BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Fractal Bitcoin hari ini adalah 0.4111 USD. Lacak informasi harga aktual FB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Fractal Bitcoin hari ini adalah 0.4111 USD. Lacak informasi harga aktual FB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FB

Info Harga FB

Penjelasan FB

Whitepaper FB

Situs Web Resmi FB

Tokenomi FB

Prakiraan Harga FB

Riwayat FB

Panduan Membeli FB

Konverter FB ke Mata Uang Fiat

Spot FB

Futures USDT-M FB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fractal Bitcoin

Harga Fractal Bitcoin(FB)

Harga Live 1 FB ke USD:

$0.4111
$0.4111$0.4111
-0.89%1D
USD
Grafik Harga Live Fractal Bitcoin (FB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:27:30 (UTC+8)

Informasi Harga Fractal Bitcoin (FB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
Low 24 Jam
$ 0.429
$ 0.429$ 0.429
High 24 Jam

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

$ 0.429
$ 0.429$ 0.429

$ 39.250767727233885
$ 39.250767727233885$ 39.250767727233885

$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185

-1.94%

-0.89%

-1.77%

-1.77%

Harga aktual Fractal Bitcoin (FB) adalah $ 0.4111. Selama 24 jam terakhir, FB diperdagangkan antara low $ 0.4 dan high $ 0.429, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFB adalah $ 39.250767727233885, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.371158255953185.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FB telah berubah sebesar -1.94% selama 1 jam terakhir, -0.89% selama 24 jam, dan -1.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fractal Bitcoin (FB)

No.584

$ 36.27M
$ 36.27M$ 36.27M

$ 58.19K
$ 58.19K$ 58.19K

$ 86.33M
$ 86.33M$ 86.33M

88.23M
88.23M 88.23M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

135,475,675
135,475,675 135,475,675

42.01%

FRACTAL

Kapitalisasi Pasar Fractal Bitcoin saat ini adalah $ 36.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.19K. Suplai beredar FB adalah 88.23M, dan total suplainya sebesar 135475675. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.33M.

Riwayat Harga Fractal Bitcoin (FB) USD

Pantau perubahan harga Fractal Bitcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003692-0.89%
30 Days$ -0.0319-7.21%
60 Hari$ -0.0607-12.87%
90 Hari$ +0.0294+7.70%
Perubahan Harga Fractal Bitcoin Hari Ini

Hari ini, FB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003692 (-0.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fractal Bitcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0319 (-7.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fractal Bitcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FB terlihat mengalami perubahan $ -0.0607 (-12.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fractal Bitcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0294 (+7.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fractal Bitcoin (FB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fractal Bitcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fractal Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fractal Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fractal Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fractal Bitcoin (USD)

Berapa nilai Fractal Bitcoin (FB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fractal Bitcoin (FB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fractal Bitcoin.

Cek prediksi harga Fractal Bitcoin sekarang!

Tokenomi Fractal Bitcoin (FB)

Memahami tokenomi Fractal Bitcoin (FB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FB sekarang!

Cara membeli Fractal Bitcoin (FB)

Ingin mengetahui cara membeli Fractal Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fractal Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FB ke Mata Uang Lokal

1 Fractal Bitcoin(FB) ke VND
10,818.0965
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AUD
A$0.633094
1 Fractal Bitcoin(FB) ke GBP
0.312436
1 Fractal Bitcoin(FB) ke EUR
0.353546
1 Fractal Bitcoin(FB) ke USD
$0.4111
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MYR
RM1.718398
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TRY
17.344309
1 Fractal Bitcoin(FB) ke JPY
¥62.4872
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ARS
ARS$596.658207
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RUB
33.397764
1 Fractal Bitcoin(FB) ke INR
36.452237
1 Fractal Bitcoin(FB) ke IDR
Rp6,851.663926
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PHP
24.263122
1 Fractal Bitcoin(FB) ke EGP
￡E.19.44503
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BRL
R$2.199385
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CAD
C$0.579651
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BDT
50.158311
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NGN
591.507124
1 Fractal Bitcoin(FB) ke COP
$1,575.092651
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ZAR
R.7.144918
1 Fractal Bitcoin(FB) ke UAH
17.290866
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TZS
T.Sh.1,010.0727
1 Fractal Bitcoin(FB) ke VES
Bs93.3197
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CLP
$387.6673
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PKR
Rs116.193304
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KZT
216.250933
1 Fractal Bitcoin(FB) ke THB
฿13.315529
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TWD
NT$12.739989
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AED
د.إ1.508737
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CHF
Fr0.32888
1 Fractal Bitcoin(FB) ke HKD
HK$3.194247
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AMD
֏157.20464
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MAD
.د.م3.82323
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MXN
$7.638238
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SAR
ريال1.541625
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ETB
Br63.264179
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KES
KSh53.097676
1 Fractal Bitcoin(FB) ke JOD
د.أ0.2914699
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PLN
1.512848
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RON
лв1.80884
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SEK
kr3.930116
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BGN
лв0.694759
1 Fractal Bitcoin(FB) ke HUF
Ft137.443063
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CZK
8.661877
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KWD
د.ك0.1257966
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ILS
1.344297
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BOB
Bs2.83659
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AZN
0.69887
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TJS
SM3.790342
1 Fractal Bitcoin(FB) ke GEL
1.114081
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AOA
Kz376.810149
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BHD
.د.ب0.1549847
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BMD
$0.4111
1 Fractal Bitcoin(FB) ke DKK
kr2.655706
1 Fractal Bitcoin(FB) ke HNL
L10.828374
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MUR
18.9106
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NAD
$7.140807
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NOK
kr4.189109
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NZD
$0.727647
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PAB
B/.0.4111
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PGK
K1.72662
1 Fractal Bitcoin(FB) ke QAR
ر.ق1.496404
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RSD
дин.41.72665
1 Fractal Bitcoin(FB) ke UZS
soʻm4,953.010909
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ALL
L34.470735
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ANG
ƒ0.735869
1 Fractal Bitcoin(FB) ke AWG
ƒ0.73998
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BBD
$0.8222
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BAM
KM0.694759
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BIF
Fr1,212.3339
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BND
$0.53443
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BSD
$0.4111
1 Fractal Bitcoin(FB) ke JMD
$65.919885
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KHR
1,651.002266
1 Fractal Bitcoin(FB) ke KMF
Fr172.662
1 Fractal Bitcoin(FB) ke LAK
8,936.956343
1 Fractal Bitcoin(FB) ke LKR
රු125.332057
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MDL
L6.9887
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MGA
Ar1,851.79995
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MOP
P3.2888
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MVR
6.33094
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MWK
MK713.714821
1 Fractal Bitcoin(FB) ke MZN
MT26.289845
1 Fractal Bitcoin(FB) ke NPR
रु58.25287
1 Fractal Bitcoin(FB) ke PYG
2,915.5212
1 Fractal Bitcoin(FB) ke RWF
Fr596.5061
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SBD
$3.383353
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SCR
6.187055
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SRD
$15.82735
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SVC
$3.593014
1 Fractal Bitcoin(FB) ke SZL
L7.136696
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TMT
m1.43885
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TND
د.ت1.2164449
1 Fractal Bitcoin(FB) ke TTD
$2.783147
1 Fractal Bitcoin(FB) ke UGX
Sh1,437.2056
1 Fractal Bitcoin(FB) ke XAF
Fr233.0937
1 Fractal Bitcoin(FB) ke XCD
$1.10997
1 Fractal Bitcoin(FB) ke XOF
Fr233.0937
1 Fractal Bitcoin(FB) ke XPF
Fr42.3433
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BWP
P5.529295
1 Fractal Bitcoin(FB) ke BZD
$0.826311
1 Fractal Bitcoin(FB) ke CVE
$39.399824
1 Fractal Bitcoin(FB) ke DJF
Fr72.7647
1 Fractal Bitcoin(FB) ke DOP
$26.437841
1 Fractal Bitcoin(FB) ke DZD
د.ج53.640328
1 Fractal Bitcoin(FB) ke FJD
$0.937308
1 Fractal Bitcoin(FB) ke GNF
Fr3,574.5145
1 Fractal Bitcoin(FB) ke GTQ
Q3.149026
1 Fractal Bitcoin(FB) ke GYD
$85.985676
1 Fractal Bitcoin(FB) ke ISK
kr51.7986

Sumber Daya Fractal Bitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fractal Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fractal Bitcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fractal Bitcoin

Berapa nilai Fractal Bitcoin (FB) hari ini?
Harga live FB dalam USD adalah 0.4111 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FB ke USD saat ini?
Harga FB ke USD saat ini adalah $ 0.4111. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fractal Bitcoin?
Kapitalisasi pasar FB adalah $ 36.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FB?
Suplai beredar FB adalah 88.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FB?
FB mencapai harga ATH sebesar 39.250767727233885 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FB?
FB mencapai harga ATL 0.371158255953185 USD.
Berapa volume perdagangan FB?
Volume perdagangan 24 jam live FB adalah $ 58.19K USD.
Akankah harga FB naik lebih tinggi tahun ini?
FB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:27:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fractal Bitcoin (FB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FB ke USD

Jumlah

FB
FB
USD
USD

1 FB = 0.4111 USD

Perdagangkan FB

FB/USDT
$0.4111
$0.4111$0.4111
-0.79%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,403.11
$101,403.11$101,403.11

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.00
$3,307.00$3,307.00

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.54
$154.54$154.54

-0.88%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0759
$1.0759$1.0759

+25.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,403.11
$101,403.11$101,403.11

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.00
$3,307.00$3,307.00

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.54
$154.54$154.54

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2069
$2.2069$2.2069

-1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0056
$1.0056$1.0056

-1.03%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0481
$0.0481$0.0481

-3.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004028
$0.0004028$0.0004028

+168.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012686
$0.012686$0.012686

+1,168.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.183
$4.183$4.183

+318.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007721
$0.007721$0.007721

+261.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001787
$0.001787$0.001787

+64.24%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002387
$0.0000002387$0.0000002387

+59.13%