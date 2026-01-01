Harga Ford Motor Hari Ini

Harga live Ford Motor (FON) hari ini adalah $ 13.65, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FON ke USD saat ini adalah $ 13.65 per FON.

Ford Motor saat ini berada di peringkat #3560 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6.85K, dengan suplai yang beredar 501.76 FON. Selama 24 jam terakhir, FON diperdagangkan antara $ 13.61 (low) dan $ 13.94 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.482000904935257, sementara all-time low aset ini adalah $ 13.775134633319615.

Dalam kinerja jangka pendek, FON bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan +70.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 491.10K.

Informasi Pasar Ford Motor (FON)

Peringkat No.3560 Kapitalisasi Pasar $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Volume (24 Jam) $ 491.10K$ 491.10K $ 491.10K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Suplai Peredaran 501.76 501.76 501.76 Total Suplai 501.76339252 501.76339252 501.76339252 Blockchain Publik ETH

