pasar Euler Finance saat ini adalah $ 116.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 358.36K. Suplai beredar EUL adalah 20.69M, dan total suplainya sebesar 27182818.28459045. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 153.50M.

Riwayat Harga Euler Finance (EUL) USD

Pantau perubahan harga Euler Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.26795-4.53%
30 Days$ -4.572-44.75%
60 Hari$ -3.881-40.74%
90 Hari$ -6.701-54.27%
Perubahan Harga Euler Finance Hari Ini

Hari ini, EUL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.26795 (-4.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Euler Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.572 (-44.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Euler Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EUL terlihat mengalami perubahan $ -3.881 (-40.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Euler Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -6.701 (-54.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Euler Finance (EUL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Euler Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Euler Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EUL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Euler Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Euler Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Euler Finance (USD)

Berapa nilai Euler Finance (EUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Euler Finance (EUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Euler Finance.

Cek prediksi harga Euler Finance sekarang!

Tokenomi Euler Finance (EUL)

Memahami tokenomi Euler Finance (EUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EUL sekarang!

Cara membeli Euler Finance (EUL)

Ingin mengetahui cara membeli Euler Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Euler Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EUL ke Mata Uang Lokal

1 Euler Finance(EUL) ke VND
148,600.805
1 Euler Finance(EUL) ke AUD
A$8.69638
1 Euler Finance(EUL) ke GBP
4.29172
1 Euler Finance(EUL) ke EUR
4.85642
1 Euler Finance(EUL) ke USD
$5.647
1 Euler Finance(EUL) ke MYR
RM23.60446
1 Euler Finance(EUL) ke TRY
237.7387
1 Euler Finance(EUL) ke JPY
¥863.991
1 Euler Finance(EUL) ke ARS
ARS$8,195.88639
1 Euler Finance(EUL) ke RUB
458.76228
1 Euler Finance(EUL) ke INR
500.71949
1 Euler Finance(EUL) ke IDR
Rp94,116.62902
1 Euler Finance(EUL) ke PHP
333.34241
1 Euler Finance(EUL) ke EGP
￡E.267.04663
1 Euler Finance(EUL) ke BRL
R$30.15498
1 Euler Finance(EUL) ke CAD
C$7.96227
1 Euler Finance(EUL) ke BDT
688.99047
1 Euler Finance(EUL) ke NGN
8,125.12948
1 Euler Finance(EUL) ke COP
$21,635.97227
1 Euler Finance(EUL) ke ZAR
R.98.03192
1 Euler Finance(EUL) ke UAH
237.51282
1 Euler Finance(EUL) ke TZS
T.Sh.13,874.679
1 Euler Finance(EUL) ke VES
Bs1,259.281
1 Euler Finance(EUL) ke CLP
$5,319.474
1 Euler Finance(EUL) ke PKR
Rs1,596.06808
1 Euler Finance(EUL) ke KZT
2,970.49141
1 Euler Finance(EUL) ke THB
฿182.9628
1 Euler Finance(EUL) ke TWD
NT$175.00053
1 Euler Finance(EUL) ke AED
د.إ20.72449
1 Euler Finance(EUL) ke CHF
Fr4.5176
1 Euler Finance(EUL) ke HKD
HK$43.87719
1 Euler Finance(EUL) ke AMD
֏2,159.4128
1 Euler Finance(EUL) ke MAD
.د.م52.57357
1 Euler Finance(EUL) ke MXN
$104.86479
1 Euler Finance(EUL) ke SAR
ريال21.17625
1 Euler Finance(EUL) ke ETB
Br866.75803
1 Euler Finance(EUL) ke KES
KSh729.25358
1 Euler Finance(EUL) ke JOD
د.أ4.003723
1 Euler Finance(EUL) ke PLN
20.72449
1 Euler Finance(EUL) ke RON
лв24.8468
1 Euler Finance(EUL) ke SEK
kr53.98532
1 Euler Finance(EUL) ke BGN
лв9.54343
1 Euler Finance(EUL) ke HUF
Ft1,887.96151
1 Euler Finance(EUL) ke CZK
118.98229
1 Euler Finance(EUL) ke KWD
د.ك1.727982
1 Euler Finance(EUL) ke ILS
18.46569
1 Euler Finance(EUL) ke BOB
Bs38.9643
1 Euler Finance(EUL) ke AZN
9.5999
1 Euler Finance(EUL) ke TJS
SM52.06534
1 Euler Finance(EUL) ke GEL
15.30337
1 Euler Finance(EUL) ke AOA
Kz5,152.3228
1 Euler Finance(EUL) ke BHD
.د.ب2.123272
1 Euler Finance(EUL) ke BMD
$5.647
1 Euler Finance(EUL) ke DKK
kr36.47962
1 Euler Finance(EUL) ke HNL
L148.40316
1 Euler Finance(EUL) ke MUR
259.762
1 Euler Finance(EUL) ke NAD
$98.08839
1 Euler Finance(EUL) ke NOK
kr57.5994
1 Euler Finance(EUL) ke NZD
$9.99519
1 Euler Finance(EUL) ke PAB
B/.5.647
1 Euler Finance(EUL) ke PGK
K24.11269
1 Euler Finance(EUL) ke QAR
ر.ق20.55508
1 Euler Finance(EUL) ke RSD
дин.573.1705
1 Euler Finance(EUL) ke UZS
soʻm67,226.17972
1 Euler Finance(EUL) ke ALL
L473.61389
1 Euler Finance(EUL) ke ANG
ƒ10.10813
1 Euler Finance(EUL) ke AWG
ƒ10.1646
1 Euler Finance(EUL) ke BBD
$11.294
1 Euler Finance(EUL) ke BAM
KM9.54343
1 Euler Finance(EUL) ke BIF
Fr16,653.003
1 Euler Finance(EUL) ke BND
$7.3411
1 Euler Finance(EUL) ke BSD
$5.647
1 Euler Finance(EUL) ke JMD
$905.49645
1 Euler Finance(EUL) ke KHR
22,678.69082
1 Euler Finance(EUL) ke KMF
Fr2,411.269
1 Euler Finance(EUL) ke LAK
122,760.86711
1 Euler Finance(EUL) ke LKR
රු1,721.60089
1 Euler Finance(EUL) ke MDL
L96.62017
1 Euler Finance(EUL) ke MGA
Ar25,436.9115
1 Euler Finance(EUL) ke MOP
P45.176
1 Euler Finance(EUL) ke MVR
86.9638
1 Euler Finance(EUL) ke MWK
MK9,786.8157
1 Euler Finance(EUL) ke MZN
MT361.12565
1 Euler Finance(EUL) ke NPR
रु800.1799
1 Euler Finance(EUL) ke PYG
40,048.524
1 Euler Finance(EUL) ke RWF
Fr8,205.091
1 Euler Finance(EUL) ke SBD
$46.41834
1 Euler Finance(EUL) ke SCR
85.04382
1 Euler Finance(EUL) ke SRD
$217.4095
1 Euler Finance(EUL) ke SVC
$49.35478
1 Euler Finance(EUL) ke SZL
L97.97545
1 Euler Finance(EUL) ke TMT
m19.7645
1 Euler Finance(EUL) ke TND
د.ت16.709473
1 Euler Finance(EUL) ke TTD
$38.23019
1 Euler Finance(EUL) ke UGX
Sh19,741.912
1 Euler Finance(EUL) ke XAF
Fr3,207.496
1 Euler Finance(EUL) ke XCD
$15.2469
1 Euler Finance(EUL) ke XOF
Fr3,207.496
1 Euler Finance(EUL) ke XPF
Fr581.641
1 Euler Finance(EUL) ke BWP
P75.95215
1 Euler Finance(EUL) ke BZD
$11.35047
1 Euler Finance(EUL) ke CVE
$541.20848
1 Euler Finance(EUL) ke DJF
Fr1,005.166
1 Euler Finance(EUL) ke DOP
$363.1021
1 Euler Finance(EUL) ke DZD
د.ج737.27232
1 Euler Finance(EUL) ke FJD
$12.87516
1 Euler Finance(EUL) ke GNF
Fr49,100.665
1 Euler Finance(EUL) ke GTQ
Q43.25602
1 Euler Finance(EUL) ke GYD
$1,181.12652
1 Euler Finance(EUL) ke ISK
kr711.522

Sumber Daya Euler Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Euler Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Euler Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Euler Finance

Berapa nilai Euler Finance (EUL) hari ini?
Harga live EUL dalam USD adalah 5.647 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EUL ke USD saat ini?
Harga EUL ke USD saat ini adalah $ 5.647. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Euler Finance?
Kapitalisasi pasar EUL adalah $ 116.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EUL?
Suplai beredar EUL adalah 20.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EUL?
EUL mencapai harga ATH sebesar 15.891142207582437 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EUL?
EUL mencapai harga ATL 1.4404454386373047 USD.
Berapa volume perdagangan EUL?
Volume perdagangan 24 jam live EUL adalah $ 358.36K USD.
Akankah harga EUL naik lebih tinggi tahun ini?
EUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

