Apa yang dimaksud dengan Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol adalah Automated Market Maker (AMM) generasi berikutnya di BNB Chain yang memungkinkan siapa saja meluncurkan Token yang Dapat Dimainkan yang mendukung permainan, aplikasi, meme, dan budaya on-chain - dalam hitungan menit. Forest Protocol adalah Automated Market Maker (AMM) generasi berikutnya di BNB Chain yang memungkinkan siapa saja meluncurkan Token yang Dapat Dimainkan yang mendukung permainan, aplikasi, meme, dan budaya on-chain - dalam hitungan menit.

Forest Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Forest Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FOREST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Forest Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Forest Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Forest Protocol (USD)

Berapa nilai Forest Protocol (FOREST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Forest Protocol (FOREST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forest Protocol.

Cek prediksi harga Forest Protocol sekarang!

Tokenomi Forest Protocol (FOREST)

Memahami tokenomi Forest Protocol (FOREST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FOREST sekarang!

Cara membeli Forest Protocol (FOREST)

Ingin mengetahui cara membeli Forest Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Forest Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FOREST ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Forest Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Forest Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Forest Protocol Berapa nilai Forest Protocol (FOREST) hari ini? Harga live FOREST dalam USD adalah 0.06497 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FOREST ke USD saat ini? $ 0.06497 . Cobalah Harga FOREST ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Forest Protocol? Kapitalisasi pasar FOREST adalah $ 6.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FOREST? Suplai beredar FOREST adalah 100.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FOREST? FOREST mencapai harga ATH sebesar 0.09286318544516814 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FOREST? FOREST mencapai harga ATL 0.031002873457605877 USD . Berapa volume perdagangan FOREST? Volume perdagangan 24 jam live FOREST adalah $ 56.31K USD . Akankah harga FOREST naik lebih tinggi tahun ini? FOREST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FOREST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Forest Protocol (FOREST)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi