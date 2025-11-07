BursaDEX+
Harga live Figma hari ini adalah 45.48 USD. Lacak informasi harga aktual FIGON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIGON dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Figma (FIGON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:27:59 (UTC+8)

Informasi Harga Figma (FIGON) (USD)

-7.94%

Harga aktual Figma (FIGON) adalah $ 45.48. Selama 24 jam terakhir, FIGON diperdagangkan antara low $ 43.08 dan high $ 48.36, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIGON adalah $ 71.95000313657503, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 44.126521767828876.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIGON telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, +0.46% selama 24 jam, dan -7.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Figma (FIGON)

Kapitalisasi Pasar Figma saat ini adalah $ 378.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 87.90K. Suplai beredar FIGON adalah 8.32K, dan total suplainya sebesar 8316.26322265. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 378.22K.

Riwayat Harga Figma (FIGON) USD

Pantau perubahan harga Figma untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2081+0.46%
30 Days$ -15.91-25.92%
60 Hari$ +15.48+51.60%
90 Hari$ +15.48+51.60%
Perubahan Harga Figma Hari Ini

Hari ini, FIGON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.2081 (+0.46%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Figma 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -15.91 (-25.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Figma 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FIGON terlihat mengalami perubahan $ +15.48 (+51.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Figma 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +15.48 (+51.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Figma (FIGON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Figma sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Figma (FIGON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Figma tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Figma Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FIGON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Figma di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Figma dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Figma (USD)

Berapa nilai Figma (FIGON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Figma (FIGON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Figma.

Cek prediksi harga Figma sekarang!

Tokenomi Figma (FIGON)

Memahami tokenomi Figma (FIGON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIGON sekarang!

Cara membeli Figma (FIGON)

Ingin mengetahui cara membeli Figma? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Figma di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FIGON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Figma

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Figma, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Figma
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Figma

Berapa nilai Figma (FIGON) hari ini?
Harga live FIGON dalam USD adalah 45.48 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIGON ke USD saat ini?
Harga FIGON ke USD saat ini adalah $ 45.48. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Figma?
Kapitalisasi pasar FIGON adalah $ 378.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIGON?
Suplai beredar FIGON adalah 8.32K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIGON?
FIGON mencapai harga ATH sebesar 71.95000313657503 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIGON?
FIGON mencapai harga ATL 44.126521767828876 USD.
Berapa volume perdagangan FIGON?
Volume perdagangan 24 jam live FIGON adalah $ 87.90K USD.
Akankah harga FIGON naik lebih tinggi tahun ini?
FIGON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIGON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:27:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

