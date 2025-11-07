BursaDEX+
Harga live Forest Protocol hari ini adalah 0.06497 USD. Lacak informasi harga aktual FOREST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FOREST dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Forest Protocol

Harga Forest Protocol(FOREST)

Harga Live 1 FOREST ke USD:

$0.06497
$0.06497$0.06497
+1.56%1D
USD
Grafik Harga Live Forest Protocol (FOREST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:51 (UTC+8)

Informasi Harga Forest Protocol (FOREST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06341
$ 0.06341$ 0.06341
Low 24 Jam
$ 0.06624
$ 0.06624$ 0.06624
High 24 Jam

$ 0.06341
$ 0.06341$ 0.06341

$ 0.06624
$ 0.06624$ 0.06624

$ 0.09286318544516814
$ 0.09286318544516814$ 0.09286318544516814

$ 0.031002873457605877
$ 0.031002873457605877$ 0.031002873457605877

+2.26%

+1.56%

-7.60%

-7.60%

Harga aktual Forest Protocol (FOREST) adalah $ 0.06497. Selama 24 jam terakhir, FOREST diperdagangkan antara low $ 0.06341 dan high $ 0.06624, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFOREST adalah $ 0.09286318544516814, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.031002873457605877.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FOREST telah berubah sebesar +2.26% selama 1 jam terakhir, +1.56% selama 24 jam, dan -7.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Forest Protocol (FOREST)

No.1272

$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M

$ 56.31K
$ 56.31K$ 56.31K

$ 64.97M
$ 64.97M$ 64.97M

100.40M
100.40M 100.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.03%

BSC

Kapitalisasi Pasar Forest Protocol saat ini adalah $ 6.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.31K. Suplai beredar FOREST adalah 100.40M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.97M.

Riwayat Harga Forest Protocol (FOREST) USD

Pantau perubahan harga Forest Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000998+1.56%
30 Days$ -0.02077-24.23%
60 Hari$ +0.02865+78.88%
90 Hari$ +0.05997+1,199.40%
Perubahan Harga Forest Protocol Hari Ini

Hari ini, FOREST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000998 (+1.56%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Forest Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02077 (-24.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Forest Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FOREST terlihat mengalami perubahan $ +0.02865 (+78.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Forest Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05997 (+1,199.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Forest Protocol (FOREST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Forest Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol adalah Automated Market Maker (AMM) generasi berikutnya di BNB Chain yang memungkinkan siapa saja meluncurkan Token yang Dapat Dimainkan yang mendukung permainan, aplikasi, meme, dan budaya on-chain - dalam hitungan menit.

Forest Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Forest Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FOREST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Forest Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Forest Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Forest Protocol (USD)

Berapa nilai Forest Protocol (FOREST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Forest Protocol (FOREST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forest Protocol.

Cek prediksi harga Forest Protocol sekarang!

Tokenomi Forest Protocol (FOREST)

Memahami tokenomi Forest Protocol (FOREST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FOREST sekarang!

Cara membeli Forest Protocol (FOREST)

Ingin mengetahui cara membeli Forest Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Forest Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FOREST ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Forest Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Forest Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Forest Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Forest Protocol

Berapa nilai Forest Protocol (FOREST) hari ini?
Harga live FOREST dalam USD adalah 0.06497 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FOREST ke USD saat ini?
Harga FOREST ke USD saat ini adalah $ 0.06497. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Forest Protocol?
Kapitalisasi pasar FOREST adalah $ 6.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FOREST?
Suplai beredar FOREST adalah 100.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FOREST?
FOREST mencapai harga ATH sebesar 0.09286318544516814 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FOREST?
FOREST mencapai harga ATL 0.031002873457605877 USD.
Berapa volume perdagangan FOREST?
Volume perdagangan 24 jam live FOREST adalah $ 56.31K USD.
Akankah harga FOREST naik lebih tinggi tahun ini?
FOREST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FOREST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

