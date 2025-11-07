Apa yang dimaksud dengan Fleek (FLK)

Platform ini adalah platform sosial AI yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan meningkatkan konten dengan AI dan membagikannya di media sosial. Platform ini merupakan salah satu platform sosial pertama yang menggabungkan AI dan blockchain untuk menciptakan pengalaman sosial baru yang unik.

Fleek tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fleek Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FLK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Fleek di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fleek dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fleek (USD)

Berapa nilai Fleek (FLK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fleek (FLK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fleek.

Cek prediksi harga Fleek sekarang!

Tokenomi Fleek (FLK)

Memahami tokenomi Fleek (FLK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLK sekarang!

Cara membeli Fleek (FLK)

Ingin mengetahui cara membeli Fleek? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fleek di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLK ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Fleek

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fleek, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fleek Berapa nilai Fleek (FLK) hari ini? Harga live FLK dalam USD adalah 0.1422 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FLK ke USD saat ini? $ 0.1422 . Cobalah Harga FLK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Fleek? Kapitalisasi pasar FLK adalah $ 2.84M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FLK? Suplai beredar FLK adalah 20.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FLK? FLK mencapai harga ATH sebesar 0.6289933396082115 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FLK? FLK mencapai harga ATL 0.11349214572806128 USD . Berapa volume perdagangan FLK? Volume perdagangan 24 jam live FLK adalah $ 126.80K USD . Akankah harga FLK naik lebih tinggi tahun ini? FLK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Fleek (FLK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

