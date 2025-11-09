Tokenomi Fleek (FLK)

Telusuri wawasan utama tentang Fleek (FLK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:30:29 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Fleek (FLK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Fleek (FLK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 3.00M
$ 3.00M
Total Suplai:
$ 100.00M
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 20.00M
$ 20.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 15.00M
$ 15.00M
All-Time High:
$ 1.369
$ 1.369
All-Time Low:
$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128
Harga Saat Ini:
$ 0.15
$ 0.15

Informasi Fleek (FLK)

Platform ini adalah platform sosial AI yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan meningkatkan konten dengan AI dan membagikannya di media sosial. Platform ini merupakan salah satu platform sosial pertama yang menggabungkan AI dan blockchain untuk menciptakan pengalaman sosial baru yang unik.

Situs Web Resmi:
https://fleek.xyz/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
Explorer Blok:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Tokenomi Fleek (FLK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Fleek (FLK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FLK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FLK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FLK, jelajahi harga live token FLK!

Cara Membeli FLK

Tertarik untuk menambahkan Fleek (FLK) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli FLK, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Fleek (FLK)

Menganalisis riwayat harga FLK membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga FLK

Ingin mengetahui arah FLK? Halaman prediksi harga FLK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

